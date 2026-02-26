扶不起的「全能基石」莫布里？ 騎士雙塔童話面臨終極考驗

克里夫蘭騎士在換來哈登（James Harden）後，第一位感受到質變級助益的，無疑是陣中中鋒艾倫（Jarrett Allen）。本季初期，在原當家控球飽受傷病困擾，且艾倫自身也因傷病纏身，導致表現與前幾季落差甚大的情況下，一度淪為交易截止日前各隊垂涎的目標。然而元旦過後，他的狀態明顯回暖，對陣拓荒者時更繳出40分17籃板4阻攻的鬼神數據。而這僅僅是開端，哈登的到來，更將艾倫的進攻威脅推向了另一個維度。

翻開哈登的名人堂級履歷，名單上有一長串被他一手「餵」大的擋拆搭檔：卡佩拉（Clint Capela）、安比德（Joel Embiid）到祖巴茲（Ivica Zubac）。現在，這份名單得加上艾倫的名字。哈登在帶領騎士大勝籃網後直言，艾倫的籃下終結能力與手感遠超乎他想像，是他球風中最被低估的一環。對於哈登這種擁有頂級視野、能將複雜比賽簡單化的控衛來說，與艾倫的化學反應在僅僅四場比賽內便已成形。總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也坦承，哈登的傳球視野為他開拓了更多戰術可能性，未來會更頻繁地讓艾倫參與進攻。

哈登的到來將艾倫的進攻威脅推向了另一個維度，對拓荒者繳出40分17籃板4阻攻的鬼神數據。 法國新聞社

在哈登加盟後的四場比賽中，艾倫場均砍下21.8分，投籃命中率是驚人的77.3%。在他34個進球中，有28球來自助攻，其中24球是輕鬆的籃下放進或空中接力。更恐怖的是，當哈登與艾倫同時在場的115分鐘內，騎士每百回合能贏對手17.5分，進攻效率值高達129.4。這種極致的雙人配合，讓米契爾（Donovan Mitchell）都忍不住讚嘆這對組合建立的基調。哈登的存在不只是增加一名球星，更是把艾倫的進攻端完全解放，讓全隊重新燃起了競爭意識。

然而，在艾倫再創高峰的表現下、新「三巨頭」概念成形的喜悅背後，騎士隊內部的另一塊核心拼圖莫布里（Evan Mobley），卻處於聚光燈下的嚴酷審視中。在騎士負於雷霆一役，莫布里低迷的表現被視為一場警訊。身為領著超級頂薪合約、被視為建隊基石的全明星級天才，在這場關鍵戰役中的表現被隨隊記者費多（Chris Fedor）批評為「不可原諒」。

騎士原本想將莫布里培養成全能球星，結果卻是樣樣通樣樣鬆，如今隨著哈登降臨，給他的容錯空間已經不多了。 美聯社

騎士自開季以來揮之不去的致命傷：全聯盟排名第24的防守籃板率。對於一支劍指冠軍的球隊來說，無疑是相當不樂觀的弱點。東區強權如塞爾提克、尼克與活塞，皆是擅長掠奪進攻籃板的絞肉機，若莫布里無法幫助騎士保護籃板，這很有可能成為騎士季後賽的軟肋。僅拐莫布里目前仍處於傷癒後的節奏調整期，且騎士近期還在「七天五戰」的地獄賽程中，但留給他的調整時間已所剩不多。

事實上莫布里這賽季從季初至今過得相當坎坷，與他的禁區搭檔艾倫不同，莫布里是被教練團和高層相當看好的「全能新星」，亞特金森總教練起初以完全開綠燈的出手權來挑戰莫布里的極限，希望以不限制他的前提下看他能不能有所突破，然而，受到整個球隊的傷兵朝的影響，能與莫布里有效配合的隊友有限，隨之而來的是低效的進攻效率，連帶防守的基本盤都受到影響。

騎士換來哈登，就是要配合米契爾的時間軸全力拚冠！ 法新社

打從新秀賽季起，莫布里就有令人遐想的全能潛力，但樣樣通樣樣鬆的他，全能與全不能往往只有一線之隔，上個賽季練出來的外線準度，今年也消失殆盡，使得莫布里沒有一項穩定的得分手段。在交易來哈登之後，莫布里的持球養成會不會因此中斷值得關注。而騎士換來哈登基本上就是把時間軸完全地配合米契爾在走，目標就是要在近幾年想辦法奪冠，已經沒有留給莫布里太多的養成時間。

若今年無法衝出東區，本季恐怕就是騎士雙塔艾倫(左)與莫布里(右)合作的最後一季。 美聯社

雖然亞特金森教練對現有陣容充滿信心，但他也明白，在僅剩不多的例行賽中，他們必須盡快推進磨合的進度，倘若今年還是無法衝出東區，騎士原本引以為傲的雙塔恐怕將面臨拆夥的結局，克里夫蘭的雙塔童話，正迎來最現實的終章考驗。