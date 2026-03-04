經典賽／贏球卻顯火力不足 中華隊打線調整成賽前考題

世界棒球經典賽的最後一場熱身賽，中華隊在宮崎 Sokken 球場以 5：1 擊敗軟銀鷹二軍，總算有勝利的徵兆。然而，即使7位投手無失分，加上有9支安打的成績單，卻仍顯現這次狀態略顯低迷的隱憂。主要是擺上擊球能力更好的陣容，面對日職二軍，仍只能靠短程安打與保送，在更高等級對手的地獄賽程，恐怕夠難突破壓制，只剩一天半的調整時間，更是不容樂觀。

教練團這場先捨棄江坤宇及吉力吉撈．鞏冠，在內野放上張育成、李灝宇、吳念庭及鄭宗哲，就是在尋求火力的最大化。打線依序排上費爾柴德、李灝宇、陳傑憲、張育成、林安可、吳念庭、鄭宗哲、蔣少宏及陳晨威，形成速度與擊球能力兼具的前段組合，加上助攻型的後段棒次，期待能發揮打擊最佳化，又可以兼具守備的穩定性。

中華隊在第二局先馳得點，一出局後，靠著林安可及吳念庭的接連安打，攻佔得點圈，但鄭宗哲遭到三振，形成兩出局。這局能得分，主要是靠著對方游擊手Jonathan Moreno失誤，加上投手村田賢一暴投，以及陳晨威擊出軟落滾地球靠腳程的上壘，一連串的狀況，幸運得到三分，否則正常攻擊這局就將是會是無功而返。

中華隊面對軟銀二軍，林安可敲出安打。 聯合報系資料照

第二次得分則是在第七局，靠著對方投手岡田皓一朗的不穩定，陳晨威與費爾柴德接連選到保送上壘，再度攻佔得點圈。兩出局後，陳傑憲擊出中外野方向安打，軟銀中外野手漁府輝羽發生守備失誤，讓球落到後方，讓中華隊再下二城。但其中還發生插曲，代跑的宋晟睿一度漏踩壘包，還好有及時回踩補壘，順利跑回分數，但看起來仍有專注度或抗壓問題。

短程安打要獲取分數的困難，再於要超過2支以上安打的串聯，才有機會得到分數。這次找來的混血好手費爾柴德四打席都上壘，但其他打者的安打分散，幾乎是一局1支安打的情況下，若不是對方保送及失誤的助攻，這場比賽恐怕是否能贏得還是未知數。其中前次經典賽有亮眼表現的張育成，現卻處於最低迷的狀況，讓中華隊整體攻擊力顯得單薄。

「投手車輪戰」是勢在必行，正式比賽需要複刻這次的演練的成效，才能取得與列強抗衡的機會，圖為張峻瑋擔任先發投手。 聯合報系資料照

投手群則是配合5號即開始預賽，加上用球數的規定，本場派出張峻瑋、胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威及曾峻岳，7人各一局的接力，後面則交給支援投手。張峻瑋及林詩翔曾被攻上得點圈，但也順利守成，其他5位則是快速的壓制對手。由於經典賽的限制，讓先發投手往往只能投三到四局，「投手車輪戰」是勢在必行，正式比賽需要複刻這次的演練的成效，才能取得與列強抗衡的機會。

整體而言，中華隊還沒面對真正高層級的投手，就已經無法放開攻擊，打線持續低迷。然而同組的對手，日本則是派出大谷翔平坐鎮的大聯盟打線，韓國及澳洲則已在熱身賽大秀火力，目前只能勉強擠出短程安打的中華隊，開打後的狀況將更加嚴峻，對手只要壓制串聯，就能封鎖攻擊，勝利將變得更加艱難。

台美混血好手費爾柴德在官辦熱身賽擔任先發第一棒，首打席就有敲出安打表現。 聯合報系資料照

擊敗軟銀二軍，固然鼓舞士氣，但必須正視隱憂：打線缺乏長打火力。經典賽面對世界強權，投手群再強，若打線只能靠短程安打串聯，恐怕難以突破。所剩的時間不多，只能思考如何打出12強的超強一擊，才能倒吃甘蔗，在球場環繞Team Taiwan的呼喊，跌破各國球評的眼鏡。