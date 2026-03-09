快訊

棒球／歐子喬149公里最速！今年那些球速頂尖的國中投手

聯合新聞網／ 王婉玲
金韃麓˙邁布特(左)、歐子喬(中)、陳仕瀚(右)。(學生棒球聯盟資料照、桃園盃資料照、王婉玲攝影)

近年國中投手球速成長顯著，以往極速130公里已列為A級，現在135公里也非少見，甚至能達到140公里以上，今年國三有哪些球速頂尖的國中投手值得關注？適逢國中聯賽硬式組將在3月15日開打，相信也是各高中球隊教練鎖定的目標。

(1)歐子喬(桃園市新明國中)

媽媽是澎湖人、爸爸是南非人的「小黑」歐子喬，擁有混血血統，自小就是焦點，小五就入選U12國手，國中跨縣市來到桃園打球，目前身高已長到187公分左右，在今年2月老四川盃曾投到149公里球速(93英里)，相當驚人，堪稱「怪物」等級，有機會挑戰台灣國中生最快紀錄(林羿豪151公里)。

(2)金韃麓˙邁布特(台東縣桃源國中)

原名邱亞恩的金韃麓˙邁布特在升國三時改成族名，布農族的他曾是U12國手，哥哥是全中運標槍金牌，家族運動基因不錯，他在今年2月台東縣硬式聯賽出現141公里球速，為桃源國中拿下全國聯賽門票。

(3)金祥恩(南投縣三光國中)

少棒時期就能丟到123公里，布農族的金祥恩升上國中後持續進步，曾在去年8月菊島盃被測到最快球速140公里，儘管無緣在全國聯賽、選拔賽亮相，不過金祥恩未來性仍被看好。

(4)陳仕瀚(屏東縣鶴聲國中)

排灣族的陳仕瀚國小原本打桌球，後來對棒球產生興趣而轉換領域，他國二就在陽信銀行盃小馬選拔賽投出136公里，今年2月老四川盃再提升到139公里，屆時全國聯賽有機會挑戰140公里大關。

(5)林定緯(高雄市忠孝國中)

林定緯少棒時是U12國手，球速將近120公里，目前國三身高已長到185公分，在去年底中日會長盃曾被測到138公里，全國聯賽也有望挑戰140公里門檻。

(6)賴宥升(雲林縣東和國中)

雖非傳統球隊，賴宥升憑藉努力提升自我，晚上、假日都還會到私人場所加強技術跟重量訓練，在台北城市盃青少棒邀請賽被測到138公里。

(7)邱祖昂(花蓮縣瑞穗國中)

邱祖昂有阿美族、布農族各一半血統，國二就能投到131公里，升國三暑假這一年的身材長高壯不少，目前最快球速約137、138公里。

(8)余秉軒(台東體中)

阿美族的余秉軒去年在陽信銀行盃小馬選拔賽曾投到133公里，投球屬於四分之三類型，去年底關懷盃曾測到137公里，是目前最快球速。

(9)張宇廷(桃園市新明國中)

父親是雲南少數民族哈尼族，張宇廷有著特殊血統，在去年底台北城市盃青少棒邀請賽測到球速136公里左右。

至於台中市中山國中廖承恩、葉壘、桃園市新明國中范宸竣、台北市長安國中林品佑都有135公里球速水準，至於長安國中艾太郎目前國二，則曾出現138公里極速，堪稱是未來之星。

