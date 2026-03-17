日職／林家正火力拚不過洋砲 台灣三英傑一軍聚首難度高

火腿12日宣布簽下中華隊捕手林家正，林家正2月曾以練習生身分赴火腿及DeNA參與春訓，當時引起媒體關注，但結束後就沒有下文，直到近日才傳出這個好消息。

火腿自然是評估過才決定簽下林家正，首先就是捕手文化的互相學習，林家正在美國小聯盟打拼多年，擁有與日本完全不同的美式蹲捕風格，其中的差異在他參與日職春訓時曾被拿出來討論，選手時期旅美過的新庄剛志監督應該也樂見這種美日蹲捕文化交流。

談到捕手這部分，是火腿仍需補強的一個環節，今年以捕手身分登錄的球員不含林家正的話共有8人，但真正會蹲捕的人數並不多，筆者去年在現場觀賽時就有3名捕手同時上場，只不過有2人分別防守三壘及左外野。

林家正日前宣布加盟日職火腿。 聯合報系資料照

在蹲捕46場的伏見寅威被交易後，加上馬丁尼茲（Ariel Martinez）早已轉往一壘或打DH，去年蹲捕19場的郡司裕也預計主守三壘，吉田賢吾也加練一壘，今年一軍的蹲捕場次主要會由去年的正捕手田宮裕涼、清水優心及進藤勇也這3名在熱身賽曾出賽的捕手一起分擔，二軍捕手則只剩下藤森海斗及梅林優貴，簽下林家正多少能夠紓解火腿的捕手荒。

再來就是與陣中兩名台灣投手古林睿煬及孫易磊的溝通，古林及孫易磊在國家隊與林家正有一定的配合度，簽下林家正協助這2名火腿未來重要的投手戰力或許也是原因之一，不過古林未必能進入先發輪值內，孫易磊仍在養成中，加上洋將名額限制，要期待林家正在一軍成為他們的專屬捕手並不切實際。

如果要善用林家正英文也能溝通這點，而讓他成為其他洋將的專屬捕手，目前來看更不太可能，火腿陣中的洋投除了2名台灣投手外，只剩下勞（Sauryn Lao），但勞是多明尼加出身，母語也不是英文，因此林家正勢必還是要得熟悉日本投手才有站穩一軍的希望。

雷耶斯是火腿陣中進攻能力最強的洋砲。火腿IG

最後是現實面的洋將名額，火腿今年包含林家正在內有7名洋將，古林、孫易磊及勞是洋投，雷耶斯（Franmil Reyes）、卡斯楚（Rodolfo Castro）及馬丁尼茲則是野手，雷耶斯是去年洋聯打點及全壘打雙冠王。新洋砲卡斯楚在熱身賽6戰3轟6打點，馬丁尼茲雖未參加春訓，但代表古巴在經典賽出賽，有4成62打擊率及1轟的出色表現，光是3人要捨取誰都是一件困難的事，打擊不佳的林家正要突圍而出更是有相當的難度。

勞在熱身賽出賽2場，先發後援各一，6局失1分的表現不差，有望進入先發輪值，而如果古林或孫易磊其中一人或兩人都上一軍，那更會壓縮到林家正出賽空間，台灣英雄3人要同時在一軍的機率非常低，如前所述在二軍還比較有機會。

再回過頭來說，火腿簽下林家正還著眼於另一點，那就是藉此吸引台灣球迷到北海道看球兼觀光，去年共有超過450萬人次造訪火腿主場ES CON FIELD HOKKAIDO，創下球團史上紀錄，海外球迷也有倍增的3萬6千多名人進場，其中台灣球迷就超過一半的2萬人，主要就是古林及孫易磊的效應。

古林睿煬才剛在經典賽與林家正搭檔，沒想到賽後再度成為隊友。 聯合報系資料照

火腿計畫未來幾年要把海外球迷提升到10萬人，台灣球迷當然是最大目標，簽下林家正多少對這項目標有幫助，但還是要他的表現足以常駐一軍才有更大的助益，否則台灣球迷也只能到火腿二軍的千葉鎌之谷球場去探班，現階段林家正的周邊商品應該會先對火腿的營收有所幫助。