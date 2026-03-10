費爾柴德經典賽驚奇之旅 守護者隊開季名單已虛位以待？

WBC世界棒球經典賽不只是國際體育盛會，更是大聯盟邊緣人重新被檢視的舞台，今年代表中華隊出征的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），就在聚光燈下打出令人意外的表現，很有機會歸隊後，獲得教練團青睞於開季佔一席之地。

費爾柴德一共披上中華隊球衣打四場比賽，數據簡直可用「神鬼」形容。僅僅 12 個打數敲兩發全壘打含一支滿貫砲，長打率（SLG）高達 .750，一人貢獻六分打點，平均每場打下 1.5 分。雖打擊率是看似平凡的 2成50，但憑藉多達四次保送，他上壘率（OBP）推升到 .438。向來以速度出名的他，更是展現壘間破壞力，三次盜壘成功率百分百，飛毛腿搭長打火力加盟中華隊真是如虎添翼。

費爾柴德僅用WBC四場比賽，就完美詮釋高上壘率、極端長打的強大威脅，也意外增添成千上萬的台灣球迷，為他每一次精彩表現鼓掌喝采。特派記者余承翰／東京攝影

如果深入看進階數據，你會發現費爾柴德比帳面更嚇人！他的AB/HR （全壘打率）顯示，每六個打數就開轟，簡稱 BABIP 的擊球進場率 為.200，這是個有趣的指標，他在打擊率僅 .250 且 BABIP 偏低的情況下，竟可維持 1.188 的總體攻擊指數（OPS），這代表只要球沒飛過牆，運氣就不算太好；一旦咬中球心威力大到改寫比賽。從GO/AO 為0.33觀之，費爾柴德的滾飛比極低，代表擊出的球大多是飛球非滾地球。對長打者來說，這是健康數據，符合現代棒球的仰角理論。短短四場比賽中，他就獲得了一次敬遠（故意保送），顯示他的攻擊本事被對方教練認可，寧願保送也不願正面對決。

費爾柴德僅用四場比賽，就完美詮釋高上壘率、極端長打的強大威脅，雖然五次三振顯示為追長打犧牲擊球點，但高達 1.188 的整體攻擊指數，證明他的每一次出棒，都讓對手感到窒息。他 16 次打席（PA）換回 9 個總壘打數（TB），這種產出是中華隊能與列強抗衡的關鍵，我可以說本屆中華隊費爾柴德是絕對核心，而非角色型外野手，即使他的紮實防守從不讓人擔心。不比單一球隊的春訓熱身賽，WBC是大聯盟與各國媒體報導的舞台，對尋找機會重返大聯盟的費爾柴德而言，幫了中華隊也幫了他自己。

對尋找機會重返大聯盟的費爾柴德而言，幫了中華隊也幫了他自己。特派記者余承翰／東京攝影

之所以可代表台灣，主要是費爾柴德的母親 12歲以前住台灣，費爾柴德從小就有運動天賦，在2017年選秀會第二輪被辛辛那提紅人隊挑上，之後是無止盡地在大、小聯盟載浮載沉。他的進攻數據並不華麗，在紅人隊期間打擊三圍為 .232 / .316 / .403，整體進攻貢獻略低於聯盟平均。不過，他的價值並不只是打擊率，費爾柴德為典型的「工具型野手」往返三個外野位置，有速度、有防守，且在特定情境具戰術價值。生涯外野守備率達 98.8%，盜壘成功率也相當不錯，在紅人隊時曾29次嘗試盜壘成功23次。

更重要的是，數據顯示他很擅長打左投，生涯對左投打擊三圍 .256 / .354 / .424，wRC+達114，明顯高於整體成績。這樣的分項能力，讓他在板凳具有針對性的吸引力。對許多球隊而言，有一位右打能守外野、能跑壘是加分選項。也因此，2025年12月20日克里夫蘭守護者隊給一紙小聯盟約，讓他有重新站上起跑線的機會。今年春訓初期，他繳出 7打數2安打、打擊率.286 表現。雖然樣本不多，但有穩定把球擊進場內的能力，對講求戰術執行與攻守平衡的守護者足夠，加上WBC四場大賽的表現，相信他這次不會再被忽視。

費爾柴德用行動提醒所有人，他今年準備好在大聯盟搶占一席之地了！ 法新社

守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）公開談過這子弟兵：「費爾柴德很會對付左投，而且三個外野位置都能守。他很努力、很清楚自己定位，今年某個時候可能成為球隊的補充。」這話樂觀中帶點不確定性，原因在於球隊還有一批備受期待的年輕好手，包括：迪勞特（Chase DeLauter）、僑里歐（Jaison Chourio）、瓦雷拉（George Valera）、哈爾平（Petey Halpin），以及馬丁尼茲（Angel Martinez），這些人在春訓都有過表現，累積多支安打甚至長打，即使他們不像費爾柴德在四萬多人面前揮棒、跑壘。

費爾柴德的確不是球隊優先培養的對象，但我仍強調WBC是個轉折點，兩場全壘打與穩定的中外野守備，他用行動提醒所有人，今年準備好了！去年底給小聯盟約，制服組就是判斷費爾柴德堪為「代班型外野手」，當傷兵出現或主力退步時買的保險。他的天花板已定型，就是可靠的板凳戰力，雖然 2025 年在亞特蘭大勇士隊數據（.216 打擊率、27.3% 三振率）不亮眼，但生涯 98.8% 的外野守備率，卻是守護者隊追求的價值。尤其，陣容中外野手左打居多，能打左投的費爾柴德是右打者，這種替換角色在例行賽往往能有表現，只要不期待他是全明星即可。在大聯盟的生態，並非每個人都需要是明星才能生存，有些球員價值在於需要時，他們會出現在正確位置，費爾柴德尋覓的那一扇門，也許正在慢慢打開！東京巨蛋亮出的破壞力，極大機率讓他贏得一張進入大聯盟的門票。