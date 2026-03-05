經典賽／扮演爭冠黑馬 委內瑞拉、墨西哥與韓國可不容小覷

本屆經典賽奪冠最大熱門不外乎美國、日本與多明尼加。其實不用說今年了，歷屆經典賽單看陣容也都是這三國最被看好，畢竟美國與多明尼加是最多大聯盟球星的兩國，而日本除了也有不少大聯盟球星外，日本職棒也是全球水準第二高的聯盟。經典賽前五屆也只有這三國拿過冠軍，至於今年是否會出現第四支拿下冠軍的國家隊？就看委內瑞拉、墨西哥或韓國能否辦到了。

委內瑞拉一直都是世界棒球的強權，在大聯盟的球星有一大票，是僅次於美國與多明尼加第三多大聯盟球員的國家。然而這樣的強權仍在尋求他們的首次冠軍戰，過去最佳成績是2009年的第3名，當年陣中還有卡布雷拉(Miguel Cabrera)、赫南德茲(Felix Hernandez)及「K-Rod」羅德里奎茲(Francisco Rodriguez)等名將。他們上屆雖以分組第一晉級，但在複賽敗給美國而止步於八強。

本屆委內瑞拉依舊維持強力打線，MVP級的亞古納也在陣中。 美聯社

本屆委內瑞拉依舊維持強力打線，MVP級的亞古納(Ronald Acuna Jr.)、全聯盟最佳捕手之一的康崔拉斯(William Contreras)及超級新星喬里歐(Jackson Chourio)都在陣中，上屆就有參賽的培瑞茲(Salvador Perez)、蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)、托瑞斯(Gleyber Torres)、阿拉斯(Luis Arraez)及希曼尼茲(Andres Gimenez)外加賈西亞(Maikel Garcia)與威爾森·康崔拉斯(Willson Contreras)等明星級球員也加入戰局，還有金手套級的阿布瑞尤(Wilyer Abreu)與托瓦(Ezequiel Tovar)，一字排開可說星光熠熠。儘管少了精神領袖亞土維(Jose Altuve)，但本屆委內瑞拉打線恐怕比上屆更可怕，強度也僅次於美國與多明尼加。

只是這回委內瑞拉的投手群明顯不如上屆，再度參戰的羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)實力已不如當年，只剩今年與紅襪簽下5年1億3000萬美元大約的蘇亞雷斯(Ranger Suarez)獨挑王牌重任，牛棚最強後盾則為小熊終結者帕連西亞(Daniel Palencia)。由於投手深度較為不足，整體而言委內瑞拉的陣容並不若上屆，但仍與日本不相上下，看好度僅次於美國、多明尼加與日本，在D組如無意外應能與多明尼加攜手晉級。

墨西哥強力打線包括大聯盟的杜蘭、阿羅薩雷納、亞朗達(左起)，是支不容小覷的隊伍。 法新社

墨西哥上屆差點在四強戰扳倒日本，可說是一大黑馬，今年能否複製上屆的驚奇之旅也是一大焦點。打線上以杜蘭(Jarren Duran)、阿羅薩雷納(Randy Arozarena)、柯克(Alejandro Kirk)與亞朗達(Jonathan Aranda)這四大明星級球員領軍，此外還有岡薩雷茲(Nick Gonzales)與歐提茲(Joey Ortiz)這兩位大聯盟二線球員助陣。但本屆墨西哥和委內瑞拉一樣，輪值陣容較為不足，不像上屆還有烏力亞斯(Julio Urias)這樣的頂級王牌，本屆則須由沃克(Taijuan Walker)撐場。投手群中最有看頭的莫過於連兩年入選明星賽的超級終結者穆納茲(Andres Munoz)，外加有關門實力的賈西亞(Robert Garcia)。在先發投手較弱的情況下，墨西哥本屆陣容略遜於上屆，但整體戰力仍得以在本屆排在第5位。他們在B組也被看好能與美國一起晉級，不過仍要小心被有諾拉(Aaron Nola)在陣中的義大利翻船。

台灣球迷相當關心的韓國也可能是本屆一大黑馬。2009年他們還是能在冠軍賽與日本血戰到最後一刻的勁旅，但後來卻連三屆都只能一輪遊，今年勢必想一雪前恥。近年韓職打者已能跳過日職直接輸出大聯盟，大聯盟級的李政厚與金慧成都有參賽，而他們年輕一輩的選手也已逐漸接班上來。金倒永、安賢民與盧施煥都是25歲以下的超級強打，資深打者則以具滋昱為代表。韓國本屆也找了惠康伯(Shay Whitcomb)與瓊斯(Jahmai Jones)這兩位混血打者助陣，雖然他們不若上屆的艾德曼(Tommy Edman)知名，但都有大聯盟經驗並具一定的長打能力。韓國打線相當具可看性，不是上屆12強時能相提並論的了。

韓國先發投手群則較令人擔憂，其中38歲的柳賢振是睽違17年再次參加經典賽，堪稱韓國神主牌。 歐新社

韓國先發投手群則較令人擔憂，在元兌仁與文東珠這兩大王牌都無法參賽下，先發重任可能由郭彬、蘇珩準、韓美混血的唐寧(Dane Dunning)及傳奇巨投柳賢振扛下。其中38歲的柳賢振是睽違17年再次參加經典賽，堪稱韓國神主牌。後援則須關注年輕的趙丙炫與鄭宇宙，若能夠晉級複賽，或許還有機會看到暫時傷退的歐布萊恩(Riley O'Brien)。單看陣容C組仍以日本與韓國最被看好晉級，中華隊想要打敗這兩隊恐怕還需加把勁。

國際賽要贏除了需要堅強的陣容外，比賽當下的狀況也相當重要，尤其是一戰定生死的複賽更是一翻兩瞪眼。因此只要能夠晉級複賽，一切都很難說。經典賽歷史上只有日本、古巴、韓國、多明尼加、波多黎各與美國打過冠軍賽，過去曾拿下第三名的委內瑞拉與墨西哥能否更上層樓？連三屆一輪遊的韓國能否捲土重來成為黑馬？都是除了關注中華隊能否晉級，以及日本、美國與多明尼加能否奪冠外的絕好話題。