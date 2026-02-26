經典賽／張育成打二棒效果佳 中華完整火力到宮崎才能見真章

經典賽下周即將開打，中華隊在26、27日於大巨蛋對戰軟銀及火腿的賽事前，已進行多場自辦練習賽，首2場是13、14日在澄清湖對台鋼，兩場賽事皆於下午1點開打，中華隊分別拿下3分及6分取勝；接下來是農曆年後在大巨蛋對戰韓職培證英雄，兩場比賽中華隊打線都攻下2分，戰績為1和1敗；最後一場同樣在大巨蛋對上中職富邦，中華隊以5比3獲勝。

綜觀這5場比賽，打線上沒有太大的變動，以首場比賽的打線來看，陳晨威及張育成擔任雙箭頭的角色，陳傑憲打熟悉的第3棒， 4到6棒分別是吉力吉撈．鞏冠、吳念庭及林子偉，7、8棒則是江坤宇及林家正，由於旅外打者尚未會合，因此最後2棒是未入選的宋晟睿及戴培峰(練習賽特別規則)，接下來幾場閉門比賽，雖沒對外公布細節，大致上也是相同的打線安排。

這個打順可以看出教練團成功接軌把強打者放在第2棒的國際主流趨勢，這也是預賽會遇到的主要對手們會採取的棒次安排策略，日本監督井端弘和表示考慮將大谷翔平排在季賽常打的第2棒，韓國在練習賽已多場讓去年敲出22轟的安賢民打第2棒。

張育成打第2棒的表現不錯，不宜再更動棒次。 聯合報系資料照

中華隊在這幾場賽事同樣讓張育成打第2棒，串聯起中心打者陳傑憲及吉力吉撈等人的攻擊火力，讓打擊能力較佳、上壘率高的球員獲得較多打席數，以期有更多的得分機會。

從這5戰共拿下的結果看來，中華隊的得分能力還有進步的空間，當然這不需要太擔心，畢竟旅外打者們都沒報到，接下來兩場對軟銀及火腿的練習賽或許還是全中職打者上陣，真正要見真章的是3月初在宮崎對上歐力士及軟銀2軍的官辦熱身賽，屆時已近正賽，全員到齊的中華隊要展現真正的火力。

旅外打者們的近況也不盡相同，鄭宗哲在春訓已出賽4場，其中2場先發，累積7個打數1安打，但有3次保送；李灝宇出賽3場，打出1支安打，在守備上有2次失誤；費爾柴德（Stuart Fairchild）出賽3場打出2支安打；龍恩（Jonathon Long）則是連2場熱身賽都有安打，不過在第2戰左腕受傷退場，儘管如此，龍恩目前仍會參加經典賽，只不過傷勢對他的攻守有多少影響仍需觀察。

龍恩日前在練習賽中受傷，狀況仍需觀察。 取自龍恩IG

今年加盟日職西武的林安可由於地點較近，加上日本媒體的轉播，近況是教練團較能掌握的，22日的熱身賽中擔任第4棒，1個打數沒有安打，選到1次保送，各國熱身賽才剛開始，旅外打者們的出賽場次都不多，打擊狀況要趁剩下的1週時間趕緊調整。

旅外球員會合後，先發打線勢必有不小的變動，其中吳念庭、吉力吉撈、江坤宇、林子偉等人由於守備位置重疊，應會先在板凳待命，一壘由龍恩，游擊由鄭宗哲，二壘由李灝宇防守，DH則是林安可來扛，打順安排也會有所更動，推測前3棒會是費爾柴德、張育成及陳傑憲，張育成在練習賽打擊近況不錯，24日對富邦還曾開轟，第2棒的棒次不必再更動，甚至連回歸季賽開打後都維持在這個棒次也是可以慎重考慮的選項。

林安可日前在西武練習賽中擔任第四棒。西武隊官方X

林安可、龍恩、李灝宇將扛下從4棒到6棒的中心打線任務，後段棒次由鄭宗哲、林家正及陳晨威組成，陳晨威與費爾柴德可組成91連線，成為另一個攻勢發動機，當然最終還是得視進入正賽後球員的狀況來調整打線陣容。