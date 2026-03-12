經典賽／回顧中華隊精彩時刻 古林睿煬、張育成是投打MVP

9日的韓澳戰後，中華隊在本屆經典賽的賽程正式結束，讓我們來回顧中華隊在這4場賽事的精采表現。

浴血戰韓，古林睿煬最好投

8日對韓國是中華隊的最後一場預賽，在前面3場只拿到1勝的狀況下已無退路，落敗就確定被淘汰，取勝才保有一絲晉級希望，此役由效力日職火腿的古林領命先發，主投4局只被打2支安打，雖然在第5局投出保送後退場休息，壘上跑者隨後被送回本壘，但古林頂住壓力，成功完成自己的任務，堪稱本屆經典賽中華隊表現最優異的投手。

中華隊唯一4割男，張育成打擊最穩

張育成本屆經典賽連4場安打，打擊率高達4成。 聯合報系資料照

延續上屆小組賽MVP的氣勢，張育成在今年的4場比賽都打出安打，累積15個打數打出6支安打，打擊率剛好4成，得點圈打擊則高達7成5，共打下5分打點是全隊第2名，他在對韓國的2局上開轟，讓中華隊先馳得點，士氣大振，終場中華隊驚險獲勝，張育成再度淚灑球場，即使中華隊本屆無法晉級到八強賽，但張育成用連兩屆的好表現證明他就是經典賽的台灣戰神。

連兩場開轟，天公仔囝費爾柴德人氣最高

費爾柴德是現在人氣最高的中華隊成員。 聯合報系資料照

身為中華隊首位及唯一參賽的台裔成員，費爾柴德(Stuart Fairchild的一舉一動備受關注，他也用場上的表現讓球迷更認識自己，前兩場比賽雖沒有安打，但多次界外全壘打已展現擊球威力，後兩場對捷克及韓國的比賽都開轟，尤其是在對韓國的8局上打出2分砲，再度逆轉戰局；經典賽的好表現讓他如同23年日本隊的努特巴爾(Lars Nootbaar)，在台灣也掀起了一股費仔熱潮。

讓韓國跑者死在本壘前，吳念庭精準傳球最關鍵

吳念庭：吳念庭在對韓國之戰的10局下，一個精準傳本壘消滅了韓國要追平的氣勢。 聯合報系資料照

本屆中華隊的最大亮點就是在經典賽首度打贏韓國，比賽你來我往互有領先，最後打入延長賽突破僵局制，10局上中華隊靠著兩次觸擊得到領先的1分，進入到10局下，韓國進攻1出局三壘有人時，打者擊出一壘方向滾地球，吳念庭接球後傳回本壘，跑者在本壘前被觸殺，中華隊最終就以1分差距取勝，這次守備絕對是關鍵中的關鍵，吳念庭頂住壓力精準傳球，是這場比賽中華隊的隱形MVP。

龍恩及李灝宇因傷退賽，無緣完整體打線最可惜

本屆經典賽前中華隊也傳出傷情，先是龍恩(Jonathon Long)在熱身賽左手肘受傷，接著是開賽在即，李灝宇卻因左腹斜肌拉傷緊急退賽，龍恩去年在3A打出20轟，李灝宇也有14轟，兩大重砲缺陣對中華隊的攻擊火力有很大的影響，如果兩人能健康出賽，或許中華隊會有更好的成績。

陳冠宇當精神領袖，告別國家隊最感動

陳冠宇：隨著中華隊的賽程告一段落，陳冠宇也告別中華隊。 聯合報系資料照

陳冠宇去年球季共出賽55場，拿下23次中繼成功，防禦率僅有1.69，仍具一定的壓制力，考量多時後點頭加入中華隊，參與個人第3次經典賽，在此之前，他也已打過3屆12強棒球賽，國家隊生涯長達20年，這屆經典賽雖未上場，仍是休息區的精神領袖，預賽結束後陳冠宇正式宣布告別國家隊，為中華隊的貢獻令人感動。