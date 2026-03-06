快訊

印地安泉網賽／曾俊欣男單首輪惜敗 吳芳嫺晉級女雙16強

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
吳芳嫺。資料照 曾思儒
吳芳嫺。資料照 曾思儒

ATP、WTA 1000共站的印地安泉名人賽本周開打，我國女雙好手吳芳嫺今天在32強賽攜手日本搭擋穗積繪莉，面對地主好手皮古拉（Jessica Pegula）／凱斯勒（Mccartney Kessler），雙方一路拉鋸到超級搶十，最終由台日組合以7：5、6：1、10：7搶下16強門票，至於從會外賽晉級的我國男單好手曾俊欣，則是在首輪止步。

男女共站的印地安泉名人賽本周在美國加州舉行，在我國女雙一姊謝淑薇休兵的情況下，仍有吳芳嫺、詹皓晴將與各自搭擋在女雙賽事登場，至於我國男單好手曾俊欣則是在日前於會外賽成功晉級，成為史上第3位站上印地安泉男單會內賽的我國好手。

今天曾俊欣也率先在男單首輪登場，並出戰世界排名53的阿根廷巴艾茲（Sebastian Baez），這也是雙方繼去年2月在里約交手後再度碰頭，只可惜在首盤賽事中曾俊欣積極進攻未果，反遭到對手兩度破發，並以3：6先丟首盤，第二盤巴艾茲再度率先出擊，在第4、8局兩度破發後，以6：2勝出。

至於女雙賽事，吳芳嫺今天攜手日本搭擋穗積繪莉，出戰日前澳網闖進到女單4強賽的皮古拉與她的搭擋凱斯勒，雙方在首盤就展開激烈破發大戰，最終台日組合在關鍵第12局成功破發，以7：5先下一城。

儘管第二盤美國組合靠著開盤秋風掃落葉連拿4局，並以6：1扳平戰局，但超級搶十吳芳嫺／穗積繪莉穩住陣腳，在對手兩度追到1分差後，連續搶下對手發球分，以10：7勝出，晉級到16強賽；稍晚我國另一位好手詹皓晴也將與印尼選手曾麗美搭擋出擊。

阿根廷 謝淑薇 曾俊欣

全英羽賽／邱品蒨、林湘緹 女單皆止步16強

全英羽賽／直落二拍下亞運金牌 林俊易勇闖8強

全英羽賽／戚又仁決勝局傷退 周天成台灣內戰挺進第二輪

全英羽賽／麟榤配過頭關 林俊易內戰退王子維

2026這隻大黃蜂很不一樣 超狂三分球轟炸顛覆NBA贏球方式！

黃蜂隊在2026年展現驚人的三分球火力，最近以118：89大勝塞爾蒂克，連續六場比賽取勝，客場更達十連勝。如今黃蜂在東區排名第九，奪季後賽資格的機會持續上升，三分球已成為他們的核心戰略。

印地安泉網賽／曾俊欣男單首輪惜敗 吳芳嫺晉級女雙16強

經典賽／扮演爭冠黑馬 委內瑞拉、墨西哥與韓國可不容小覷

本屆經典賽奪冠最大熱門不外乎美國、日本與多明尼加。其實不用說今年了，歷屆經典賽單看陣容也都是這三國最被看好，畢竟美國與多明尼加是最多大聯盟球星的兩國，而日本除了也有不少大聯盟球星外，日本職棒也是全球水準第二高的聯盟。經典賽前五屆也只有這三國拿過冠軍，至於今年是否會出現第四支拿下冠軍的國家隊？就看委內瑞拉、墨西哥或韓國能否辦到了。

當MVP變成選出誰最耐操 出賽至少65場規則正在扭曲NBA歷史

最近有一場底特律活塞對紐約尼克隊的比賽轉播，資深球評范甘迪(Stan Van Gundy)讚美活塞球星康寧漢(Cade Cunningham)本季滾燙表現，他表示「若必須的話，希望康寧漢列在MVP討論之中」這種說法讓一些人感到厭煩，這不是針對范甘迪此人的播報風格，而是只要過往幾年持續關注NBA，我們都知道MVP的選拔幾乎沒太多選擇，要不就是丹佛金塊隊的約柯奇(Nikola Jokic)，否則就由奧克拉荷馬雷霆隊的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)拿下。只是，這兩人本季恐意外落選，只因該死的「65 場出賽規則(65-game rule)」。

經典賽／贏球卻顯火力不足 中華隊打線調整成賽前考題

中華隊在經典賽熱身賽以5：1擊敗軟銀鷹二軍，但打線火力不足隱憂仍在。雖然投手無失分，打擊表現依賴短程安打與保送，面對強敵上的困難不容小覷，調整仍是當務之急。

不願做綠葉？湖人艾頓的十字路口 當數據揭穿「我不是卡佩拉」

艾頓(Deandre Ayton)目前正面臨生涯的轉捩點，儘管他自認具備比休士頓火箭的卡佩拉(Clint Capela)更全面、多樣化，不願定位為擋拆下（Rim-runner）的終結者。但進階數據顯示，他是湖人體系中最缺乏穩定性的一人，在與詹姆斯（LeBron James）及唐西奇（Luka Doncic）頭號球星搭配時，只有擔任高效率藍領才能創造價值。

