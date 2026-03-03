不願做綠葉？湖人艾頓的十字路口 當數據揭穿「我不是卡佩拉」

艾頓(Deandre Ayton)目前正面臨生涯的轉捩點，儘管他自認具備比休士頓火箭的卡佩拉(Clint Capela)更全面、多樣化，不願定位為擋拆順下（Rim-runner）的終結者。但進階數據顯示，他是湖人體系中最缺乏穩定性的一人，在與詹姆斯（LeBron James）及唐西奇（Luka Doncic）頭號球星搭配時，只有擔任高效率藍領才能創造價值。

艾頓日前在打奧蘭多魔術隊時，展現單場 21分、13 個籃板的全明星數據，但緊接著對鳳凰城太陽隊又鬼打牆，僅有3投1中、單場2分的慘澹表現。數據不說謊，艾頓的正負值-24 顯示，當他在場湖人隊的防守與節奏完全崩潰。看到這裡，讓我腦海浮現的人名是拜能（Andrew Bynum），曾與柯比（Kobe Bryant）、加索（Pau Gasol）同隊，本預期可有所作為，但最終是失望收場，他與現在的艾頓相比，兩者在天賦上限與心理成熟度高度相似。

拜能是2005年首輪第10順位加盟湖人隊，一屆高中生出身但傳統低位腳步、頂級護筐能力均屬上乘。當年爭權，並非單純想當「老大」而已，而是渴望成為戰術的進攻軸心。他在 2011到12 年平均每場 18.7 分、11.8 籃板及 1.9 阻攻，並入選聯盟年度第一隊，老實說這表現還超越艾頓。不過，拜能天賦擺在那裡，卻對加索獲得的重視耿耿於懷，甚至自認可與柯比平起平坐，缺乏職業自律與對體系的尊重，最終毀了生涯銷聲匿跡。

艾頓目前在湖人隊中，若追求過多的面框單打或中距離，會直接稀釋掉唐西奇擋拆後的進攻效率。艾頓的受助攻率（%AST） 高達70% ，這代表他的得分主要靠隊友餵球，他想學拜能當年爭奪持球權，其真實命中率（TS%） 預期將因強行出手大幅下滑。艾頓對卡佩拉類型的排斥，反映在他場上掩護質量的下滑，因心理不平衡而假掩護，整個湖人隊的進攻空間就崩潰。本季湖人開季一度順風順水，關鍵之一正是艾頓適應自己的定位，但隨著球季推進大頭症又起，他的表現開始下滑。明眼人都知道艾頓該怎麼打球，里夫斯就直言艾頓是球隊的「 X 因子」，必須找回開季初的贏球模式。追蹤數據披露，艾頓本季在非受助攻下的投籃命中率，顯著低於受助攻下的表現。

曾是2020-21球季籃板王的卡佩拉，在火箭隊認份扮演配角角色。 美聯社

我可以理解艾頓貴為昔日選秀狀元，不滿自己被視為卡佩拉一流，若不指名道姓教練團實際意思是專注於掩護、籃板、掌握機會於禁區得分，這幾項卡佩拉做得都比他好。要知道，卡佩拉在2020到21年球季曾是全聯盟的籃板王，並在年度最佳防守球員（DPOY）投票排第6。艾頓目前在場上的影響力什麼檔次？尤其是在防守端與掩護質量，均未達卡佩拉巔峰的水準。況且，當初投奔湖人隊時，高層就開門見山表示，因為原本的威廉斯（Mark Williams）的交易告吹，才找艾頓擔任戴維斯（Anthony David）排斥的角色定位，他是同意之後才簽下合約，還對媒體放話「願意做任何湖人隊需要他做的事。」

湖人隊進攻權高度集中在「三箭頭」：唐西奇、詹姆斯、里夫斯手中。在此體系，中鋒的主要職責是空間創造（Space Creation）與掌握隊友餵球取分（Easy Buckets）。籃球名人堂成員、也是昔日湖人隊主力中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）《NBA on ESPN》上對他提出批評：「我主持搭檔史密斯（Kenny Smith）常說只要夠拚！就能完成很多事。他（艾頓）不是卡佩拉、因為卡佩拉每一場都玩命，他認份扮演配角、艾頓也該學著。在湖人你不能和詹姆斯、唐西奇搶球， 戰術中你艾頓要擋人、搶籃板、跑快攻。問題是，艾頓沒有很拚也不穩，六、七次出手就能拿12分，外線出手時全速衝刺兩次就拿 6 分，18 分就在那裡等你。我不想聽藉口，他是湖人能否邁向下一級的關鍵。」

另一位退役球星葛瑞芬（Blake Griffin）亦是公開給了一句直白忠告：「身為NBA球員，你必須進化。你和唐西奇同一隊，他的本事就是讓中鋒可輕鬆得分。進化吧！找到讓自己有價值的方式適應，否則你會被淘汰。」他點出的就是艾頓心態問題，2018年艾頓是狀元，而唐西奇同屆加入排名在後方。但是，艾頓在鳳凰城錯失「一人一城」的機會，到波特蘭也不能證明自己，必須重新建立身價。

艾頓的例子，像是多年前在湖人隊與加索、柯比搶當老大的拜能(圖)，空有天賦卻心態有問題，最終賠上了自己的生涯。 法新社

卡佩拉不算球星，2014年首輪第25順位出身，深知自己就是配角，在哈登（James Harden）體系下將垂直威脅（Vertical Spacing）發揮至極致。而身為2018年狀元的艾頓，有一手優異的中距離投射，但在太陽與波特蘭拓荒者均因穩定性與「態度不佳」遭揮棄，湖人是他生涯的最後機會，不把握就沒有下一站。湖人近期排名滑落至西區第6，而火箭攀升至第，雙方將於3月16日與18 日進行二連戰。或許，艾頓屆時可近距離看看卡佩拉的本事，或展現自己宣稱的多樣化球技，若仍無法醒悟估計就沒有下一回了。