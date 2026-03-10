專家專家稱湖人沒詹姆斯會更強大？ 這邏輯狗屁不通！

湖人主場110：97擊敗尼克，湖人41歲前鋒詹姆斯連續傷停兩場，唐西奇和里夫斯超級雙衛合體帶隊，湖人取得最近2連勝。湖人最多領先尼克23分，全場領先打趴東區第三尼克。

詹姆斯沒打，湖人更強大，網上熱燒。幾個相關數據顯示，當詹姆斯沒打，或是詹姆斯沒上場，唐西奇和里夫斯兩名後衛帶隊，湖人勝率和相關數據都更出色。

1、詹姆斯出賽湖人戰績26勝18敗，勝5成91。

2、詹姆斯缺陣湖人戰績13勝7敗，勝率6成5。

3、當唐西奇和里夫斯同時出賽，詹姆斯沒打的比賽湖人9勝2敗，勝率8成18。

4、另一個數據顯示，今年球季當唐西奇和里夫斯同時在場上，詹姆斯在場下，湖人打出更高效率團隊，每百回合進攻湖人淨勝對手9.7分。

湖人目前39勝25敗，跟金塊並列西區第五。

詹姆斯今年球季場均21.4分、7助攻、5.6籃板，投籃命中率5成，三分命中率3成1，其實還是很夠水準，而這是他減少球權繳出的成績。 法新社

這些數據統計都是熱心媒體和數據分析專家找出來，「透視」詹姆斯對湖人作用和比賽影響力的呈現，真實性、邏輯性、可靠程度和湖人場上組合都很耐人尋味。

詹姆斯今年球季場均21.4分、7助攻、5.6籃板，投籃命中率5成，三分命中率3成1，對比個人生涯稍稍下滑，但總體表現仍是水水準以上明星球員數據。論防守、單防、體型和協防能力，詹姆斯都在唐西奇和里夫斯之上。

在出手次數和上場時間、球權佔有率，都是詹姆斯23年生涯最低，這也顯示詹姆斯不但把湖人棒子早早交給唐西奇，在戰術角色和使用率，詹姆斯也在讓位給里夫斯。

這支湖人詹姆斯看起來是二號球星，但實際上卻是三號球星。

詹姆斯早已交棒給唐西奇與里夫斯，這支湖人隊他看起來是二號球星，但實際上卻是三號球星。 路透通訊社

詹姆斯這些相關數據佐證，「詹姆斯沒有出賽，湖人勝率和團隊攻防表現都更出色，詹姆斯在板凳沒有上場，湖人場上由唐西奇和里夫斯帶隊，湖人淨勝分9.7分根本完勝對手。」

因此湖人只要拿掉或刪除詹姆斯，湖人就會是一支攻防更均衡，球權戰術分配更合理，而且勝率可能高達8成1的超級球隊。

老實說，我很難相信這些有關詹姆斯數據相關統計與呈現的真實性。這邏輯完全不通。

一個投籃命中率超過5成，每場可以砍進21.4分+7助攻的高大鋒線，個人和團隊防守能力都更勝唐西奇和里夫斯的球員，刪除他或讓他更多坐板凳不上場，湖人各方面表現都會更強大、高效，你相信？

詹姆斯不打湖人戰績更好，是他出了問題，還是數據統計出了問題，或是負責統計數據的人出了問題？ 法國新聞社

東區爭冠最熱門球隊之一騎士隊教練亞特金森，這麼形容上個月被交易到騎士主力控球後衛哈登，「哈登閱讀比賽能力和組織作用就像詹姆斯一樣出色，他總能做出最正確決定，幫助隊友更優秀，成就更好團隊。」

結果我們現在不斷看到場均21.4分詹姆斯沒打或不上場，湖人只會更好更優秀攻防一體的各種數據呈現。

是詹姆斯出了問題，還是數據統計出了問題，或是負責統計數據的人出了問題。

這讓我想起30年前CBA中華職籃世代一個有趣故事，當年泰瑞戰神洋將201公分前鋒泰勒是聯盟得分王、三分王、火鍋王，也是全隊籃板王、抄截王，但有個教練卻告訴我「泰勒防守很爛」，你相信嗎？這邏輯通嗎?

沒有詹姆斯的湖人或詹姆斯不上場的湖人只會更強大，看來只能留待下個新賽季去證明。