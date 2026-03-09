經典賽／日本武士旅美幫 將成列強競逐關鍵因子

快訊

尋求衛冕的日本武士隊在經典賽前兩戰先後以13比0、8比6擊敗台灣、韓國，篤定提前晉級8強，成為經典賽C組第一支晉級的球隊。由於日本隊這次在預賽的賽程是先強碰亞洲雙強，因此原先被視為日本隊本屆賽事的關鍵，結果日本隊順利搶下2連勝，後面再對戰澳洲、捷克，心情上輕鬆許多。

日本隊前三戰分別推出山本由伸、菊池雄星、菅野智之，都是所謂的「旅美幫」投手。加上對韓國一戰全場8分打點分別由大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚3名旅美打者所包辦，可以預見這次如果沒有旅美勢力助拳，日本隊的連霸之路將會相當辛苦，旅美戰力這次在「侍武士」扮演舉足輕重的地位。

目前效力於美國職棒波士頓紅襪隊吉田正尚，在對澳洲比賽開轟，最終助隊取得關鍵勝利。 路透
目前效力於美國職棒波士頓紅襪隊吉田正尚，在對澳洲比賽開轟，最終助隊取得關鍵勝利。 路透

也的確從人數上來看，加上今年剛轉戰MLB的岡本和真、村上宗隆兩名打者，加上山本由伸、菊池雄星、菅野智之、大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚，日本武士隊這次總計徵招了8名旅美選手，人數創歷屆最多，若非效力於聖地牙哥教士隊的左投松井裕樹因身體不適而辭退（後由中日龍左投金丸夢斗遞補），人數會再上升到9人，展現了日本隊對於連霸的決心。而以重要性來說，也的確構築了這次日本武士隊的主要戰力，C組預賽日本隊相對有餘裕，一旦到了與美國、多明尼加等列強競逐的複賽以及決賽，更加會對戰局產生決定性的影響力。

而除了旅美幫之外，日本國內入選最多的球團是軟銀鷹、阪神虎，兩支去年聯盟優勝球隊好手如雲，因此不易外地獲得來自國家隊總教練井端弘和的徵詢大量徵招。兩隊原先各有4名選手入選，分別是軟銀鷹的松本裕樹、牧原大成、周東佑京、近藤健介，以及阪神虎隊的石井大智、坂本誠志郎、佐藤輝明、森下翔太。不過阪神虎隊王牌中繼石井大智在集訓期間就受傷，由去年首度投出10勝的西武獅左投隅田知一郎遞補，因此減少1人，軟銀鷹隊最終成為入選球員的最大宗。

效力於美國職棒大聯盟芝加哥小熊鈴木誠也，對韓國也有開轟表現。 路透
效力於美國職棒大聯盟芝加哥小熊鈴木誠也，對韓國也有開轟表現。 路透

而西武獅隊隅田知一郎遞補入隊，繼2024年世界12強之後再度參加大型國際賽，不過守護神平良海馬因傷退隊的關係，因此還是維持2人，另一位是守備能力受到井端弘和總教練高度信任的當家游擊手源田壯亮。而平良海馬因傷退隊的缺額則由12強國手藤平尚真入替，成為本屆經典賽樂天金鷲隊的唯一成員，也使得NPB12球團都沒有缺席。樂天與橫濱DeNA、廣島、巨人、養樂多、羅德等隊都是1名選手參加，中日龍隊因為金丸夢斗的遞補，加上高橋宏斗，合計有2人入選，與日本火腿人數相同（伊藤大海、北山亘基）。

至於這次與阪神同為3人居次的是去年洋聯第三名的歐力士隊，分別是曽谷龍平、宮城大弥兩名左投，以及首戰與山本由伸搭配的先發捕手若月健矢。

