當MVP變成選出誰最耐操 出賽至少65場規則正在扭曲NBA歷史

今年NBA的MVP之爭，我感覺有點詭異，很有可能最終勝出的是「耐操獎」而非「最有價值球員」，這到底在幹嘛？我們透過撰文探討一下。

最近有一場底特律活塞對紐約尼克隊的比賽轉播，資深球評范甘迪(Stan Van Gundy)讚美活塞球星康寧漢(Cade Cunningham)本季滾燙表現，他表示「若必須的話，希望康寧漢列在MVP討論之中」這種說法讓一些人感到厭煩，這不是針對范甘迪此人的播報風格，而是只要過往幾年持續關注NBA，我們都知道MVP的選拔幾乎沒太多選擇，要不就是丹佛金塊隊的約柯奇(Nikola Jokic)，否則就由奧克拉荷馬雷霆隊的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)拿下。只是，這兩人本季恐意外落選，只因該死的「65 場出賽規則(65-game rule)」。

康寧漢今年破繭而出，的確應該列在MVP討論裡，但多數人都認為他還不足以成為MVP。換句話說，他的比賽還沒讓球迷高喊：「這傢伙就是本季MVP。」球季還沒結束，沒有必要現在就宣布唯一得主，但基本上候選人呼之欲出。我認為，康寧漢就跟溫班亞瑪(Victor Wembanyama)一樣，遲早這兩人都會成MVP，但順位應該在約科奇、亞歷山大之後。只是，弔詭的出賽規則，說不定可讓他們從最終票選脫穎而出，因兩大熱門人物皆瀕臨淘汰邊緣。

底特律活塞隊的康寧漢本季破繭而出，個人數據均刷新高，但距離登頂MVP還差那麼一點，若因規則優勢而奪獎，勢將掀起一場不小的爭議。 路透

每一季票選MVP獎項，都是投給聯盟最出色、最有價值的球員。但問題是，有些人可能出賽數量未達標準而不符合資格，偏偏都是最厲害的人。過往NBA專欄作家科林(Eric Koreen)曾撰文主張，應將65場出賽規則剔除於 MVP與全明星評選，他明確點出約科奇與SGA(亞歷山大）的主宰表現，應在任何一個獎項競爭中領先他人。文中有一段話切中要害：「即使這規則鼓勵球員多上場，它也沒有帶來顯著的改變。現在看來，真正影響可能是讓錯的人拿到特殊獎項，是時候廢除這條規則。」至截稿為止，約科奇只能再缺席一場，而SGA只能再缺席六場，兩大巨星就會雙雙喪失資格，從MVP的名單消失。我知道，出勤率本來就該納入討論，但還不至於成為硬性門檻，直到兩年前才出現這規定。

這是一場關於價值與出席率的哲學之爭，65場出賽規則最初是為抵制負荷管理(Load Management)歪風，當它開始懲罰因「真實傷病」缺陣的球星時，規則便產生數據的負面偏差。截至2026年3月初，聯盟多位頂尖數據擁有者正面臨「技術性失格」風險。如65場出賽規則不廢除，今年MVP討論可能淪為出勤率高、但是個人數據略遜一籌的候選者。

我們來過一下名單：唐西奇(Luka Doncić)目前缺席12場，再休5場他的名字就消失，再來是溫班亞瑪目前缺席14場，他還剩3場可以缺席。另兩人可納入安全名單，第一位就是缺席六場的康寧漢，第二位是缺席八場的布朗(Jaylen Brown)。因65場出賽規則而被除者，現在有「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，本季已缺賽29場(小腿拉傷)，即便個人數據仍亮眼已確定無緣MVP。另一位是泰托姆(Jayson Tatum)，他因為阿基里斯腱傷勢本季報銷。

上季年度MVP雷霆隊亞歷山大，挑戰蟬連關鍵，要看他最後出賽數能否維持住。 路透

從進階數據看，約科奇本季的球員效率值(PER)、勝利貢獻值(WS)領先聯盟。若因缺席18場(可能僅輕微扭傷)而失去資格，反倒是讓數據次等、露臉次數更多的球員摘獎。在65場出賽規則下，媒體與球評態度漸趨保守，沒人敢輕易高喊得獎者誰屬，因為大家在等誰會先「倒下」。今年的狀況就是，MVP 投票不再只是看誰打得好，而是看誰比較耐操留在候選人名單。此規則的初衷，是聯盟安撫轉播商以確保球星會上場、提升例行賽價值，同樣規則帶來的副作用是忽視「不可抗」的傷病，例如SGA二月的腹股溝傷，這並非為了負荷管理，但在現行規則下，一兩次挫折就足以抹煞球員一整年的歷史表現。

假設MVP由溫班亞瑪、布朗或康寧漢勝出，那感覺會很奇怪！這三人未來都是準MVP，本季數據夠好也夠有價值。但是，當外界討論候選名單把約科奇和SGA剔除，這三人靠規則而奪最高個人獎項，對NBA歷史不公平，得主本人也不會高興，尤其約科奇與SGA缺席不是為了保持體力，而是因為受傷導致。距離例行賽尾聲還有點時間，或許最終每個人都達資格門檻，也有一種可能是康寧漢、溫班亞瑪、布朗拉尾盤，以驚人表現奪獎。但65場出賽規則帶來的問題，仍可能在下季左右全明星和MVP的選票，現在就是值得關切的轉捩點。

馬刺隊溫班亞瑪目前缺席14場，若要競選MVP，他還剩3場可以缺席。 路透通訊社

這不僅是對聯盟史的不尊重，更可能讓MVP變成「全勤模範獎」。若康寧漢以每場平均25 分、9次助攻成績，擊敗平均每場砍32分、大三元頻頻的約科奇，理由是因為多打了三場，這將損害MVP為籃球最高個人榮譽的權威。要我在3月就做預測，目前的數據模型顯示，若約科奇與SGA同時失格，溫班亞瑪即使出賽剛好達標65場，他在防守端(阻攻與截球合計)的歷史級進階數據，極有可能成史上最年輕且最具爭議的規則受益MVP。