不惑之年最後一舞？ 韋蘭德、薛則再獲新約理由大不相同

隨著「前虎王」韋蘭德（Justin Verlander）回歸老東家老虎，近期藍鳥隊也宣布與薛則（Max Scherzer）再續前緣，以1年300萬美金（若達成指定局數最多可領1300萬美金）的價格帶回這位41歲老將，兩位年屆不惑的大聯盟活化石確定都將在2026年賽季亮相；當然，伴隨年齡而來的衰退，兩人不再是各球團的首選，但他們各用各的方式證明自己仍有在最高殿堂生存下去的能力，獲得新合約的原因也大不相同。

29場先發、4勝11敗、152.0局中投出137次三振與52次保送、防禦率3.85，韋蘭德上個賽季的表現可謂倒吃甘蔗，開季以來逐月的ERA分別是4.91、3.80、4.02、5.40、3.62、2.08，7月23日後的整體防禦率甚至只有2.60，排名國家聯盟第四，能在如此高壓的環境下繳出更上層樓的成績，已經消除外界對老將體能的質疑；昔日以球威聞名的他，面臨各項能力衰退做出的應對，是改變配球策略，韋蘭德的四縫線速球使用率降至生涯新低的45.3%，而其滑球（23.3%）與曲球（14.6%）的配比則大幅提升，即便球速不再動輒觸及98英里，但他依然保持著聯盟前20%的轉速，這讓他在即便均速略降的情況下（93.9英里），仍能透過高角度速球的上升位移來製造揮空，進階數據中37.0%的HardHit%（聯盟前22%水準）也說明他已經從過去「Power Pitcher」轉型，往讓打者更難打得扎實的老球皮邁進。

此外，韋蘭德的體能更令人難以置信，別忘了他已經42歲，還能在大聯盟吃下單季152局，同時維持7.9％的保送率（約為聯盟平均），這種極少讓自己身陷危機、同時節省用球數的策略，雖然不會在現代棒球的評斷標準上受到青睞，但作為中後段輪值的一員，韋蘭德去年的成績已經證明自己即便年過巔峰，仍是匹超水準的工作馬。

韋蘭德的體能令人難以置信，別忘了他已經42歲。美聯社

17場先發、5勝5敗、85.0局中投出82次三振與23次保送、防禦率5.19，與韋蘭德不同的是，薛則的身體狀況顯然更受年齡影響，受傷的頻率明顯上升，近兩年分別只吃下43.1、85.0局，上賽季倒數第二場例行賽先發甚至差點就成爲生涯的告別作，當時他客場面對皇家，僅投0.2局便狂失7分，其中包含兩發全壘打，季末狀態的急速下滑使他未能選入球隊季後賽的首輪名單；不知該說幸還是不幸，挺進美聯冠軍賽的藍鳥先發輪值實在是捉襟見肘，不得不讓強弩之末的薛則披掛上陣，而他也把握機會，展現沙場老將的氣魄，助球隊拿下G4的勝利扳平戰局，並在隨後的世界大賽獲得兩場先發的機會；薛則追求勝利的熱情與執著，於場上場下都帶來了士氣的提升，也為他贏得再戰一年的機會。

說回數據面，薛則仍是相對風險較高的選擇，這些年來他的配球策略沒有太大改變，但球速的下滑導致對手揮空的機率愈來愈低，打者的平均擊球初速壓在88.3英里/小時（聯盟前25%），不過Barrel%高達12.4%（聯盟倒數2%），這意味著薛則的投球一旦被打者逮中，就有很大機率形成重傷害，考量到他的健康狀況，不得不稱讚藍鳥這約實在簽得相當高明，除了基底的300萬美金，投球局數達到65局後，每10局有100萬美元的激勵獎金，最高達1300萬（155局），對於薛則這種生涯晚年、健康狀況難以預期的選手，實在是筆高投報率的投資。

目前生涯3489K的薛則，距離3500K僅一步之遙，很有機會於下個賽季完成此項創舉。美聯社

最後是里程碑的追求，目前生涯3489K的薛則，距離3500K僅一步之遙，很有機會於下個賽季完成此項創舉，為他的名人堂之路添柴加火；韋蘭德則是各項數據都是現役球員之最，他接下來投的每一球都在挑戰先發投手的極限，能夠看到兩位當代神獸在生涯晚年加入爭冠等級的球隊，甚至有機會看到他們在季後賽同場競爭，無論新的一年結果為何，都會是棒球迷的勝利。