經典賽／時間所剩不多！中華隊交流賽吞22K 冰凍打線成大問題

聯合新聞網／ 福耳
中華隊對日職軟銀鷹與火腿隊打擊急凍，不只安打少還吞了22K。中央社
中華隊對日職軟銀鷹與火腿隊打擊急凍，不只安打少還吞了22K。中央社

中華隊這兩天在大巨蛋分別迎戰日職軟銀及火腿，即使兩隊有多名主力因參加國家隊集訓或傷勢影響未隨隊前來，但戰力仍較日前中華隊對戰過的國內中職球隊及韓職培證英雄來得強一些，這是中華隊在經典賽預賽開始前的前哨戰，也算是驗收這段時間集訓的成果。

這場比賽的另一個重點在於旅外球員方面，旅日球員大多已會合，林安可在這場比賽被排入先發打線內，徐若熙則是擔任軟銀的先發投手，賽後將直接留在中華隊，這場比賽中華隊最終以0比4落敗，顯示出了許多缺點。

徐若熙用158公里速球證明自己已經準備好了。記者許正宏／攝影
徐若熙用158公里速球證明自己已經準備好了。記者許正宏／攝影

首先是打擊部分，中華隊整場只打出2支安打，軟銀先發徐若熙前3局只被中華隊打出1支安打，投出2次三振、1次保送，這也是這場比賽中華隊唯一的亮點，至少徐若熙目前看起來壓制力一如去年在中職，但打者在徐若熙退場後的6局當中，除了林家正那支因為對手太深而來不及撲接到的幸運安打外，就沒有再打出任何安打，整場被三振8次，雖說軟銀派出來的幾乎都是去年在一軍有貢獻的投手如大津亮介、津森宥紀，甚至是在日本隊預備名單內的杉山一樹，但中華隊打者完全被封鎖卻是意料之外。

投手部分的表現也不理想，尤其是控球部分，整場比賽被打出9支安打，出現7次保送，表現較佳的是林凱威及2名未入選的莊昕諺及賴胤豪，張峻瑋及胡智爲則仍需再調整，2人雖可能被歸在撤退組，仍需要吃下一定的局數。

<a href='/search/tagging/2/古林睿煬' rel='古林睿煬' data-rel='/2/141457' class='tag'><strong>古林睿煬</strong></a>（中）與孫易磊（左）在對火腿的交流賽中都有上場，也都投出好表現。記者余承翰／攝影
古林睿煬（中）與孫易磊（左）在對火腿的交流賽中都有上場，也都投出好表現。記者余承翰／攝影

第二場對上火腿，先發投手古林睿煬投3局雖被打出一發陽春彈，但有５次三振，整體投球內容就跟徐若熙一樣穩定，中華隊的先發戰力至少能讓教練團放心一點，不過牛棚的狀況與上一場相同，雖然控球方面沒有出太大問題，但仍失分讓落後的差距擴大，這點在旅美小將如林維恩、莊陳仲敖等人會合後是否能改善，攸關這次中華隊的戰績。

中華隊吳念庭交流戰兩場都有敲出安打，是打擊狀況最好球員。記者余承翰／攝影
中華隊吳念庭交流戰兩場都有敲出安打，是打擊狀況最好球員。記者余承翰／攝影

打線在這場雖然打出比上一場還多安打，也突破連14局沒得分的窘境，不過整場也只打出5支安打得到1分，兩場比賽總共只有這1分，被三振多達18次，打擊狀況仍舊低迷。

龍恩退賽後，另一台美混血好手<a href='/search/tagging/2/費爾柴德' rel='費爾柴德' data-rel='/2/235759' class='tag'><strong>費爾柴德</strong></a>（Stuart Fairchild）將承擔更大壓力。記者余承翰／攝影
龍恩退賽後，另一台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）將承擔更大壓力。記者余承翰／攝影

龍恩（Jonathon Long）因傷退出，原本寄望的台裔火力只剩費爾柴德（Stuart Fairchild），對中華隊的火力有一定的影響，加上尚未會合的鄭宗哲、李灝宇在春訓的打擊狀況都不佳，中華隊在28日將搭機前往宮崎與歐力士及軟銀二軍進行官辦熱身賽，如何利用正式開打前僅剩的兩場官辦熱身賽把得分能力找回來，絕對是能否前進邁阿密的最大關鍵，但壞消息是宮崎下週有降雨機會，能否順利開打還得看老天臉色。

中華隊雖然還不是完全體，但打擊狀況真的得再加強，畢竟時間真的不多了。記者余承翰／攝影
中華隊雖然還不是完全體，但打擊狀況真的得再加強，畢竟時間真的不多了。記者余承翰／攝影

棒球專欄 WBC專欄 費爾柴德 古林睿煬 徐若熙

福耳

追蹤

