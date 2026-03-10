大谷領銜日本與美洲拚互轟 旅美新兵村上、岡本得快提槍趕上

9日進行完韓國與澳洲的賽事之後，正式決定第2支能晉級的隊伍是南韓。其實早在8日的賽事結束後，就已確定日本以3勝進入到八強賽，而捷克苦吞3敗遭到淘汰。

日本在前3場比賽依序對上台灣、韓國及澳洲，首場比賽對上台灣火力大開，大谷翔平在2局打出滿貫砲定調賽事勝負，日本總共打出13支安打，終場以13比0在7局提前結束，日本在這場比賽展現絕對王者的氣勢，孰料接下來對韓國及澳洲的2場比賽，雖然都取勝，打來卻一點都不輕鬆，過程中都落後過，甚至還一度面臨落敗的危機。

對韓國的比賽，日本推出菊池雄星先發，首局被韓國先得分，3局逆轉，4局被追平，7局再領先直到最終獲勝，這場比賽日本打出7支安打，還少於韓國的9支，獲勝的關鍵是旅美學長三人組大谷、鈴木誠也及吉田正尚加起來的4轟。

鈴木誠也在今年經典賽對韓國時單場雙響砲。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

對澳洲更是驚險，或許是天皇親臨觀賽的壓力，日本打者整場只打出5支安打，同樣少於澳洲的8支，幸好吉田在7局再度開轟，讓日本逆轉領先澳洲1分，否則真的可能在這場「天覧試合」中落敗。

日本的打線在這兩場比賽的串聯並不如預期得好，12分當中有7分是靠全壘打進帳，八強賽中面對更高一層級的投手要打全壘打並不如預賽這麼容易，這是教練團要趕緊解決的問題。

今年季前加入大聯盟的村上宗隆在經典賽還沒有太好的表現，目前還沒開轟，須趕快機入大谷的行列。 路透通訊社

串聯成效不佳跟幾名先發打者的狀況有高度相關性，目前打擊手感較佳的除了前述的大谷、鈴木及吉田3名旅美學長之外，就只剩被認為守優於攻的源田壯亮，他5成71的打擊率是全隊最高，而包括岡本和真及村上宗隆這2名旅美新兵及牧秀悟等3人，打擊率都不到2成5，全壘打掛零，總共只有2分打點。

打線中最冰冷的是近藤健介，近藤在日職打擊率常年高於3成，是洋聯的安打製造機，前兩場比賽都被排在大谷後面打第2棒，擔任串聯大谷及3、4兩棒鈴木及吉田的工作，前兩場比賽近藤8個打數無安打，對台灣那場更是唯一無安打無上壘的先發打者。

「安打製造機」近藤健介在本屆經典賽尚未打出安打，是日本火立無法串連的主因。 美國聯合通訊社

第3場比賽井端弘和監督把近藤跟鈴木交換棒次，打3棒的近藤仍舊沒有起色，8局下1人出局滿壘的場面被換代打，在近藤的職棒生涯是很罕見的事情，日本已確定晉級，10日對捷克的比賽應該還是會讓近藤上場，藉由實力有落差的賽事來調整手感。

日本在面對更高階投手的八強賽，勢必無法只靠全壘打得分，再者跟美洲球隊拚長程火力也不是明智的策略，近藤及岡本、村上等人的手感能否復甦，打線是否串聯，攸關日本能在今年經典賽走多遠，如果近藤等人的手感遲遲無法回溫，由佐藤輝明、森下翔太等取代也是教練團可以採取的方案。