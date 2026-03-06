2026這隻大黃蜂很不一樣 超狂三分球轟炸顛覆NBA贏球方式！

用塞爾蒂克最擅長的進攻方式擊敗塞爾蒂克，三分球大量轟炸，加攻防轉換快速三分，再搭配措手不及三分冷箭，黃蜂客場118：89大勝塞爾蒂克，黃蜂最近6連勝，客場10連勝。

2026年1月1日迄今黃蜂已經拿下21勝，上個賽季黃蜂一共只贏19勝，最近一個月黃蜂斬火箭、克金塊、贏馬刺、殺塞爾蒂克、大勝湖人魔術76人，每一勝都貨真價實。

黃蜂目前32勝31敗東區第九，勝率超過五成，距離東區第八熱火只有1.5場勝差，重返東區季後賽機率逐日上升。

NBA大三分世代，黃蜂打出超狂三分火力和進攻效率，三分球成為黃蜂蛻變致命武器。黃蜂進攻和三分球幾項攻防數據狂到讓人咋舌。

NBA大三分世代，黃蜂打出超狂三分火力和進攻效率，三分球成為黃蜂蛻變致命武器，圖為布里吉斯。 法新社

1、黃蜂今年球季每場三分球出手42.2次聯盟第三多，每場命中16個三分球聯盟第二，三分命中率3成78聯盟第三。

2、黃蜂進攻效率聯盟第四，防守效率第16。

3、過去25場比賽黃蜂三分球出手佔50%，三分命中率3成9。最近六場比賽黃蜂場均出手48.5個三分球，這波6連勝三分命中率超過4成4，每場投進21個三分球。

4、黃蜂四大得分主力每場可以投進12.2個三分球，五大得分主力每場出手38次三分球。

三分球已成為黃蜂改變比賽同時贏下比賽最重要武器和核心戰略。

防守中流沒有太差，進攻手段更自由開放難以預測，大量三分出手和攻防轉換快速三分，黃蜂藉由三分球攻勢把年輕、運動能力和突破天賦最大化，掀起另一波更狂更難以針對的「三分革命」。

黃蜂隊米勒(中)平均每場投進3.1個三分球，是三分球大軍的一員。 美聯社

過去10天，黃蜂對巫師、公牛兩戰都砍進25個三分球，黃蜂對溜馬以4成8三分命中率砍進22個三分球，贏獨行俠，黃蜂三分球51投19中，兩分球只出手37次，贏塞爾蒂克，黃蜂三分球49投19中，兩分球只出手40次，砍得塞爾蒂克無力招架。

最近五場比賽三分球出手比兩分球多很多，完全顛覆籃球傳統，把大三分世代推上極致。

黃蜂教練查爾斯李除了正在進行一場前所未見「三分革命」，利用三分球攻勢將場上空間最大化，那種突如其來改變，對所有對手防守、對位、換防都是最嚴苛考驗。

「我們試圖拉開場上空間，讓防守者更難以針對和協防，三分球是絕佳武器，球員對投籃都很有信心，我很期待看到這樣的結果」查爾斯李無心插柳創造美妙局勢，三分球已經成為黃蜂最可怕針刺。

黃蜂隊克努佩爾(中)面對塞爾蒂克防守球員出手，全場飆進4記三分球。 路透

黃蜂最引人關注的是198公分超級新人射手克努佩爾，克努佩爾除了是年度最佳新人第一熱門，三分命中率4成36，每場命中3.5個三分。他也超越所有球員，成為今年聯盟命中最多三分球射手，同時也是史上單季命中最多三分球新人。

勇士後衛柯瑞開啟大三分世代，塞爾蒂克過去幾年把三分球投到極致，黃蜂現在又把三分球再進化，昇華到另一個空間和戰術層次。

三分球能不能顛覆NBA季後賽？一起期待今年季後賽黃蜂的表演。