從選秀權下手打擊球隊擺爛輸球 NBA「防坦計畫」真有效嗎？
NBA今年球季許多球隊不想贏球「故意擺爛」輸球情況嚴重，上周以球員健康為由輪休，但實際擺爛輸球的爵士被聯盟罰了50萬美元，溜馬也被開罰10萬美元，NBA開始針對球隊擺爛情況祭出鐵腕。
網路上戲稱這種故意擺爛輸球，以爭取抽到更高順位選秀權進行快速重建技倆叫做「坦」，NBA現在針對一心想「坦」球隊開出重罰，並著手規畫設計各種「防坦」措施建立防火機制。
NBA主席席佛目前「防坦計畫」有幾個重點措施：
1、限制選秀籤各種保護條款
2、凍結球員交易截止日後的樂透抽籤機率
3、限制同一球隊連續兩年抽中前四順位
4、限制戰績連續墊底球隊仍可以連年拿到高順位選秀
5、把附加賽球隊納入透樂抽籤
6、以兩年戰績做為計算樂透機率基礎
7、所有樂透球隊(沒打進季後賽球隊)一起抽籤，公平中籤，現行抽籤機制是戰績愈爛，中籤機率愈高
鳳凰城太陽老闆伊許比亞(Mat Ishbia)公開譴責擺爛輸球行為，「擺爛行為負面影響遠遠超過各種投注醜聞。」
席佛目標只有一個，降低球隊故意擺爛輸球，拚高順位選秀籤，因為這只會加速惡化聯盟競爭形象，同時影響球迷看球意願和收視。
席佛防杜球隊擺爛故意輸球，專注創造各種防火機制，即便再鉅細靡遺，這永遠是一體兩面。
最大影響就是強隊可能持續強大，像大城市大市場球隊，幾乎所有最有天賦和一線球星都想要待在這種球隊打球，沒有那個狀元新秀想要被挑中去一個可能要爛5年、10年都難見天日的大爛隊打球。
沒有更吸引人選秀機制和重建誘因，絕大多數小市場和小城市球隊只會更難翻身完成重建，成為真正季後賽球隊或爭冠球隊。
強者恆強，弱者更弱，絕不是席佛想要看到的NBA大未來。
其次很難預測和估算影響是，整個NBA薪資文化和現行結構機制可能會被打破。
破壞遊戲規則並重新機制，每支球隊都要重新適應，最直接影響就是選秀權和原機制都會被打破，未來很可能新秀球員會擁有更大自由選擇球隊和空間，既有薪資文化、團隊薪資上限、新秀條款、薪資結構都要再次大變革。
但不管如何調整和修正，重建遊戲規則讓萬年爛隊更爛，甚至聯盟缺衫競爭力球隊更多，機率非常非常高。
這是一體制面，因此面對聯盟想要制裁「擺爛球隊」，也有不同聲浪。前獨行俠老闆庫班認為，「現行遊戲規則就是重建球隊找出口和活路的再生方式，擺爛輸球是戰略手段，這也是重建球隊很大考驗。」
擺爛不一定能抽中狀元籤，選秀權中籤機率也沒有人能掌控，擺爛同時要面對票房、形象、市場、營收、營管各種嚴苛考驗，好與不好根本無從拿捏，這就是NBA當前現實生態，重建遊戲規則不一定會更好更完美，聯盟再精明幹練再深層思考，也不可能面面俱到，做到絕對完善。
我不喜歡擺爛球隊和文化，這是極大傷害，但我也不贊成席佛「防坦計畫」，因為投注醜聞和無形力量更多更無法預測，在既有基礎和遊戲規則做出各種改變，更可能掛一漏二或漏三，NBA不一定會更好更完美。
NBA很多機制已走到極盡，不改可能比各種改變要更妥善。
