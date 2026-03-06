快訊

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

聽新聞
0:00 / 0:00

2026這隻大黃蜂很不一樣 超狂三分球轟炸顛覆NBA贏球方式！

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
黃蜂隊鮑爾(中)在對「綠衫軍」塞爾蒂克一役，三分球投10中4，助隊大勝而歸。 美聯社
黃蜂隊鮑爾(中)在對「綠衫軍」塞爾蒂克一役，三分球投10中4，助隊大勝而歸。 美聯社

用塞爾蒂克最擅長的進攻方式擊敗塞爾蒂克，三分球大量轟炸，加攻防轉換快速三分，再搭配措手不及三分冷箭，黃蜂客場118：89大勝塞爾蒂克，黃蜂最近6連勝，客場10連勝。

2026年1月1日迄今黃蜂已經拿下21勝，上個賽季黃蜂一共只贏19勝，最近一個月黃蜂斬火箭、克金塊、贏馬刺、殺塞爾蒂克、大勝湖人魔術76人，每一勝都貨真價實。

黃蜂目前32勝31敗東區第九，勝率超過五成，距離東區第八熱火只有1.5場勝差，重返東區季後賽機率逐日上升。

NBA大三分世代，黃蜂打出超狂三分火力和進攻效率，三分球成為黃蜂蛻變致命武器。黃蜂進攻和三分球幾項攻防數據狂到讓人咋舌。

NBA大三分世代，黃蜂打出超狂三分火力和進攻效率，三分球成為黃蜂蛻變致命武器，圖為布里吉斯。 法新社
NBA大三分世代，黃蜂打出超狂三分火力和進攻效率，三分球成為黃蜂蛻變致命武器，圖為布里吉斯。 法新社

1、黃蜂今年球季每場三分球出手42.2次聯盟第三多，每場命中16個三分球聯盟第二，三分命中率3成78聯盟第三。

2、黃蜂進攻效率聯盟第四，防守效率第16。

3、過去25場比賽黃蜂三分球出手佔50%，三分命中率3成9。最近六場比賽黃蜂場均出手48.5個三分球，這波6連勝三分命中率超過4成4，每場投進21個三分球。

4、黃蜂四大得分主力每場可以投進12.2個三分球，五大得分主力每場出手38次三分球。

三分球已成為黃蜂改變比賽同時贏下比賽最重要武器和核心戰略。

防守中流沒有太差，進攻手段更自由開放難以預測，大量三分出手和攻防轉換快速三分，黃蜂藉由三分球攻勢把年輕、運動能力和突破天賦最大化，掀起另一波更狂更難以針對的「三分革命」。

黃蜂隊米勒(中)平均每場投進3.1個三分球，是三分球大軍的一員。 美聯社
黃蜂隊米勒(中)平均每場投進3.1個三分球，是三分球大軍的一員。 美聯社

過去10天，黃蜂對巫師、公牛兩戰都砍進25個三分球，黃蜂對溜馬以4成8三分命中率砍進22個三分球，贏獨行俠，黃蜂三分球51投19中，兩分球只出手37次，贏塞爾蒂克，黃蜂三分球49投19中，兩分球只出手40次，砍得塞爾蒂克無力招架。

最近五場比賽三分球出手比兩分球多很多，完全顛覆籃球傳統，把大三分世代推上極致。

黃蜂教練查爾斯李除了正在進行一場前所未見「三分革命」，利用三分球攻勢將場上空間最大化，那種突如其來改變，對所有對手防守、對位、換防都是最嚴苛考驗。

「我們試圖拉開場上空間，讓防守者更難以針對和協防，三分球是絕佳武器，球員對投籃都很有信心，我很期待看到這樣的結果」查爾斯李無心插柳創造美妙局勢，三分球已經成為黃蜂最可怕針刺。

