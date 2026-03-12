體系瓶頸還是陣容上限？活塞進攻空間死結能否在季後賽前解套

三連敗對於現階段的底特律活塞隊而言，無疑是最強烈的警訊。當初那套以防守立足的贏球方程式，在對手逐漸適應與針對性解析下已顯露破綻。這不僅僅是團隊三分命中率的集體迷航，更是當家球星康寧漢(Cade Cunningham)在面對防守強度升級時，必須獨自扛起進攻重擔的無奈寫照。

活塞今季擁有持續高檔輸出的康寧漢，新一代魔獸杜倫(Jalen Duren)也強勢崛起，以場均 18.3 分、10.8 籃板及 68％ 的真實命中率成為全明星級的第二得分點。然而，即便坐擁兩名聯盟頂尖戰力，角色球員的機能侷限仍顯著壓低了球隊的上限。

若將目光放向東區前段班，騎士透過引援平衡攻守、塞爾蒂克將綠葉價值極大化、尼克則補強了適合體系的生力軍；相較之下，活塞在陣容變動上顯得保守，難以針對既有弱項進行補強。

總教練比克斯塔夫執教以來，始終不擅長優化球隊的進攻空間，活塞本季更是極佳的縮影。 美聯社

總教練比克斯塔夫(J.B. Bickerstaff)執教以來，始終不擅長優化球隊的進攻空間，活塞本季更是極佳的縮影。儘管隊內不乏具備破壞力的持球者，但在講究節奏與立體空間的現代球風下，球隊始終無法有效拉開進攻範圍；面對針對性防守時，進攻體系顯得極度單調且容易被限制。

比克斯塔夫極度偏愛防守型球員，這使得格林(Javonte Green)、霍蘭德(Ron Holland II)及湯普森（Ausar Thompson）等人佔據了大量上場時間。然而，當他們與外線威脅有限的杜倫同場時，即便搭配康寧漢與羅賓森(Duncan Robinson)，場上仍有兩名缺乏外線威脅的球員。這導致即便擁有頂尖核心與禁區巨獸，也難以發揮完整的進攻實力。

活塞的先發陣容為了兼顧射手與持球點，必須擺上羅賓森與哈里斯(Tobias Harris)，這兩人無疑成了對手進攻端的針對目標。雖然活塞具備隱藏防守劣勢的本錢，但到了季後賽，對手攻擊更具侵略性與針對性時，活塞面臨了「換上防守組卻無法得分」的窘境。

活塞這季在尋找「第三得分點」的過程一直不太順利，始終找不到這塊關鍵拼圖，圖為哈里斯出手。 美聯社

活塞這季在尋找「第三得分點」的過程一直不太順利，始終找不到這塊關鍵拼圖。無論是羅賓森還是哈里斯，都無法在現行的體系持續提供穩定的得分火力，兩人的表現起伏，導致本就不充裕的進攻空間被進一步壓縮。

曾引以為傲的後場深度，如今成了難解習題。勒佛特(Caris LeVert) 與詹金斯(Daniss Jenkins)近期產能下滑，不僅讓外界對於「送走艾維(Jaden Ivey)是否過於倉促」的討論甚囂塵上，也反映出球隊在戰術轉換時的捉襟見肘。

近期三連敗的內容令人擔憂。對陣騎士時，即便對手缺少米契爾(Donovan Mitchell) 及多名主力，活塞仍難以佔據優勢；若回顧前次交手，當時騎士雙槍與兩名防守悍將皆缺陣，活塞竟硬還是拖到延長賽才以三分險勝。而在對陣籃網時，一旦失去康寧漢的盤整，活塞連面對聯盟墊底球隊都會被翻盤。

戰績的震盪不僅是數字上的波動，更反映出球隊進攻端的結構性隱憂，圖為活塞康寧漢(左)進攻。 路透

戰績的震盪不僅是數字上的波動，更反映出球隊進攻端的結構性隱憂。防守固然是立身之本，但在季後賽這個強度遞增的舞台，若無法提供多元穩定的進攻選擇，僅靠鐵血球風終將碰壁。面對高強度的防守壓縮，活塞是否具備足夠的戰術彈性？賽季已進入後半段，這是活塞從「黑馬」蛻變為「競爭者」的最後窗口。過去依靠強硬意志贏球的紅利正在遞減，教練團若無法在磨合與生存之間找到平衡，原本坐穩的東區龍頭恐怕也不保，活塞打出近年最佳賽季的表現，恐怕將面臨終章考驗。