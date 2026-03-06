經典賽／魅力紳士指揮官 林家正本壘之後溫柔與堅毅

【撰文・陳品宇】

擁有深邃五官與落腮鬍臉龐，搭配高大壯碩身形，林家正帶給人剽悍硬漢印象，看一眼就忘不掉，外型充滿男人味，說起話來卻語調溫和、談吐謙遜， 條理分明中自帶從容，內斂氣質與外型形成微妙反差，而當換上捕手護具，裝備如層層盔甲覆上身軀，球場即戰場，林家正化作捍衛家園戰士，將每一次來襲擋在家門之外。

本壘為家，正對球場綜觀全局，在本壘前，風起雲湧決勝一瞬，本壘後則時刻上演無聲心理戰，捕手蹲踞其間，擁有整個球場上獨一無二視角，所有細微變化盡收眼底，有人說，棒球相比其他球類運動最特別之處，在於主導權往往掌握在守備方手中，如果說手握小白球的投手是全場焦點，那麼捕手便是不動聲色軍師，低調引導戰局走向。

無論球場上戰況如何，林家正總能冷靜以對，老練處理各種危機，與成熟外型交織，令人一瞬間誤以為是久經沙場老將，穩重氣質彷彿生來就是要當捕手，但林家正和許多球員相同，選手生涯都是從小球迷開始當起，與棒球邂逅始於兩個契機，「小時候看了2001年在台灣打的世界盃棒球賽，那時留下很深刻印象，後來每逢周末運動公園都會有比賽，當時聽到加油吶喊聲產生好奇，感覺好像被聲音給帶走，開始覺得打棒球很好玩。」

為國出征「美」夢萌芽 橫跨重洋闢旅外新徑

林家正在高一下學期，順利轉學至美國加州詹賽瑞天主教高中，從此展開與多數台灣選手截然不同青棒生涯。 聯合報系資料照

林家正在中年級時加入新埔國小少棒隊，棒球生涯啟程，憑藉出眾運動天賦，很快嶄露頭角，早早解鎖國手體驗，升上新北強權二重國中後，已成為球探矚目焦點好手，2011年隨中華隊遠赴美國，參加小馬聯盟青少棒錦標賽，沒想到這趟美國之行，卻讓棒球路迎來急轉彎，「打完比賽後，開始有個想法是如果高中就去美國會怎麼樣？當時其實也有日本高中找上我，但在那時候好像沒有人去美國念高中，我想要認識新的挑戰，美國打棒球環境好，也可以用學生身分做不同事情，不單單只有打棒球，校園生活也讓我很嚮往。」

旅美念頭在國二萌芽，國中畢業前夕，林家正向家人提出想法，但因家鄉在新北，當地三級棒球體系完整，加上高中「直升」的穀保家商是青棒名校，一開始計畫並未順利推行，家人希望留在台灣發展，但最終仍無法阻擋林家正堅定心意，高一下學期，順利轉學至美國加州詹賽瑞天主教高中，從此展開與多數台灣選手截然不同青棒生涯。

「去美國時，沒有想到會打職棒，一直覺得打球就是打球，一步一步來，看能走多遠。」林家正笑說，大費周章離鄉背井，卻尚未產生對職棒清晰志向，初到人生地不熟的美國，場上場下花費心力適應，林家正選擇專職捕手，更在無形中升級難度，這個位置不僅是球場上最常動腦、最講究溝通角色，也需要與性格各異投手建立默契，對一個遠走家鄉孤身打拚亞洲少年而言，想在短時間內贏得教練、隊友信任談何容易，經過第一年適應，第二年逐漸兌現高評價身手，開始有美國大學球隊招手，這才意識到或許有機會往更高層級攀升。

