經典賽／牛棚「生命線」提前折損 預告日本武士心碎慘劇

2026年經典賽日本武士隊在8強賽以5：8敗給委內瑞拉，遭到淘汰。由於日本隊前5屆經典賽都打進4強，勇奪3冠和2座季軍，今年卻成了隊史首次在8強止步，也成了最黯淡的日本武士。

尋求連霸的日本武士隊，2026年經典賽的組隊過程其實並不順利，尤其過去一向被視為優勢的投手群，陸續出現不穩因子，不只少了投手大谷翔平這個超級戰力，最大的關鍵在於「生命線」的牛棚戰力因為傷兵接連出現，以昨天的結果來看，這個破綻在對委內瑞拉的8強賽造成重傷害。去年在一軍53局只失掉1分，防禦率0.17的石井大智、旅美左投松井裕樹、原本被視為守護神第一人選的平良海馬，接連因傷辭退而一口氣折損了3大牛棚主將，對監督井端弘和的調度產生多大的影響，可想而知。

日本武士隊後來補進的投手，除了樂天的藤平尚真之外，隅田知一郎（西武）以及金丸夢斗（中日）兩名左投都是井端弘和接任日本隊監督之後評價相當高的國手常客，不過兩人皆是先發型投手。隅田知一郎在8強賽挨了Maikel Garcia一記全壘打造成氣勢移轉，金丸夢斗則只在預賽對捷克投2局。

今日本年卻成了隊史首次在8強止步，也成了最黯淡的一次經典賽表現。 路透

在少了石井大智、松井裕樹、平良海馬的情況下，井端弘和監督屬意的守護神人選變成了速球派的巨人投手大勢。大勢雖然沒有拿過日職救援王，不過2022年新人球季就投出37次救援成功、防禦率2.05成績，去年因為古巴強投馬丁尼茲（Raidel Martínez）加入而轉任佈局投手Set-Up Man也繳出46次中繼成功，拿下中央聯盟最優秀中繼投手，加上進入職棒短短4年，就已經入選過2023、2026兩屆經典賽、以及2024年世界12強國手，大賽經驗豐富，日本武士隊教練團將守護神這個重任交給大勢也算合情合理。

不過對澳洲之戰，大勢在九局上連續挨了兩支全壘打，被追成3:4只差1分，若不是佐藤輝明的安打增添保險分，這場日澳之戰的勝負還很難說。大勢的問題在於碰到狀況不佳或是球數不利的狀況下，只能選擇直球硬拚，這在日本職棒能夠產生壓制效果，但到了國際大賽，尤其是經典賽這種對手等級，充滿了不安的因子。

伊藤大海在8強賽對委內瑞拉責失3分，吞下敗投。 美聯社

因此8強賽前就有聲音認為，即使守護神的專業性以及面對1分都不能失的壓力，還是必須由專門的守護神來面對。但另一方面也有不少專家持不同聲音，認為能夠因應狀況以變化球決勝的先發投手，應該是現在的日本武士隊必須採取的應變方案。2006年第一屆優勝捕手里崎智也就推薦種市篤輝以及伊藤大海這兩名這次經典賽表現出色且心臟夠大的先發型投手。可見後援投手的運用充滿不穩，也深深困擾日本隊教練團。

另外，上屆經典賽2023年大谷翔平、宮城大弥，2009年達比修有、杉內俊哉，這兩次的優勝也都是先發投手「代班」成功的例子。這一次因為折損多名主力牛棚而打亂佈局，投手運用無法像過去這般靈活與順利，雖然日本武士隊在預賽全勝過關，不過內容並非一帆風順，一如預期晉級到了複賽，到了美國碰到實力更強的對手，加上場場不能輸的壓力，結果讓日本球迷心碎的悲劇發生在邁阿密。