黃蜂隊克努佩爾(中)面對塞爾蒂克防守球員出手，全場飆進4記三分球。 路透
黃蜂隊克努佩爾(中)面對塞爾蒂克防守球員出手，全場飆進4記三分球。 路透

黃蜂最引人關注的是198公分超級新人射手克努佩爾，克努佩爾除了是年度最佳新人第一熱門，三分命中率4成36，每場命中3.5個三分。他也超越所有球員，成為今年聯盟命中最多三分球射手，同時也是史上單季命中最多三分球新人。

勇士後衛柯瑞開啟大三分世代，塞爾蒂克過去幾年把三分球投到極致，黃蜂現在又把三分球再進化，昇華到另一個空間和戰術層次。

三分球能不能顛覆NBA季後賽？一起期待今年季後賽黃蜂的表演。

NBA專欄 黃蜂

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

2026這隻大黃蜂很不一樣 超狂三分球轟炸顛覆NBA贏球方式！

黃蜂隊在2026年展現驚人的三分球火力，最近以118：89大勝塞爾蒂克，連續六場比賽取勝，客場更達十連勝。如今黃蜂在東區排名第九，奪季後賽資格的機會持續上升，三分球已成為他們的核心戰略。

經典賽／扮演爭冠黑馬 委內瑞拉、墨西哥與韓國可不容小覷

本屆經典賽奪冠最大熱門不外乎美國、日本與多明尼加。其實不用說今年了，歷屆經典賽單看陣容也都是這三國最被看好，畢竟美國與多明尼加是最多大聯盟球星的兩國，而日本除了也有不少大聯盟球星外，日本職棒也是全球水準第二高的聯盟。經典賽前五屆也只有這三國拿過冠軍，至於今年是否會出現第四支拿下冠軍的國家隊？就看委內瑞拉、墨西哥或韓國能否辦到了。

當MVP變成選出誰最耐操 出賽至少65場規則正在扭曲NBA歷史

最近有一場底特律活塞對紐約尼克隊的比賽轉播，資深球評范甘迪(Stan Van Gundy)讚美活塞球星康寧漢(Cade Cunningham)本季滾燙表現，他表示「若必須的話，希望康寧漢列在MVP討論之中」這種說法讓一些人感到厭煩，這不是針對范甘迪此人的播報風格，而是只要過往幾年持續關注NBA，我們都知道MVP的選拔幾乎沒太多選擇，要不就是丹佛金塊隊的約柯奇(Nikola Jokic)，否則就由奧克拉荷馬雷霆隊的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)拿下。只是，這兩人本季恐意外落選，只因該死的「65 場出賽規則(65-game rule)」。

經典賽／贏球卻顯火力不足 中華隊打線調整成賽前考題

中華隊在經典賽熱身賽以5：1擊敗軟銀鷹二軍，但打線火力不足隱憂仍在。雖然投手無失分，打擊表現依賴短程安打與保送，面對強敵上的困難不容小覷，調整仍是當務之急。

不願做綠葉？湖人艾頓的十字路口 當數據揭穿「我不是卡佩拉」

艾頓(Deandre Ayton)目前正面臨生涯的轉捩點，儘管他自認具備比休士頓火箭的卡佩拉(Clint Capela)更全面、多樣化，不願定位為擋拆下（Rim-runner）的終結者。但進階數據顯示，他是湖人體系中最缺乏穩定性的一人，在與詹姆斯（LeBron James）及唐西奇（Luka Doncic）頭號球星搭配時，只有擔任高效率藍領才能創造價值。

罩門沒解決！唐西奇能帶領湖人奪冠？恐怕永遠讓人猜不透

湖人永遠讓人猜不透，TNT電視球評巴克利直接點評，「湖人一直被高估，他們根本不是爭冠級別球隊。」 前NBA球員目前擔任球評傑威廉斯更斬釘截鐵下了評論，「唐西奇解讀比賽智商和帶隊能力都不如顛峰詹姆斯，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。