挑戰職棒踟躕轉堅定 投身選秀事不過三

2018年大三時在MLB獲得理想順位最後機會，亞利桑那州的響尾蛇在14輪出手選進林家正。 聯合報系資料照

高三時，包括水手、運動家等隊在內，約五、六支大聯盟隊伍對林家正有興趣，大聯盟選秀方式與中職有些微出入，不必繳交報名表，「有點像是30支球隊來找你，如果你有填給他們個人資料，球隊就可以選。」高中最後一個學期，剛滿18歲的林家正搬出去一個人住，接近選秀時，球探經常造訪球員家，幫助認識職棒生態，如果球探特別想要某位選手，還會特別和家人溝通、了解狀況，「記得當時遊騎兵球探來到我的住所，帶著一些文件說明進職棒後，球隊對我有哪些規畫，可以幫忙支付學費等細節，進房間後他坐在位子上，看起來想要等候我的父母，我跟他說：『你直接跟我講就好了。』是我印象中最好笑的事。」

林家正坦言，畢竟只是初步接觸，探詢是否有意願進職棒，畢業那年，早早準備就讀NCAA強校亞利桑那州立大學，大聯盟選秀一共三天，前兩天選完都沒有出現林家正名字，沒想到在第三天接到釀酒人隊電話，「他們說：『我們準備第11輪選你，你準備好了嗎？』才發現真的要被選了，但那時沒有經紀人，回覆得模稜兩可，他們開了一個價格給我，老實說我不知道，最後只好 PASS。」選秀前，林家正就讀大學想法篤定，但16輪獲水手指名後曾考慮了一陣子，「當時進職棒這件事一直沒有在我的雷達內，從來沒想過要做這件事，畢竟那時也沒有台灣球員選秀過，不知道可以問哪些學長，覺得對我來說（打職棒）有點不切實際。」

2018年再度於選秀會被唱名，這次是太空人在第28輪指名，事實上林家正原有機會在第8、9輪左右中選，但最終因未達理想條件而再次錯過，前10輪結束後便決定重返大學；美國球員通常最晚大三進職棒，畢業之後沒有回大學選項，也沒有本錢跟球隊談判，會被壓價是現實處境，大三為獲得理想順位最後機會，同屬亞利桑那州的響尾蛇在14輪出手選進林家正，為三次投入選秀中最高順位，這次林家正沒有再放手，成為台灣首位循選秀管道進入美職體系球員。

以身作則行領袖職責 競爭舞台砥礪堅韌心性

2020年展開第一個完整鎮美職賽季，不料疫情重挫全世界，小聯盟賽季被迫整年停擺，對小聯盟球員來說，維持生計變嚴峻考驗，林家正坦言，小聯盟初期伴隨著不安定感。 聯合報系資料照

美國篇章駛向一條人跡罕至未知航道，當被問到過程中是否曾感到擔憂，林家正很快給出了否定答案：「我的個性是相信一切都有最好安排，既然沒辦法決定結果，就把每件事做到最好。」自承不常產生依賴感，只要是自己能做的，就不會勞煩人，不難看見獨立自主性格，在異鄉生活磨礪下愈發沉穩。

但真正讓林家正被更多人看見，還是球技上精進，不諱言大學教練對成長影響深遠，「那時教練希望我能當領袖，我跟他說不知道怎麼做，也不習慣集合大家聽我講話，但教練會一直PUSH，希望我養成習慣，透過他我了解到，領袖有很多種形式，不一定要當聲音最大聲，也可以用行動實踐，讓我感觸很深。」林家正回憶，教練總強調在場上要表現得很TOUGH（強硬），「記得有次一天打兩場，我連續蹲滿18局，在第17局時跟教練說我抽筋了，他告訴我絕對不能讓人看到軟弱的樣子，事後回想是滿大成長。」

