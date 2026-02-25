經典賽／賽季ERA低於洋聯平均 曾谷龍平為何能入選武士隊？

尋求經典賽衛冕的日本武士隊，在22日與軟銀進行集訓後的第一場對外熱身賽。在這場賽事中，日本隊派出的投手為效力於歐力士的左投曾谷龍平。但如果檢視帳面成績，就會發現曾谷上個賽季有一些數據並不理想，甚至低於聯盟平均。放在強投如雲的日本隊陣中，可說是相對讓人感到意外的人選。

攤開2025年賽季成績，曾谷出賽21場主投114.1局，防禦率4.01並拿下8勝8敗，被OPS為0.729。防禦率破4字頭不說，且去年洋聯平均防禦率才3.04，平均OPS為0.659。從這些數據來看，曾谷別說成績不是聯盟頂尖水準，甚至連均標沒有。

不過，如果仔細檢查曾谷的逐場表現，就會發現他前、後半段的投球內容有明顯差異。他在明星賽前成績為8勝4敗，防禦率3.22，但明星賽後防禦率卻爆漲到6.84，並且慘吞0勝4敗。事實上，曾谷最後一勝發生在在7月11日對日本火腿的比賽。該場賽事他主投8局無失分，還飆出10次三振，表現得無話可說。

然而在這場比賽中，曾谷也投出多達121球，創下個人一軍單場新高。這場賽事於是成了曾谷整季的分水嶺，之後他七場出賽一勝難求，其中還有四場投不滿5局。不難想見他或許是在燃燒過後，體能調整上碰到了一些麻煩，導致後續表現大不如前。

曾谷在七月單場121球封鎖日本火腿隊8局後，狀況便一落千丈。 影片：太平洋聯盟TV YT

不過，即便整體成績被後半段表現拖累，曾谷依然有幾項指標優於聯盟平均，包括K/9為8.03、K/BB為4.08、被HR/9為0.55等等（洋聯平均三項數值依序為7.37、2.73和0.66），顯示他有一定控制比賽的能力。且他的被BABIP高達0.345，略高於聯盟平均的0.292，運氣似乎差了一些。考慮到經典賽用球採大聯盟標準，比日職用球更彈，曾谷這種有三振能力、且能壓低保送和被全壘打的投手，確實可能更適合賽會。

嚴格算起來，WBC並不是曾谷第一次披上日本武士隊戰袍。2025年季前與荷蘭，以及季後與韓國的交流賽，曾谷都是日本隊的一員。這兩個盃賽日本派出大量年輕新秀應戰，顯然想藉此找尋可用之兵，曾谷兩次都入選，可見得他早就是井端團隊的觀察的對象。

在這兩次交流賽中，曾谷對荷蘭主投2局無失分，對韓國則是3局無失分，後者還完美上演九上九下。這顯示當時他已經從脫離球季後段的低潮，而且頗能適應投球時鐘及不同的用球等等條件，在教練團心中加了不少印象分。在對韓國交流賽結束後，投手教練吉見一起就對曾谷的表現給予正面評價。

曾谷在季末對南韓上演完美九上九下，顯示狀況已經恢復。 影片：愛爾達體育家族 ELTA Sports YT

另一位先發型左投人選隅田知一郎，狀況則和曾谷形成對比。包括2023年亞冠賽、2024年對捷克交流賽、同年底的12強賽，以及2025年日韓交流賽，隅田都名列其中，可說是井端的愛將。而隅田雖然2025賽季159.2局繳出2.59的防禦率，但在季後的交流賽中，隅田先是對廣島鯉魚時2.2局狂失9分，接著對韓國雖然1局無失分，但也投出2次保送，內容並不理想。一來一往之下，或許讓教練團在第一波名單中挑了曾谷入選，隅田則是在石井大智受傷辭退後，才得以替補進名單內。

近幾次國際賽被井端重用的隅田知一郎，這次靠著他人傷退才替補進名單。截圖自隅田知一郎 IG

不過，雖然曾谷的入選有跡可尋，但考慮到其他入選成員的實力和經驗，他仍是順位比較後面的角色。他的任務很有可能會像2023年的宮城大彌一樣以吃局數為主，鎖定一場強度較弱的比賽投滿65球。當時宮城在整場賽會中，只有對捷克後援5局，除此就沒有再出賽過。

曾谷防禦率低於平均仍入選國家隊，顯示日本在挑選人才時，並沒有單看帳面的傳統數據，而是會根據其他進階數據及近況等等條件考量。類似的狀況也發生在2024年12強賽的中華隊，當時教練團評估即便林凱威帳面防禦率不好看，但考量球速並未衰退及近況理想下，依然挑他擔任後援投手，最終也確實成為奪冠關門的要角。如防禦率等傳統數據雖仍具參考性，但重要度已經不如過往，或許正是現代棒球的趨勢。