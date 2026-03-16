經典賽／拋開12強冠軍榮耀 WBC看見我們距離世界有多遠

2024年世界12強賽中華隊徵召不順利，被譽為近年一級國際賽事最弱國家隊，結果一舉勇奪世界冠軍，當時中華隊情蒐、後勤團隊收到各種花式讚美，幕後英雄都成了民族英雄，主力球員更是紅透半片天，就連新台幣都計畫改版，把12強世界冠軍成員印在上面。

結果，2025年經典賽資格賽中華隊首戰慘遭西班牙痛宰，之後又被尼加拉瓜完封，若非最終戰在對西班牙，中華隊右外野手宋晟睿「神撲接」，以及西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）兩次致命失誤，中華隊很可能無法打進經典賽正賽，史上第一次。

今年經典賽中華隊組成近年最強國家隊，結果前兩戰慘遭澳洲、日本完封，兩場共擠出4支安打，當時中華隊應該非常清楚大勢不妙了，即使後來大勝捷克，與南韓鏖戰10局以1分差險勝，取得WBC史上對戰首勝，舉國歡騰，但因為首戰遭澳洲完封，因此命運掌握在別人手裡，中華隊連3屆經典賽遭淘汰。

運動部補助中職聯盟編制20人以上情蒐團隊，另補助中職聯盟編制40人以上行政後勤醫療團隊，皆專案核定提高補助基準。 聯合報系資料照

值得一提的是，12強世界冠軍中華隊被吹捧上天的情蒐和後勤團隊，這次經典賽幾乎沒有任何一家媒體報導，只有負責國家隊組訓的中職聯盟釋出幾段官方影片，沒有獲得太多共鳴。

根據運動部所提供的資料顯示，這次經典賽核定補助中華隊的總經費近7000萬元，考量到沒有進行海外移地訓練，這是一筆非常驚人的補助款，其中情蒐計畫1600萬元，組訓計畫4550萬元，還有保險經費757萬。運動部補助中職聯盟編制20人以上情蒐團隊，另補助中職聯盟編制40人以上行政後勤醫療團隊，包含醫師、運動心理教練、營養師、訓練員及防護員等，同時在教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準。

這屆經典賽中華隊與日、韓、澳洲、捷克同分組，算是老對手了，相對好情蒐，相信中華隊絕對針對這4支交手球隊進行完整情蒐，但對澳、日交戰結果並不理想，也讓12強賽被過度吹捧的情蒐小組，這次經典賽靜悄悄，預賽被淘汰後，連同後勤團隊的宣傳也寂靜無聲，歷經去年資格賽和今年正賽，中華隊總教練曾豪駒帶兵戰績4勝4敗表現平平，外界對於曾總的各式讚美也看不到了，他也在近期交出國家隊兵符。

中華隊與韓國纏鬥至第10分，最終以一分取勝。 聯合報系資料照

經典賽和12強賽的等級、參賽球員無須贅述，中華隊勇奪12強世界冠軍當然是令人歡欣鼓舞的事，但過去1年多各界大肆宣傳，已經到了令人眼花撩亂、過度誇張的地步，日本當然看在眼裡，經典賽逮到機會就把中華隊往死裡打，只花7局就以13：0 KO凱旋而歸，南韓在主將金河成、宋成文、歐布萊恩（Riley O'Brien）、文東珠、元兌仁因傷缺陣，又面臨「晚接午」賽程考驗，依舊與中華隊鏖戰10局，最終1分差飲恨。

2015年南韓拿下第一屆12強世界冠軍，但這座榮耀沒讓他們自滿，也沒有過度的吹噓、吹捧，因為南韓連3屆經典賽在預賽就被淘汰，韓媒把這支國家隊罵翻了，直到今年才久違闖進8強，結果遭多明尼加KO，又被韓媒痛批「井底之蛙」。如果這樣的南韓國家隊是井底之蛙，那中華隊呢？

中華隊真的要把12強世界冠軍的榮耀放下了，我們參加6屆經典賽只打進過1次8強，除了2013年之外其他5屆都在預賽止步，在經典賽累計戰績7勝14敗、勝率3成33，還打過2次資格賽，我們沒機會對戰頂尖強權美國、多明尼加、委內瑞拉、波多黎各、墨西哥，根本不知道世界有多大，事實證明中華隊確實曾拿過12強冠軍，但經典賽很可能連世界前10強都擠不進去。

讓12強冠軍成為美好記憶，好好針對不足之處進行強化，未來才有可能在經典賽逆境突圍。 聯合報系資料照

3月經典賽熱戰期間，日媒釋出中信兄弟日籍總教練平野惠一專訪，平野語重心長地說， 「台灣球員職業意識不足，導致台灣棒球整體水準偏低，因此希望傳達給球員們身為職業球員的精神。」平野來台已不只1次指出，中職球員缺乏職業意識。

中華隊雖然在12強賽打敗日本，在經典賽打敗南韓，但台灣整體棒球水準落後日、韓仍是不爭的事實，唯有讓12強冠軍成為美好記憶，好好針對不足之處進行強化，未來才有可能在經典賽逆境突圍。