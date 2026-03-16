經典賽／義大利首闖四強 成最大黑馬原因為何？

休息室中常駐濃縮咖啡機，敲出全壘打的球員能獲得一飲而盡的機會，如此充滿儀式感的慶祝方式，來自本屆經典賽最大黑馬義大利隊。賽前世界排名僅第14的他們，在小組賽接連力克美、墨兩大強權，八強戰再勝波多黎各，以五戰全勝之姿挺進四強。雖然這支球隊多由在美國出生的義裔球員組成，常被戲稱為「美國二隊」，但翻開名單，多數球員過往的職棒資歷甚至連大聯盟的板凳球員都稱不上，究竟這支平民軍團是如何過關斬將，走到今日的地步？

能走到今天，義大利棒棒開花的進攻火力是其命脈，陣中唯一接近明星等級的球員，無疑是隊長帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino），28歲的他一直是進階數據寵兒，無論是擊球初速（90.9英里，聯盟前31%）、Barrel%（10.8%，聯盟前35%）、揮棒速度（72.5英里，聯盟前42%）、Squared-Up%（30.1%，聯盟前16%）等皆為聯盟上乘，這些潛力在2025賽季全面兌現，他敲出生涯新高的32轟、113分打點，.264/ .323/ .475、OPS .798的打擊三圍，站穩皇家隊的中心棒次；此外，他面對媒體侃侃而談，流暢的口條與個人魅力，讓他即便在世界大賽化身記者採訪也游刃有餘，由他來領導這支年輕球隊再適合不過。

陣中唯一接近明星等級的球員，無疑是隊長效命於皇家隊帕斯昆蒂諾。 法新社

年僅23歲的卡利安諾（Jac Caglianone）同樣來自皇家體系，身為 2024 年選秀首輪第 6 順位的大物，即便去年大聯盟初體驗僅繳出.157/ .237/ .295、7轟、OPA .532的數據，但球探報告給予其長打力量高達 70 分的評價，證明他絕非等閒之輩，本屆經典賽他也屢屢敲出關鍵長打，成為陣中除帕斯昆蒂諾之外的第二火力輸出來源；水手隊的坎佐恩（Dominic Canzone）算是陣容中相對資深的角色，由於守備能力的缺陷，登上大聯盟的這五年來，多是擔任代打的角色，直到去年才獲得超過250的打席機會，而他也在這少量的機會中發揮自己身為強力左打的能力，繳出 .300/ .358/ .481、11轟、OPS .840的成績，本屆賽會多擔任中心打線，發揮他對陣右投手的進攻火力。

博蒂（Jon Berti）在這樣的陣容中可說是老將中的老將，36歲的他曾在大聯盟出賽8個賽季，打擊成績多落在平均水準，直到上個賽季才有顯著下滑，這次披上義大利戰袍多半也是希望能再贏下一紙合約，他也在小組賽對上墨西哥敲出直上太空人外野Crawford Boxes的全壘打，澆熄墨西哥的晉級機會；提爾（Kyle Teel）則是白襪的重點栽培捕手，24歲的他有著超出常人對捕手預期的進攻能力，球探認為他會是年產15至20轟的強打捕手，他在小組賽的表現同樣關鍵，對陣美國時靠著推打敲出一發反方向全壘打震驚全場，可惜該役他因滑上二壘時受傷退場。

義大利在這次經典賽竄出的奇兵更是多到令人難以置信，23歲的二壘手安東那奇就是其一。 法新社

除了上述在大聯盟保有實績的打者，義大利在這次經典賽竄出的奇兵更是多到令人難以置信，23歲的二壘手安東那奇（Sam Antonacci）就是其一，身高約180公分的他，2024年由白襪以第五輪選秀選進，隔年在小聯盟載浮載沉，長打能力一般，但擅長選球、不輕易追打壞球的特性，使他能屢次靠著保送站上壘包；此外，安東那奇也擅長判讀投手投球時機，即便跑速不快，也能跑出許多盜壘，小組賽正是靠著他的兩分砲與精準預判捕逸衝回本壘，讓老大哥美國吃癟。

三壘手費雪（Andrew Fischer）同樣是大學選秀，21歲的他於去年由釀酒人第一輪第20順位選進，球探報告中的擊球技巧與擊球力量分別給出50與60，其廣域的長打能力在對上英國那戰獲得了體現；而在提爾受傷後，另一位捕手杜拉齊歐（J.J. D'Orazio）的發揮就顯得十分重要，他是陣中少數出生於委內瑞拉的球員，過去球探普遍對他的評價不高，認為天花板就是個二號捕手，顯然杜拉齊歐這次經典賽的表現就是要讓這些人重新審視自己的身價，除了在小組賽與費雪敲出背靠背的全壘打，八強面對波多黎各，再以清壘的二壘安打單場進帳三分打點，展現重返職業聯賽的決心。21歲的諾力（Dante Nori）是費城人農場排名第七的大物新秀，跟安東那奇一樣，他的身材條件並不出色，但選球充滿耐心，且偶有長打的表現，預期未來有單季15轟的潛力，同時他的守備能力優秀，未來有機會成為大聯盟的先發外野。

這次的義大利隊相當、相當地年輕，幾乎所有的野手都不到24歲，這是年輕紅利帶來的優勢。 法新社

從野手組成不難發現，這次的義大利隊相當、相當地年輕，幾乎所有的野手都不到24歲，要說這是年輕紅利帶來的優勢，卻也難以言喻，確實，這支球隊大多是由美國出身的大聯盟球員組成，但大聯盟球員也有高低之分，即便做了這麼多分析與身家調查，筆者還是很難想像，這支年輕的義大利軍團竟然能以無敗之姿挺進四強，甚至面對美國——這樣一支成熟的大聯盟明星隊，一度取得8比0的絕對領先，只能說經典賽這種短期的淘汰賽制，若非單純的數值壓制，很難將兩隊真實的實力差距體現在一場比賽中，作爲棒球迷，倒是希望這隻驚奇的球隊可以走得更遠，讓幾乎不怎麼關心棒球的母國看見，使這項運動能在這個足球大國上發展出與眾不同的全新氣象。