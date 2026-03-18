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中職／備戰職棒新賽季 中信兄弟誓言奪回金盃

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
中信兄弟隊去年爭冠失利，今年「冠軍」仍是全體上下共同目標。 聯合報系資料照
中信兄弟隊去年爭冠失利，今年「冠軍」仍是全體上下共同目標。 聯合報系資料照

【撰文・鄧心瑜】

常年在戰績前段班，中信兄弟雖在去年留下遺憾結果，仍無損球隊戰力強大事實，休賽季球團持續給予大量資源，協助教練與選手共同成長，所做努力化為肥沃養分，期待能在今年季後開出甜美果實，「冠軍」仍是全體上下共同目標。

連續兩年拿到全年戰績第一，去年在台灣大賽敗給氣勢旺盛樂天桃猿而未能完成連霸霸業，但正因為了解球隊夠有實力爭冠，才更有不甘心苦悶情緒，目光持續往前看，休賽季不遺餘力為新球季打下扎實基礎，教練團組成國際化，也持續派遣教練、選手至海外吸收新知，厚實團隊能力野心顯而易見。領隊劉志威強調，團隊在過去十年建立很好基礎與團隊文化，才能長時間被視為「強隊」，但想拿冠軍還得持續進步，不僅在技術訓練付出，接下來強化策略應用、接收正確身體組成資訊，持續尋找如何在更廣面向提升團隊實力。

春訓客座名師雲集 打造思維轉型團隊

中信兄弟春訓客座名師雲集，打造思維轉型團隊。 聯合報系資料照
中信兄弟春訓客座名師雲集，打造思維轉型團隊。 聯合報系資料照

今年春訓課程中，廣邀各項目擁有頂尖實力客座教練來台，包含韓職重砲李大浩、名人堂傳奇名投工藤公康、日本頂級運動理論「鴻江訓練」、美職大都會體系捕手教練等，在已經有不錯實力基礎下，接下來追求思維轉型，劉志威說，「希望大家從思維上持續改變和進步，帶來更多想法、吸收新東西，轉換為自己所能應用，『學習』這件事是休賽季最重要功課。」

劉志威開玩笑說，不少球迷說中信兄弟今年相較各隊補強大動作，休賽季比較「安靜」，是因為學習通常就是「安靜」環境。學習力正是決勝負最重要關鍵武器，「我們不怕過程中面對失敗，但怕自滿而停滯不前。」去年失利希望能督促黃衫軍接受思維改變，帶著新能量面對新賽季，與團隊再拿下總冠軍。

早早確定5位洋將人選，除了與德保拉、羅戈、勝騎士完成續約，再延攬兩名大聯盟資歷投手陶樂、黎克，已完成初步外援雛形，除了洋將，整體陣容變化不大，倒是教練團組成較多新面孔，包含一軍新增兩名日籍打擊教練西田明央、後藤駿太，以及二軍來自大聯盟棒球世家美籍打擊教練歐文揚，要為中信兄弟帶來更前衛科學化新思維。

中信兄弟隊的選手宋晟睿（前左）、江坤宇（前右）參加開訓儀式。 中央社
中信兄弟隊的選手宋晟睿（前左）、江坤宇（前右）參加開訓儀式。 中央社

總教練平野惠一表示，每年球隊都會針對投、打、守進行全方面補強，這也是春訓期間邀請眾多客座教練來台原因，讓選手有更多選擇，擴充腦中知識，這對於想更上層樓、正在掙扎中的選手有很大益處，「舉例來說，球團沒辦法把所有選手送去美國學習更深入的Driveline系統，但可以邀請教練來台灣，讓選手都能感受這種訓練。」

全文未完，更多內容「注重運科與攻擊策略 年輕日籍教練注新血」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第528期)

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