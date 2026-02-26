經典賽／美國組成史上最強投手陣容 背後關鍵推手竟是一職員

即使美國拿到經典賽冠軍的2017年，他們的先發投手陣容也頂多算B+：王牌投手是史卓曼(Marcus Stroman，三場先發中15.1局，自責分率2.35，獲選該屆MVP），搭配羅亞克(Tanner Roark)、阿契爾(Chris Archer)、達菲(Danny Duffy)和哈波(J.A. Happ)，這個組合只有四次明星賽入選，塞揚票選沒人曾經高於第五名過。上一屆美國隊更淒慘，只能推出凱利(Merrill Kelly)、林恩(Lance Lynn)、弗里蘭(Kyle Freeland)和米克拉斯(Miles Mikolas)，決賽對上日本時的先發是凱利這位生涯從沒入選過明星隊的投手。

之前美國隊從未網羅過王牌等級的投手入隊，大部分美國投手都會為了避免受傷，選擇待在春訓基地跟著母隊按部就班地調整。反觀拿過三次經典賽冠軍的日本隊，則都能排出超一流的投手輪值，像是2023年的日本武士隊，就有大谷翔平、達比修有、山本由伸、今永昇太和佐佐木朗希。2017年辛德賈德(Noah Syndergaard)在拒絕徵召時說過一句極具代表性的話：「就沒有名人堂等級或是世界大賽冠軍等級的投手要投WBC啊。」薛則(Max Scherezer)、韋蘭德(Justin Verlander)、葛蘭基(Zack Greinke)、狄葛隆(Jacob deGrom)和柯爾(Gerrit Cole)這些一代巨投都沒穿過國家隊球衣，但2026年的美國隊改寫了這一切，不只先發投手人數多，還能找到一堆ace等級的大咖，尤其是兩位塞揚得主的加入，更是之前想都不敢想的。

去年球季剛開始時，身兼美國國家隊職員的海盜影像協調員洛奇(Kevin Roach)問史肯斯(Paul Skenes)打美國隊的意願，這位前空軍官校學員，當今最佳右投手爽快答應：「當然啊，我願意，來吧。」這不是史肯斯一時衝動下的應聲，而是年僅14歲的史肯斯在2017年看到瓊斯(Adam Jones)在中外野沒收馬恰多(Manny Machado)那支全壘打後，就一直想做的事情。洛奇馬上傳簡訊給美國國家隊總教練德羅沙(Mark DeRosa)，報告這個好消息。美國隊在2025年大聯盟明星賽前就鎖定了賈吉(Aaron Judge)和史肯斯一打一投兩大王牌，根據國家隊總經理希爾(Michael Hill)的說法，『我們早早昭告世界，我們會端出最好的陣容代表國家出賽』。史肯斯的加入是棋盤上最關鍵的一步，剩下的佈局就簡單多了。

美國隊投手教練佩提特，是洋基前知名投手。 美聯社

德羅沙原本心目中美國隊前三號輪值名單是史肯斯、史庫柏(Tarik Skubal)和惠勒(Zack Wheeler)，史肯斯提前參戰後，惠勒也決定加入，直到九月的肩膀手術。史庫柏是最麻煩的一塊，這位兩屆美聯塞揚獎即將要挑戰大聯盟史上投手最大合約，背後有暗黑經紀人波拉斯(Scott Boras)在操盤，若在經典賽有任何意外，可能損失慘重，德羅沙和投手教練佩提特(Andy Pettitte)一直在跟史庫柏保持聯繫。史庫柏本人對當國手意願甚高，在季外亞利桑那的球員工會聚會時，史庫柏還特別把史肯斯拉到一邊，詢問他代表美國隊的事情。史肯斯當時認為史庫柏參賽的機會大概是一半一半，但到了12月中，史肯斯再得到消息時，史庫柏已經點頭了。

史庫柏說：「我對於穿上胸前有USA字樣的球衣很驕傲，這是我之前都沒機會的榮譽。我覺得我們是最強的國家，對我生涯是件特殊的事，能夠跟當今最好的球員們同隊，他們都是超級巨星，能夠朝向同一個目標邁進實在太棒了。」只可惜後來各方角力的結果，讓史庫柏只能投一場小組賽對英國隊，讓戰力略有缺憾。

還好美國隊還有巨人王牌韋伯(Logan Webb)以及雙城王牌萊恩(Joe Ryan)兩張保險，再加上大都會超級新人麥克林(Nolan McLean)、小熊的柏伊德(Matthew Boyd)及轉任先發的霍梅斯(Clay Holmes)分攤工作，完全不愁沒人可用。韋伯在上屆經典賽就有獲邀，但他最後一刻選擇留在巨人隊備戰球季，這次他可是早早就決定一定要打。巨人隊總裁波西(Buster Posey)自己身為2017年美國奪冠班底，這次卻勸說韋伯先不要，等以後再說吧，不過韋伯心意已決：「當然球團有他們的考量，我可以理解，但最後的決定權還是在我自己手上。」在史庫柏淘汰賽都不在陣中的情況下，韋伯的角色會更為吃重。

美國隊的牛棚也不馬虎，教士火球男米勒，接獲德羅沙的徵詢電話當場就答應。 美聯社

美國隊的牛棚也不馬虎，教士火球男米勒(Mason Miller)季後在夏威夷跟老婆度假時，接獲德羅沙的徵詢電話，早就跟老婆討論過的米勒當場就答應。洋基終結者貝德納(David Bednar)是唯一一位三年前的元老，他說：「我很榮幸能再獲徵召，我幾乎不用考慮就加入了。」整體來說，本屆美國隊的投手陣容絕對是史上最強，根據The Ringer網站的林德柏格(Ben Lindbergh)統計，本屆組合和前四屆美國隊對比，其前一年WAR值高出71%，而未來一季的預期WAR則多出47%。

球當然打了才知道，但美國隊這次不只打線強，連投手群的底氣都是前所未有的。