2020年展開第一個完整職棒賽季，不料疫情重挫全世界，小聯盟賽季被迫整年停擺，對小聯盟球員來說，維持生計變嚴峻考驗，林家正坦言，小聯盟初期伴隨著不安定感，進休息室看到隊友在收行李是家常便飯，「一開始看到一些隊友離開，或看到發展不順遂，都會想『怎麼會這樣子？』後來感受到職業場上本就殘酷，這些我沒辦法控制，才比較看淡這件事，響尾蛇那時提供滿多心理諮商服務，也是那時慢慢體會到這個部門重要。」

職業運動世界裡，在商言商始終是不變法則，心理素質重要性絲毫不亞於技術，林家正不諱言，賽場上時常感到挫折，但他不將其視為羞愧壞事，選擇開放態度迎戰，2023年季前揮別響尾蛇，改披藍鳥戰袍，職涯變得更加顛簸，在不同球隊流轉，浪人步伐從未停歇，來到藍鳥後身邊沒有認識的人，甚至連一個共同朋友都找不到，孤身一人感受格外強烈，也更體會到是為自己打球，在瞬息萬變環境裡，適應固然必要，但若為了融入而失去自身獨特性，才是真正迷失。

我不是心靈捕手！ 爆紅後還是想當低調人

2024年12強中華隊奪冠，林家正爆紅。

2024年對林家正來說是洗三溫暖一年，重返老東家響尾蛇，不過春訓時才加入球隊，第一個月出賽不多，第二個月隨著發揮空間漸增，在2A打出火燙成績，14場出賽打擊率破4成，攻擊指數破1，眼看即將寫下破繭而出生涯年，有望趁近況一舉升階，不料8月下旬遭逢左手鉤狀骨骨折傷勢，「那時真的很不甘心，所以當龍貓（曾豪駒）教練問我要不要打12強賽，想著不願在養傷中結束賽季，加上第一次代表中華隊在台灣比賽，從2013年出國也已經11年了，很想讓家人朋友看我比賽，每個球員當然都想上大聯盟，但為了國家打球氛圍又不一樣，穿著台灣球衣是種榮譽。」

後來發生的故事，全台灣球迷再清楚不過，林家正以超乎常人毅力積極復健進度超前，僅兩個月就重返球場，及時趕上12強正賽，擔綱主戰捕手重任，林家正大放異彩，將精湛接捕工夫發揮得淋漓盡致，率領隊友跨過一道又一道難關，被譽為12強賽投手群全員能超常發揮隱形功臣。

但林家正想澄清，其實不覺得有符合球迷口中「心靈捕手」形象，「只是做我的工作，盡全力做心中能幫助到隊友的事，沒有刻意『熬雞湯』，所以還沒辦法有這個稱號。」外界對林家正安撫投手技巧相當好奇，林家正分享道，投手需要安撫代表不安、沒自信，「第一個是回到自己身上，再來是肢體語言要大，像是健美選手一樣，覺得自己是最POWERFUL，我認為自信是種選擇， 對自己有信心的人，不管怎樣都會散發自信氛圍，最後是跟自己內心正向對話，無論是想安撫別人，或想安撫自己，這些小技巧都很實用。」

冠軍賽上，林家正從日本隊王牌戶鄉翔征手中敲出石破天驚陽春砲，成為這場史詩對決致勝關鍵，十年寒窗無人問，一舉成名天下知，旅美多年獨自打拚孤勇身影，與球場上長年隱身面罩後捕手角色映照重疊，當鎂光燈終於落在身上，照見未曾搖擺信念。

「其實我不是很喜歡讓焦點在自己身上，但也在慢慢適應這件事。」坦言個性比較低調，為了維持心理狀態平穩，會將場上、場下世界分開，離開球場後暫時把球員身分關機，「也許是受到在小聯盟經驗影響，不會想因為外在的事做出改變，脫下球衣後就不是場上那個人了，還是想做自己，只是個喜歡彈吉他、玩DJ盤、會買向日葵的人。」林家正靦腆地說。

全文未完，更多內容「謙遜風範成就不凡 棒球哲學家學無止盡」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第528期)