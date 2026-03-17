勇士長期在附加賽掙扎 該不該跟進「擺爛風潮」重建？

勇士最近八戰1勝7敗，32勝35敗西區排名掉到第九，仍在季後賽附加賽範圍，這八戰勇士王牌後衛柯瑞全部傷停缺席。

由於勇士早已沒有爭冠希望，連打進季後賽都很掙扎，加上柯瑞今年球季只打了39場，已經傷停28場，至少還得休養1-2周，勇士何不乾脆「擺爛」輸球早一點進入重建，還能賭一把更好選秀權。

NBA上個月剛因球隊「擺爛」不想贏球開罰爵士、溜馬，爵士情節嚴重刻意在第四節決勝期拿下主力被罰50萬美元，溜馬情節稍輕挨罰10萬美元，但嚇阻效果有限。

勇士戰績長期在附加賽圈掙扎，讓外界認為他們應該就此擺爛獲得未來資產。 法新社

ESPN球評柏金斯認為罰的太輕，「在這麼高端職業運動中刻意輸球，球隊給球員灌注輸球無妨訊息，不但傷害比賽精神，更損聯盟形象。」

NBA總裁席佛也在聲明中痛批擺爛行徑，「球團把選秀順位擺在比賽勝負之上，已嚴重破壞NBA競爭基礎和聯盟形象。」

席佛甚至用「破壞誠信」來形容擺爛風氣可能帶給聯盟的傷害。

格林與霍福特雙老近期因傷打打停停，是勇士戰績難提升的原因之一。 美聯社

勇士最近一波5連敗，近八戰1勝7敗，柯瑞和波爾辛吉斯兩張勇士王牌主力仍持續傷停，兩名主力前鋒格林和中前鋒霍福特也因傷打打停停+輪休，不少聲音建議勇士放棄這個賽季，提早進入重建，透過輸球、擺爛爭取更好選秀順位，加速重建時間。

面對外界質疑和建議，柯瑞倒是非常堅定，「只要我們還有目標要去爭取，我就不會放棄今年球季，那不是我們的作風，我正在努力恢復健康，試圖儘快重返球場。」

「我很清楚球隊目前人手吃緊，我們仍堅持打進季後賽，為球隊和球迷拚下去，當我可以很健康安全出賽，我肯定會上場，完成我們設定的季後賽目標」柯瑞堅信球隊不會提前放棄這個賽季，提早為下個賽季做準備。

柯瑞上次出賽是1月31日，由於跑步膝恢復情況緩慢，已經連續傷停缺陣17場，預估還得休息至少3場比賽。

其實勇士即使擺爛輸球，應該也很難跌出季後賽附加賽。西區第11灰熊目前戰績23勝43敗落後勇士達8.5場勝差，除非勇士剩下15場例行賽全敗，否則灰熊想要拚進季後賽附加賽取代勇士幾乎不可能。

勇士幾乎不可能被灰熊超越，有空間讓波爾辛吉斯好好養病，只要季後賽回得來就好。 法新社

像勇士擁有總冠軍文化和王牌球星柯瑞的球隊，只要柯瑞、波爾辛吉斯、格林、霍福特四名主力都能在季後賽附加賽前健康歸隊，勇士仍有奮力一搏本錢和競爭力。

就像柯瑞說的，「我們還有目標，想為季後賽拚一把，不會輕言放棄這個賽季。」

勇士目前附加賽可能對手是拓荒者、快艇和太陽，誰都沒有必勝把握，特別是柯瑞傷停這一個半月，勇士年輕球員得到磨練與成長加倍，做為角色球員和關鍵功能性球員，都是勇士附加賽甚至季後賽重要戰力和輪換。

勇士還有空間和時間練兵，讓柯瑞和波爾辛吉斯兩大主力完全康復，不需要冒任何健康風險。 路透

「擺爛」確實對NBA帶來無法預期傷害和比賽誠信形象，但那不會發生在勇士這樣一支球隊身上，尤其柯瑞還在當家。勇士教練柯爾目前對戰績要求不急不徐主要原因是西區第11灰熊落後太多，勇士還有空間和時間練兵，讓柯瑞和波爾辛吉斯兩大主力完全康復，不需要冒任何健康風險。

勇士今年在柯瑞健康情況下二勝馬刺、二勝太陽，也能擊敗金塊、魔術、騎士、尼克、灰狼這種季後賽球隊。

擺爛不會是勇士重建選項之一，今年夏天勇士甚至還有可能補進一名超級球星，交易公鹿前鋒「字母哥」安戴托昆波，或爭取自由球員湖人前鋒詹姆斯都是勇士主要選項。