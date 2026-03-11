經典賽／投手群進入成熟期 失分率改善讓中華隊下屆更有勝算

雖然拿下世界棒球12強的冠軍，然而面對有更高階好手加入的世界棒球經典賽，對中華隊而言，始終是殘酷的考驗。2023年舉辦的第五屆賽事，台灣與古巴、義大利、荷蘭及巴拿馬等列強同組，雖然同樣拿下2勝2負的成績，但高達0.886的失分率，遠不及對手0.417~0.600，最終淪落分組墊底，讓這屆賽事必須從資格賽打起。

中華隊在上屆WBC分組比較失分率結果。 截圖自台灣棒球維基館

來到第六屆的會內賽，短短的三年間，中華隊進行投手群大換血，僅有胡智爲、曾峻岳及陳冠宇連打兩屆。這次並未與歐美列強同組，而是與日本、韓國、澳洲等強權以及捷克分到C組。最後同樣以2勝2負結束賽事，再與韓國及澳洲比失分率的情況下，以0.389不敵韓國的0.368，因此依舊無緣晉級複賽。雖然戰績依舊未能突破，但失分率大幅下降，與同組對手的差距縮小到僅差臨門一腳，代表投手群的表現指日可待。

中華隊本屆WBC在C組與韓國、澳洲比較失分率結果。 截圖自台灣棒球維基館

特別的是，相較於各國多有大聯盟王牌助陣，韓國甚至請出38歲的柳賢振，而中華隊的投手群卻相對年輕。只有陳冠宇、胡智爲及張奕超過30歲，鄭浩均及林凱威則為當打之年，其餘多是介於20歲至25歲的年輕好手，整體投手群年齡結構，呈現出「成熟＋潛力」並存的樣貌。

其中本次扛起重任的徐若熙、古林睿煬，先後加入日本職棒，他們歷經中職的保護、調整及養成，才前進東洋，才25歲已是各國強打難以攻破的投手。他們的球速及球威，已展現出讓各國強打難以攻破的壓制力，而且十分有大將之風。除非他們無法適應旅外生活，再吸收更高階的日職養分後，未來將會是讓中華隊得以更上層樓的王牌輪值。

中華隊首場迎戰澳洲隊，由今年進軍日職軟銀的徐若熙擔任先發投手。 聯合報系資料照

已經登上美國小聯盟3A的莊陳仲敖、林昱珉及陳柏毓，最年長的莊陳仲敖仍僅25歲而已，林昱珉更是只有22歲。他們有不錯的球速及球威，而且持續精進中，只是控球還需要更穩定。他們還很年輕，距離夢想僅差最後一厘路，未來還有很多無限可能，有機會登上大聯盟吸取經驗，讓台灣在下次賽事中，輸人不輸陣，也有「大聯盟等級」的投手。

更加年輕的小將，則有林維恩、沙子宸、張峻瑋及孫易磊，他們分別在美國小聯盟及日本職棒發展，還沒有實際佔有一席之地。在這樣頂級的賽事中，碰上頂尖的打者，雖會遭到狙擊，但並不會毫無招架之地，依舊有解決對手的能耐。他們才20至22歲，還僅是半成品而已，持續吸取國際賽經驗，有助未來養成。

林昱珉在關鍵時刻為中華隊穩住局面。 聯合報系資料照

至於仍留在中華職棒的，除了有經驗的幾位投手外，本屆賽事則有曾峻岳及林詩翔的好表現。其中曾峻岳在2023年經典賽，僅是中繼的表現就非常不理想，過度緊張讓壞球連發，這次接手更重要的守護神角色，沉穩球速及控球，讓強權韓國無法掌握，成功守下經典賽役的勝利，讓教練不禁認為他長大了！

曾峻岳實際上就是所有好手的縮影，他們吸取了頂級大賽的經驗，將會讓他們在心態上更成熟，增加抗壓性。在未來的幾年間持續成長。在2028年奧運及2030年經典賽時，徐若熙、古林睿煬、曾峻岳、莊陳仲敖、林昱珉及陳柏毓，都將進入生涯最黃金27歲至30歲的時刻。而那時候的林維恩、沙子宸、張峻瑋及孫易磊，也差不多25歲左右，應當會更加穩定及成熟。只要他們穩定成長，不要受傷及躁進，將是中華隊最具威脅性的投手資源。

昔日中華隊總是被人戲稱靠小朋友打天下，總是在青棒、青少棒大殺四方，到了成棒之後卻總是崩盤。然而這幾年，運動科學興盛，一改以往的訓練模式，更懂得保護球員，加上國際球隊看重學生球員，提早讓他們出國訓練，避免潛力球員提早被操壞手臂。諸多的改變，在這次的經典賽中，讓我們看見小將的崛起，看到未來的希望。

旅美的莊陳仲敖在首戰對澳洲先發。 聯合報系資料照

因此，展望2028年奧運及2030年經典賽，中華隊將有至少10位已經在本屆嶄露頭角投手，將迎來黃金成熟期。再搭配其他有經驗的球員，包含這次為了拚大聯盟婉拒參賽的鄧愷威、中職的胡智爲、鄭浩均、張奕等，以及當年度表現優異的好手，確實有機會組成真正有深度，且人人都是可用之兵的投手群，也會是中華隊投手群的黃金年代。

與其求人不如求己，只欠臨門一腳，還要期待對手多得分或多失分，真的太難了！他們的成長將讓我們有更多好的投手，更有效的減少失分，將會讓每次都敗在失分率的中華隊，未來更有晉級的勝算！