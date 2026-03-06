聽新聞
奧運「舉重精靈」方莞靈酒後施暴 晚間IG聲明「不良示範」

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導
奧運「舉重精靈」方莞靈被控酒後施暴，晚間在IG發表聲明，稱身為體育選手，涉入暴力事件，實為不良示範。取自方莞靈IG
奧運「舉重精靈」方莞靈被控酒後施暴，晚間在IG發表聲明，稱身為體育選手，涉入暴力事件，實為不良示範。取自方莞靈IG

奧運「舉重精靈」方莞靈被控前年10月間，與當時同居女友等在台南市區酒吧飲酒聚會後，返回女友住處後因故口角，掌摑對方臉頰並掐脖，以腳踹其胸腹受傷而挨告，法官認她犯傷害罪處拘役50日。她晚間在IG發出聲明，身為體育選手，涉入暴力事件，實為不良示範。

方莞靈聲明指稱，當晚為了替劉女慶生，雙方及另一友人共計3人前往酒吧飲酒，直至凌晨兩人才返回住處，隨後，她不勝酒力倒頭就睡，卻在隔天醒來後，經劉女告知，在夜裡對其動手掌摑、毆打，劉女並已自行就醫完成驗傷。

她指出，對劉女陳述的暴力過程毫無記憶，錯愕之餘，僅能盡力安撫劉女，並告知：「我真的不記得有發生這些事，但如果真有此事，我願意道歉、負責」。

她表示，案發後，極盡所能地希望能拼湊出當日真相，因而不斷詢問劉女當日情節，但劉女態度反覆，時而監定指控；時而告知並無此事；時而要求賠償；時而指控她用錢就想打發…令她陷入混亂，且不知如何處置，但仍堅定立場告訴劉女，對於這段事實真的想不起來了，但若真有此事而造成傷害，願意負責。

未料，時隔5個月後，劉女突然委託律師寄發律師函，要求她賠償250萬元，她願意誠實面對的初衷不變，但是250萬元金額實在無力負擔，希望與其對談，討論出雙方實際可行的和解、補償方案。

她強調，身為體育選手，涉入暴力事件，實為不良示範，但她自案發後誠心檢討、誠實面對，也希望對劉女提供相當補償，尊重司法判決結果。同時，她感謝大眾的關心。

方莞靈被控酒後施暴 ，掌摑掐頸踹女友，台南地院認她犯傷害罪處拘役50日。圖／本報資料照
方莞靈被控酒後施暴 ，掌摑掐頸踹女友，台南地院認她犯傷害罪處拘役50日。圖／本報資料照

方莞靈指出，自案發後誠心檢討、誠實面對，也希望對劉女提供相當補償，尊重司法判決結果。同時，她感謝大眾的關心。取自方莞靈IG
方莞靈指出，自案發後誠心檢討、誠實面對，也希望對劉女提供相當補償，尊重司法判決結果。同時，她感謝大眾的關心。取自方莞靈IG

奧運 方莞靈 體育

