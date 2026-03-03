罩門沒解決！唐西奇能帶領湖人奪冠？恐怕永遠讓人猜不透

湖人永遠讓人猜不透，TNT電視球評巴克利直接點評，「湖人一直被高估，他們根本不是爭冠級別球隊。」

前NBA球員目前擔任球評傑威廉斯更斬釘截鐵下了評論，「唐西奇解讀比賽智商和帶隊能力都不如顛峰詹姆斯，他沒辦法帶領湖人奪冠。」

湖人目前戰績36勝24敗西區第六，戰績、排名確實不是爭冠級別球隊，西區最火三強還是雷霆、馬刺、金塊，西區還有兩大黑馬火箭、灰狼在一旁虎視耽耽。

東區目前看來很單純，東區戰績前四活塞、塞爾蒂克、尼克、騎士四雄爭霸，其他都很難進入爭冠行列。

湖人還有三大罩門整個賽季一直沒有解決，最糟的是防守效率倒數第八，防守稀巴爛球隊很難在季後賽贏球。次糟的是板凳不會得分，湖人替補球員得分能力聯盟倒數第一。第三糟是三分球很吃手氣，外線投籃和把握性都不高，湖人今年三分命中率3成54，在聯盟水平以下。

湖人(白衣)還最糟的是防守效率倒數第八，防守稀巴爛球隊很難在季後賽贏球。 美聯社

儘管湖人三個超級大核唐西奇場均32.6分、里夫斯場均24.4分、詹姆斯場均21.5分，三人每場可以合力貢獻78.5分，是NBA最強三人組，但湖人表現出來的團隊、戰績、戰力卻完全不是那麼回事。

也難怪湖人教練瑞迪克會受到很多質疑與批評，瑞迪克頭腦清析、言之有物、擅長溝通，但湖人整個賽季始終打不好防守，三核心輪流霸佔球權，團隊進攻停滯、艱澀，角色球員除了長時間定位等球，幾乎難有作為和改變比賽創造力

湖人近兩天大勝勇士、國王兩支弱隊，中止過去一波三連敗，唐西奇表現出色，組織進攻傳球行雲流水，展現絕佳效率。前湖人球員歐里(Robert Horry)認為「唐西奇開始信任隊友，很多偉大球員都認為可以靠自己搞定一切，後來才會意識到他可以透過傳球，取得更完美默契和團隊戰力。」

唐西奇並不需要每晚都要砍30分就能帶領球贏球，他更能透過合理傳球，幫助隊友成為更好球員，凝聚一個更出色團隊。

對國王一戰唐西奇上場29分鐘，遊刃有餘砍進28分、9助攻，只有1次失誤，16投10中帶領湖人128：104大勝，前湖人傳奇球星沃西(James Worthy)讚美唐西奇的自我調整與修正。

湖人目前就是由唐西奇(左)擔任領導者，詹姆斯退居輔助的角色。 路透

「毫無疑問唐西奇就是湖人未來，他打過總冠軍賽，是個領袖，隨著經驗累積他會成為更好領導者。」

唐西奇個人能力沒有話說，但唐西奇比詹姆斯更慢，控球時間更長，更喜歡不斷向裁判抱怨，防守又在水準以下，這是個難解大問題。

一些數據統計也一再被拿出來證實「唐西奇和里夫斯合體帶隊，湖人攻防效率和角色球員發揮都要比三核心合體更加出色」。我是非常懷疑這樣的數據分析和統計，當湖人拿掉場均21.5分、7助攻，投籃命中率5成的詹姆斯，球隊防守就會變得更好，進攻更有整體感，球隊勝負值大大提升，這邏輯和數據統計讓人費解。

湖人的防守問題從教練到三核心到所有輪換球員都要共同承擔，湖人還是有不錯防守資源，史馬特、范德比爾都是一流防守球員，詹姆斯、里夫斯、拉維亞、海斯也都是合格防守球員，湖人即使打不出精英防守表現，但也不能只有這種防守強度和表現。

湖人是唐西奇的球隊，那麼他就得帶頭投入防守，主動攬權，相信隊友更多分享球權，把湖人團隊組織帶動起來，教練在領導和用人方面更能駕輕就熟，挖掘角色球員最大潛能。

湖人隊三巨頭詹姆斯（左起）、里夫斯、唐西奇合體作用與可能性依舊不容低估，他們還在尋找突破點和完美默契。 路透

現在就否定唐西奇不能帶領湖人成為爭冠熱門球隊，太過武斷，否定唐西奇不能成為超級領袖帶領湖人奪冠，也還太早。

今年湖人確實很難預測，但三巨頭合體作用與可能性依舊不容低估，他們還在尋找突破點和完美默契，剩下22場例行賽應該就是唐西奇要挺身而出，帶頭投入防守，用傳球和各種分享球權喚醒隊友的關鍵時刻。