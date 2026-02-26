快訊

中華男籃力克南韓非僥倖 一場「經典防守」好球

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
中華男籃力克南韓非僥倖，一場「經典防守」好球，劉錚(右)全力防守韓國球員。 FIBA
中華男籃在2027年籃球世界盃亞洲區資格賽第二階段首戰，主場將士用命77：65力克南韓，搶下分組預賽第一勝。

中華隊第一階段二連敗給日本，南韓第一階段二連勝大陸，這一勝讓中華男籃士氣大振，也為分組預賽添加變數。同組另一場比賽大陸87:：80力克日本，分組對戰關係互咬，相互拉扯，戰況焦膠。

中華隊贏在幾個細節：

1、近乎完美經典防守：

針對第一階段南韓用三分火力和快攻+攻防轉換砍死大陸，中華男籃有備而來，南韓兩大得分核心李賢重、李政炫高位持球擋拆，中華隊全面壓迫無限換防，完全不給李賢重和李政炫任何出手空間和傳球機會。

中華隊靠著出色防守和針對性壓迫，上半場取得43：33領先，第三節一度領說20分，李政炫火力和持球突破受到完全壓制，南韓只靠李賢重一個進攻點單打獨鬥，進攻火力零星，無法串連火力。

中華隊打出經典防守和針對性，南韓兩大射手幾乎全場熄火，又沒有歸化球員壓陣，中華隊打出完美防守表現和信心。

南韓單節最高得分只有18分，上半場攻下33分，下半場只得32分，這場比賽應該是南韓男籃在歷屆亞洲盃、籃球世界盃資格賽打得最糟一場比賽。南韓三分球33投8中，三分命中率2成4，李賢重攻下全隊最高18分。

2、高柏鎧布下天羅地網，掌控禁區優勢：

中華男籃歸化球員213公分高柏鎧在禁區護框，一柱擎天，南韓擋拆突破、三分火力都沒有打出空間投出手感，全場都受到中華隊防守針對性和壓迫有效壓制。

高柏鎧對南韓一戰幾乎無解存在，第三節高柏鎧4犯下場，南韓迅速從落後20分追回比數，但第四節中華男籃再擺上高柏鎧，開局再打出一波10：2攻勢，把領先分數拉開到19分，完全摧毀南韓士氣。

外線對位和擋拆防守全面堵死南韓兩大射手李賢重、李政炫出手空間和傳球路線，禁區又有高柏鎧完美護框、掌握籃板，中華隊打出水準以上攻防表現。高柏鎧18分、16籃板，成了南韓難以跨越屏障。

3、多位主力聯手奇襲，畫龍點睛：

多位主力聯手奇襲，陳盈駿穩定出手。 FIBA
中華隊197公分前鋒雷蒙恩先發，拚勁、效率、爛仗作用百分百，劉錚負責纏死李賢重，防守箝制功不可沒，林庭謙18分，每次進攻得分都很關鍵，主控陳盈駿13分、5助攻控制全場節奏，指揮若定，帶動中華隊每一波士氣和能量。

這場球中華男籃贏在防守完美，戰略成功，充分展現禁區身高優勢和針對性防守壓迫，同時鎖死南韓兩支射手李賢重、李政炫，打出近年來國家隊最好一場比賽。

中華男籃第二階段第二戰3月1日將在菲律賓馬尼拉迎戰大陸，這一戰難度很高，大陸身高、對位和打法一向都是中華男籃天敵，中華隊得帶著贏球信念，展現完成不可能任務的拚勁，拚一個奇蹟。

南韓 日本 馬尼拉 成功 國家隊

