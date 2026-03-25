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中職／備戰職棒新賽季 富邦悍將BLUE POWER 不一樣了

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
中職富邦悍將開訓典禮，喊出年度口號「Blue Power 不一樣了」。 聯合報系資料照
中職富邦悍將開訓典禮，喊出年度口號「Blue Power 不一樣了」。 聯合報系資料照

【撰文・鍾亞芳】

戰績始終未能一鼓作氣攀升，新球季富邦悍將大刀闊斧，教練團及管理階層都做出改變，同樣湛藍軍團，不一樣是團隊瀰漫嶄新又鮮明氛圍，開訓日全員到齊，連洋將全數身著球衣融入團隊，稻江基地開訓，洪亮又有力高喊「BLUE POWER不一樣了！」攜手迎接全新球季。

去年球季結束後，球團11月初宣布由陳昭如出任領隊，副領隊林威助任執行副領隊，原二軍總教練後藤光尊接任一軍總教練，隨後陸續宣布教練團陣容，新球季教練團共7位日籍成員，與過去美式風格相比，真的「不一樣了」！

開訓立誓寫下野心 悍將新季全員出擊

開訓立誓寫下野心，富邦悍將新季全員出擊，宣布由野手范國宸（前左3）擔任隊長。 中央社
開訓立誓寫下野心，富邦悍將新季全員出擊，宣布由野手范國宸（前左3）擔任隊長。 中央社

2月4日不同於台北陰冷天氣，嘉義稻江陽光燦爛，溫暖天氣點綴微微涼風，為開訓儀式布置宜人又舒適環境，儀式開始前，按照慣例所有選手寫出新球季年度目標，總教練後藤光尊「台灣一」簡潔有力；隊長范國宸期許「打進季後賽，健康、成績、一級棒」；甫加盟湛藍大軍指揮官林岱安以「穩定輸出，帶動投手，團隊第一」自我期許；2025年狀況不如預期影響開季，陳仕朋為新球季寫下「一定要健康最重要」務實目標；2025選秀首輪入選張育豪寫下「健康、穩定出賽、上一軍」。洋將全員到齊同樣入境隨俗提筆寫字，互相討論彼此新球季目標，張育成「日語變好」看似與球場無關，他笑著解釋，球隊現在很多日本教練，希望能有更多交流。

新秀宣言是開訓儀式重頭戲，自培選手蔡袁華辰、楊笑虎及童堉誠大聲宣示邁向正式球員決心；去年入隊新秀群不約而同以身體健康、穩定出賽及早日上一軍為新球季目標，江庭毅宣言結束後，做出馬的姿勢送出馬到成功祝福；張育豪大聲喊道：「大家好，我叫張育豪，綽號叫河馬，目標是身體健康，以後目標是超越戴培峰，富邦總冠軍。」一席野心勃勃發言讓大家留下深刻印象，一旁戴培峰也露出笑容，透過良性競爭正向氛圍，將團隊帶往愈來愈好的方向。

成軍十載關鍵年 科技武裝新悍將

成軍十載關鍵年，富邦悍將原二軍總教練後藤光尊接任一軍總教練。 中央社
成軍十載關鍵年，富邦悍將原二軍總教練後藤光尊接任一軍總教練。 中央社

教練團陣容大幅翻新，選手活力蓬勃，悍將新年新氣象，陳昭如認為意義非凡，包含4位洋將，團隊全員到齊迎接新球季開端，「今年對悍將是非常關鍵一年，是我們悍將成軍第10個球季，希望所有球員可以相信自己、相信教練團、相信球團，讓所有球迷還有自己，成為以悍將為榮的團隊，我們一直有一個很堅定藍色信仰，希望今年打造出完全不一樣的悍將。」甫接掌悍將兵符後藤光尊先與在場所有人打招呼，接著說道，「富邦悍將今年迎來成軍第10年里程碑，這個賽季非常有意義，為了讓支持富邦悍將的各位都感到喜悅，我們也會努力幫助選手，以蔡董事長為首，還有Joyce領隊，以及林副領隊給我們很大資助，接下來教練團會很努力協助，讓球員充滿活力，在場上全力奮戰，我們會做好萬全準備，迎接這個漫長熱血賽季，今年也麻煩大家了。」

今年除了成員變動，悍將花費千萬大幅升級訓練設備，引進iPitch智慧發球機、智慧牛棚，還有多視角、多角度高速攝影機等運科相關輔助系統，「想讓教練團及球員都有更好訓練效率，還有準確度，透過智慧牛棚跟智慧打擊，可以練習到滿細的，而不是單純靠感覺，透過影像，還有連結TrackMan數據，第一時間就有辦法讓教練團看到球員目前狀況。」林威助說，過去得倚靠情蒐團隊架設器材攝影，之後還得剪片，完成後再加入相關數據，過程曠日費時，如今透過新引進設備，不論投打，數據可以立刻呈現，提供教練團與選手討論並立即調整。

全文未完，更多內容「鎖定超越的名字 戴培峰點燃良性競爭」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第528期)

中華職棒 富邦悍將

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