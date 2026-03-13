經典賽／仿效日本模式 台灣該正視國家隊總教練專職、公司化

中華隊在世界棒球經典賽（WBC）預賽以2勝2敗、居分組4名未能晉級8強複賽，總教練曾豪駒決定卸下國家隊總教練兵符，讓國家隊公司化、專職總教練的議題再度檯面，公司化牽涉甚廣，「專職總教練」應該是可以執行，避免調用職棒球隊教練的困擾。

目前國家隊的組成，奧運、經典賽、世界12強棒球賽是屬於一級賽事，由中職負責組、訓、賽，扛起總教練、教練團、球員、後勤、情蒐…等作業。其也比賽歸類於二級賽事，由棒協負責組、訓、賽，但若是攸關奧運的資格亞錦賽，是否要用一級賽事規格，就由棒協及中職去協調。

長久以來，一級國際賽事的總教練大多數由職棒的一、二軍總教練擔任，幾乎是常態，曾豪駒之前的中華隊總教練是統一獅一軍總教練林岳平，他決定不當之後，中職改由當時擔任樂天桃猿二軍總教練曾豪豪接任，那時候還引起一番議論，中職的理由是二軍總教練比較有時間可以處理中華隊事務。

但曾豪駒在今年升上樂天桃猿一軍總教練，而中華隊教練團裡林岳平也是統一獅一軍總教練，二位總教練放下球隊春訓事務，把心力放在經典賽中華隊，相較於其它4隊，對樂天及統一的確有所不利，因此中華隊總教練是否要由職棒教練擔任，就值得討論。

日本讓各級國家隊公司化，是值得台灣對未來中華隊組成借鏡的議題。 歐新社

像侍日本隊一樣讓國家隊公司化的議題，在每次中華隊總教練卸任，尋找新的總教練時，都會被提出來，中職會長蔡其昌在去年年底說出國家隊公司化的困難度，一是先要情蒐小組常態化、再來是總教練常態化、最後才是公司化。

蔡其昌坦言公司化是「深水區」，因為公司化不是只要成立一個法人如此這麼簡單，他表示：「國家隊公司成立之後，國家隊都會在這裡，那股東是誰？誰主導？權利義務怎麼分配？這牽涉到國家、中職、以及中華民國棒球協會。」而且一旦國家隊公司化，三級棒球以及成棒二級國際賽是否都要歸納進國家隊公司之中，都是需要經過協商。

目前情蒐小組幾乎是常態化營運，如果可以趁這次可以讓總教練常態化是很好的機會，如果大家有此共識，就是要由誰擔任？以及要支付多少薪水才合理，教練團的薪水要由誰支付的問題，之前由職棒教練擔任中華隊總教練及教練是由球團支付，省去薪水這個問題。

中華隊接下來最大的一級國際賽事，是明年2027年世界12強棒球賽。 路透

中華隊成棒國家隊今年有亞運，是由棒協負責組訓的二級賽事，接下來最大的一級國際賽事是明年2027年世界12強棒球賽、2028年洛杉磯奧運，世界12強棒球賽是要爭奧運資格，而因應奧運資格而生的還有2028年的最後8搶3資格賽，以及爭取8搶3參賽資格賽的亞錦賽，因此需要找到以2028年洛杉磯奧運為目標的國家隊總教練。

2027年世界12強棒球賽會由該屆亞洲區最佳名次的球隊取得一席奧運資格，中華隊如果無法在明年12強賽拿到資格，就要透過最後8搶3資格賽出線，但要打8搶3資格賽需要亞錦賽名次最佳2隊（已取得奧運資格球隊除外），這是下一任總教練要扛的比賽。

但目前台灣有誰可以擔任中華隊總教練呢？現任富邦悍將副領隊林威助、及統一獅一二軍總監兼統籌教練高志綱都被提出，林威助在每次中華隊要換總教練時都會被提出，現在的職位的確很適合接任中華隊總教練。高志綱歷任2023年經典賽、2024年12強、2025年經典賽資格賽、2026年經典賽中華隊教練，很熟悉中華隊的運作，接任中華隊總教練也是不錯的人選。

再來談談本屆經典賽，中華隊首戰輸澳洲、第2戰日本，第3戰擊敗捷克、第4戰延長賽擊敗韓國，戰績 2勝2敗，讓韓國與澳洲一戰決定中華隊能否晉級，韓澳戰打到九局上韓國7比2領先，二出局一壘有人，文保景站在被三振引起議論。

當時韓國再得1分，澳洲下半局再追1分，就是8比3由中華隊晉級，可以理解文保景為何不揮棒被三振的決定，既然關鍵是九局下不要失分，多得分對於韓國已不再重要，況且文景當天狀況很好，難保出棒會是長打或全壘打，所以不出棒是最好的決定。

文保景只是做了最有利韓國的決定，倒是網友跑去人家的社群平台罵人，是很不可取的行為。 法新社

如果韓國在九局上攻進第8分，澳洲下半局要贏球才可以晉級，因此捨棄進攻嗎？因為再得分是中華隊晉級。如果你是韓國及澳洲的話，會不會有我們在比賽，為什麼要讓中華隊坐享其成的想法呢？

棒球比賽是殘酷的，一切都以自己球隊的利益優先考量，文保景只是做了最有利韓國的決定，倒是網友跑去人家的社群平台罵人，真的是很不可取的行為，更不是愛台灣之舉。