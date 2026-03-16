從批評到神調度：德羅沙如何用「防守與牛棚」鎖死多國煙火秀？

美國與多明尼加這場對決，完全符合外界期待，雙方均派出大聯盟現役精銳，打散後歸建所屬國同場較量。他們也精準地把握住每一刻，展開你死我活的對決，不單是星光熠熠、集結眾多頂尖球員的對決，過程到結果均符合高度期待，並呈現那種不下於世界大賽的高張力，我不知道決賽能否超越，但這一場我看得很過癮。

這場在邁阿密馬林魚隊主場舉行的 2026 年 WBC 準決賽，全部是大聯盟球星組成。美國的先發陣容有「法官」賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）這種夢幻組合，搭配當今最強投手史肯斯（Paul Skenes），另一端多明尼加有索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與馬查多（Manny Machado）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等，在 3萬6337 名爆滿球迷狂熱的吶喊聲中，雙方展開低比分的拉鋸戰，而唯一得分方式就是全壘打，兩隊均有美技展現堅韌防守，強大的牛棚均壓制住打線，最終美國以 2：1 險勝多明尼加，連最後一球的判決都在社群平台討論炸鍋。

讓我意外的是，原以為可主宰全場的史肯斯，被本屆大賽手感火燙的卡米奈羅（Junior Caminero）狙擊開轟，但不愧是大心臟的王牌投手，隨即回穩解決打者。即便來到四局下，因守備失誤一度陷入滿壘危機，他仍頂住壓力化解，4.2局用71球偏多，但關鍵時刻指叉變速球足以澆熄多明尼加的豪華打線。另一意外收穫，是多明尼加先發投手塞維里諾（Luis Severino）3.1局只丟1分，狂飆速球讓美國隊吃鱉，三局上出現二、三壘有跑者危機，他沈穩地三振賈吉和史瓦伯（Kyle Schwarber），激情演出活力四射，身為老將有這種回春戲碼，讓人印象深刻。

美國與多明尼加打出本屆經典賽的最經典戲碼，雙方並沒有大棒煙火或者三振秀，反而是以防守美技和牛棚的救援展現出精彩的低比分對決。 歐新社

兩隊不乏打擊和腳程，但揮棒攻擊都走高仰角，比賽走向是比拼長打火力，彼此抓細微的失投來扭轉局勢，典型的一棒定江山，和亞洲講究細膩的棒球截然不同。我得說美國這場防守優於攻擊，面對經典賽繳出15轟的多明尼加，強投搭配頻頻上演美技，將比分定格在2：1。當然，新生代顯然於此役扮演關鍵角色，美國的韓德森（Gunnar Henderson）敲400英尺全壘打追平，接著安東尼（Roman Anthony）從多明尼加後援投手索托（Gregory Soto）再補一發陽春砲，從此奠定勝基。說到得分，若沒有 「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）神乎其技沒收賈吉的全壘打，比數可能是3：1，所以說進攻、防守都超水準，這場比賽很精彩。

過往人們以為西方棒球只揮大棒，但此役美國、多明尼加告訴世界，他們的防守也是一等一，至少雙方的外野手，都上演足以引在棒球卡的守備畫面。除了羅德里奎茲， 美國的賈吉單在防守端的貢獻，就足以成為單場 MVP。他首先於三局下用雷射肩把塔提斯刺殺於三壘的壘包前，四局下更飛撲攔下一記可能落地成安打的球。

論玩球真的得跟美國隊教練德羅沙（Mark DeRosa）見習，這場的調度堪稱教科書等級。面對多明尼加這種煙火大軍，他的每一手棋都恰到好處。首先，他將本屆表現不佳的布萊格曼（Alex Bregman）和重砲捕手羅利（Cal Raleigh）撤下先發，改換韓德森和史密斯（Will Smith）上場。這兩人也不負眾望，在關鍵之戰給予回報，兩人均有安打表現。在投手調度，他決定讓史肯斯投得比預期長，成功把多明尼加壓制，五局下派潛水艇投手羅傑斯（Tyler Rogers）登板，於一、二壘有跑者時，僅用兩球就誘導索托敲滾地球，由威特（Bobby Witt Jr.）策動關鍵的雙殺。

美國牛棚相當給力，圖為賈克斯。 歐新社

美國牛棚一樣給力！羅傑斯、賈克斯（Griffin Jax）、貝德納（David Bednar）、惠特洛克（Garrett Whitlock），和米勒（Mason Miller）接力。貝德納在壘上有跑者時，連續三振塔提斯、馬提（Ketel Marte），九局下雖讓打者上到三壘，但最終仍以時速 101英里火球奪再見三振。史肯斯下場後的 4. 2局，多明尼加僅敲兩支安打、有一次保送，苦吞多達 8 次三振，美國隊的德羅沙精確掌握換投順序與對戰組合，這點確實值得稱讚，甚至可以用兵如神形容，趕在四強賽前補了幾位牛棚。

我主觀認為這一場是大聯盟球員示範防守與救援的比賽，面對歷史等級的豪華打線（多明尼加），即使對方安打較多，美國也可在關鍵時製造殘壘。美國雖然打擊群同樣不振，但憑藉著安東尼的驚人一轟打下超前分、威特策動的守備，以及米勒的強力關門，展現美國這支號稱歷來最強隊伍並非浪得虛名。

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