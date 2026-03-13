阿德巴約瘋狂刷83分紀錄 張伯倫單場100分不再是障礙

熱火前鋒阿德巴約2026年3月11日對巫師一戰刷出NBA史上單場次高得分83分，僅次於1962年3月2日費城76人史前巨獸中鋒張伯倫單場100分，超越2006月1月22日湖人後衛布萊恩單場81分。

布萊恩球迷+鐵粉超不爽阿德巴約和熱火刻意刷出紀錄，不難想見，但大多數超級紀錄都是刷出來的，也沒什麼好爭議質疑。

1994年4月24日馬刺「海軍上將」羅賓森在1993-94賽季例行賽最後一戰砍進生涯單場最高71 分，締造馬刺隊史紀錄，更成為NBA歷史上第4位達成70分里程球員，這場球也是刷出來的。

阿德巴約寫下歷史第2高單場83分紀錄。 路透社

賽前總得分還落後湖人中鋒「俠客」歐尼爾33分的羅賓森，例行賽最後一戰成功超車，締造單場71分，並以場均 29.8 分擊敗歐尼爾29.3 分，搶下1993-94賽季得分王寶座。

2006年布萊恩單場81分也有刷出來水分，只是場面沒有阿德巴約這場紀錄之戰那麼像鬧劇。

其實阿德巴約這場83分帶給我最大聯想是：張伯倫單場100分紀錄不再是遙不可及障疑。

阿德巴約雖創得分紀錄，但驚人的罰球次數也引發外界爭論。 美聯社

誰在乎紀錄是刷出來的還是拚出來的，大多數世紀級紀錄都有水分，只差成分多少而已。

在NBA大三分世代，NBA也一直鼓舞球隊打進攻籃球，規則更允許進攻球員更加有利，這樣的趨勢和快節奏比賽，單場得分扶搖直上。NBA最近兩天熱火單場轟了150分，快艇單場再砍153分都很瘋狂，張伯倫單場100分紀錄還真的很快就會被打破。

阿德巴約生涯三分命中率只有3成2，今年球季三分命中率不到3成3，今年球季場均18.9分，他從來就不是犀利進攻武器或三分神射手，球路風格更偏向苦工型內線，連他都能單場狂砍83分，NBA要刷紀錄還有什麼不可能。

火箭前鋒杜蘭特真要刷分，超越83分不會太難，只要時機、對手、比賽重要性都能配合，單場要砍83分，以杜蘭特出色投籃和進攻技藝，還擁有身高對位優勢，他肯定是絕世高手。

正值巔峰的亞歷山大，憑藉優異進攻技巧和製造犯規能力，未來或許也有機會挑戰80分甚至是張伯倫障礙。 美聯社

雷霆後衛亞歷山大也是超級進攻武器，他的全能得分能力和技巧也是當代喬丹，亞歷山大今年場均31.7分，投籃命中率5成5，三分命中率3成8，今年才28歲，生涯還有好幾年顛峰，亞歷山大真要刷分創造單場得分紀錄，同樣不會太難。

阿德巴約單場罰了43球，NBA史上單場最多罰球，其中第四節就罰了16球，前三節出手35次，三節砍62分，第四節只出手8次，這些關鍵數據都證實，巫師第四節就不打算讓阿德巴約刷分創造讓巫師難堪紀錄。但靠著熱火隊友做球、犯規、凍結時間，即使巫師採取各種針對性、包夾阿德巴約、對熱火其他球員犯規，最終還是無法阻止單場83分神奇誕生。

場上所有一切都顯示，刷紀錄同樣不容易，阿德巴約想要刷紀錄拚得分，對手更是死命阻止和破壞，83分紀錄拚起來肯定更加困難。

張伯倫單場100分紀錄應該不再是不可超越的障礙，紀錄就是要被後人不斷超越。

隨著聯盟進入高節奏和大量外線的進攻時代，張伯倫的100分紀錄不再顯得遙不可及。 美聯社

布萊恩單場81分被超越，同樣無損布萊恩的偉大和傳奇，布萊恩鐵粉和死忠支持者真不需要過於敏感激動。

就像詹姆斯改寫「天鉤」賈霸史上最多得分38387分一樣，20年前所有人都認為這紀錄無法被超越，但詹姆斯不用刷紀錄和拚得分就輕鬆改變NBA歷史，這就是世代演進，更是籃球比賽永遠迷人更無法預測的神髓。