中職／備戰職棒新賽季 樂天桃猿作伙拚連霸

【撰文・鄧心瑜】

因嘉義縣球場整修，樂天桃猿將基地移往一軍主場樂天桃猿棒球場，未來一、二軍共享球場資源，春訓期間則全隊進駐台東棒球村訓練，針對新球季制定訓練計畫，持續個別強化，在新球季前打下扎實基礎。開訓典禮為友善媒體到訪，選擇在桃園主場揭開序幕，由曾豪駒回鍋執掌兵符，教練團有些微異動，原二軍總教練陳彥夆轉任一軍首席守備教練，二軍總教練一職則由鄭兆行出任，「姐姐」王溢正重返樂天，從選手退役並接下二軍投手教練任務，在略顯飄搖氛圍中，熟悉老面孔扮演骨幹，帶來安穩前進力量。

再次從高點出發 曾豪駒回鍋總教練

曾豪駒重返總教練職位，是在球隊去年奪冠「高點」後接下教頭，壓力自然非同小可。 中央社

去年拔除冠軍總教練古久保健二後球迷大聲量反彈，最終球團安排曾豪駒重返總教練一職，安撫球迷焦急不安心情，前領隊牧野幸輝卸任，由東北樂天金鷲社長森井誠之擔任代理領隊，他提及曾豪駒是最了解球隊人選，且擔任首席教練期間，對球隊運作模式、選手掌握度都很高，且在季中時就已謹慎評估，在與其充分溝通未來計畫執行、二連霸目標後，才宣布此異動，「曾豪駒總教練也是中華隊總教練，深信在他帶領下，好的結果能延續到球隊，感染整體氛圍，今年就讓我們『做伙』！」二月下旬森井誠之再將領隊一職交接給野原武人，將活用過去在J1聯賽奪冠經驗，加強球隊經營力道，並以提升球員環境為優先考量。

曾豪駒重返總教練職位，再度是球隊奪冠「高點」後接下教頭，壓力自然非同小可，不過他說先不預設太多立場，既然選擇承擔便會全力以赴，「新球季意味新挑戰開始，去年能拿到總冠軍，代表能整合到最好狀態，希望延續好的傳統，春訓期間提升個人能力、優化細節，再次凝聚團隊力量，挑戰總冠軍，樂天桃猿，是有的！」

由東北樂天高層直接接管樂天桃猿，兩支共同母企業台、日球隊在新球季有望更多交流與互動，首先東北樂天金鷲傳奇球星、現任球團大使銀次與岡島豪郎春訓短暫造訪台灣，傳授「金鷲DNA」職棒心法，協助選手建立更成熟比賽視野與職業層級思考模式，也將安排樂天桃猿選手前往樂天金鷲二軍基地，在久米島交流，森井誠之說，「希望兩隊球隊文化、球技都能互相交流，開拓選手視野，有同個母集團這樣淵源，持續拓展合作面向，打造具備國際視野、高度競爭力球隊。」

樂天桃猿隊前往日本宮崎進行交流賽。 聯合報系資料照

黃偉晟在選手時期便時常運用運科知識提點學弟，被不少學弟提及幫助不少，今年轉為教練，將在二軍協助年輕選手成長，而王溢正同樣為二軍教練團新成員，過往是桃猿王朝重要投手戰力，2023年季中被交易至台鋼雄鷹，但2024季後遭到釋出，在樂天招攬下「回娘家」，重新回到熟悉隊伍執教，不過年輕球員比例增加，讓他有些緊張，「要適應角色轉換，還好有先去基層執教，是段滿有挑戰經驗，當教練後是不同身分，態度也要比較端正。」特別點到去年選秀第一輪指名選進鍾亦恩，無論體格、投球型態都與他類似，「會以我的模式來幫助他成長，對其他選手則是因材施教，希望能把自己經驗轉化為學弟能吸收的內容。」

