中職／去年占比超過6成！大巨蛋假日場減少 衝擊票房可不小

中華職棒日前公布今年2026年球季賽程，台北大巨蛋場數比去年少了8場，4月份更是完全沒有中華職棒的賽事，不僅場數比去年減少，最重要的是周六、周日的假日的場數比去年相比短少6場，少了大巨蛋場數及大巨蛋假日場數將是中職本季觀眾人數能否再創新高的最大阻礙。

去年中華職棒在台北大巨蛋有66場比賽，總觀眾人數132萬8772人占全年總人數373萬4429人的36%左右，占比十分吃重，更是中職連2年場次人數破萬的最大關鍵。

其中去年台北大巨蛋在周六、周日的場數有32場，共有87萬2837人次進場，平均人數約2萬7276人，占台北大巨蛋去年進場人數的66%左右，其中有5場比賽是滿場4萬人，3萬以上到4萬以下則有9場，2萬以下到3萬以下有13場，是各隊票房收入主要來源。

再以各球團來看，去年以味全龍在大巨蛋有18場主場最多，8場假日的人數高達25萬2372人；其次是中信兄弟的15場主場，8場假日觀眾人數246402居次；富邦悍11場大巨蛋主場、6場假日有17萬0882人排第3；樂天桃猿雖有12場主場，只有4場假日的觀眾人數8萬9082人居第4；統一獅有6場大巨蛋主場、假日4場觀眾人數6萬7629人；台鋼雄鷹去年在大巨蛋4場主場，假日2場的觀眾人數是4萬6470人。

味全龍隊在台北大巨蛋作東，賽前小龍女演出。記者許正宏／攝影 陳宛晶

今年中職在台北大巨蛋的場數，目前公布有58場，比去年少了8場，若依去年大巨蛋平均人數2萬0132人計算，少8場代表少了16萬人次，將會影響全年360場的場均人數破萬。

更甚至，今年台北大巨蛋的周六、周日假日場數是26場，也比去年少了6場，若以去年台北大巨蛋假日平均人數27276人來看，少了這6場假日場數，估計也短少16萬人，加上總場數少8場代表的16萬人，中職今年在大巨蛋的人數將會減少32萬人，要連3年全年總人數場次破萬真的有很大的難度。

再者，今年各球團以樂天桃猿在台北大巨蛋假日安排6場最多，其它5隊都只只有4場，中信兄弟與味全龍在大巨蛋的假日主場都被砍半，這2支球團占去年是大巨蛋單場觀眾人數最多的前6名，味全龍有3場4萬滿場、中信兄弟有2場4萬滿場，如今2隊在大巨蛋的假日主場不如去年，勢必衝擊今年的票房成績。

中職要再爭取台北大巨蛋場數，但更重要是增加大巨蛋的假日場數，才能填補跟去年的不足。

中職要再爭取台北大巨蛋場數，但更重要是增加大巨蛋的假日場數，才能填補跟去年的不足。 聯合報系資料照

此外，去年周五大巨蛋有15場賽事，有21萬8958人進場，平均只有1.4萬多人進場，今年大巨蛋周五12場也比去年少，如何在周五的大巨蛋增加觀眾人數，也是各球團要再努力之處。5月1日勞動節是周五、中秋節假期9月25日也是周五。

中職各球團在主場活動如何推陳出新，吸引更多球迷願意進場，球迷的胃口也越來越難餵養。另外，如何在大巨蛋之外的其它球場主場增加觀眾人數，有助於減少大巨蛋場數的衝擊。