經典賽／徐若熙在內共9人參賽 軟銀須防WBC後遺症壞了3連霸

經典賽各國參賽名單於日前公布，當時軟銀與阪神各有4人入選日本國家隊，石井大智之後因傷退出，軟銀獨自成為日職參賽人數最多的球隊，如果把外籍球員也算進來的話，軟銀更共有9人代表所屬國家參賽，雖然官方沒有統計，但軟銀應該是本屆參賽人數最多的單一球隊了。

本土野手方面，軟銀共有周東佑京、近藤健介及牧原大成入選，3人都有上一屆23年經典賽的參賽經驗，近藤有1轟、5打點及近3成5的打擊率；周東跑回讓球隊進入決賽的關鍵1分；牧原則是專注在代跑及守備。

投手組則有松本裕樹參賽，松本近年在中繼表現突出，去年以44個中繼點奪下洋聯中繼王，這次是職棒生涯首度入選國家隊，參加經典賽是否會對他造成影響攸關軟銀牛棚的戰力，尤其是在勝利方程式「藤松杉」樹木3人組中的藤井皓哉右肘不適，最壞可能整季報銷的狀況下，軟銀只能祈禱松本順利打完經典賽。

本屆仍代表古巴出賽的莫伊尼洛是軟銀的王牌投手。 美聯社

軟銀的外籍球員共有5人參賽，其中最受矚目的就是王牌投手莫伊尼洛（Livan Moinelo），他去年投出12勝3敗、1.46防禦率的成績，連兩年拿下洋聯的防禦率王，也是去年洋聯年度MVP，在另一名王牌投手有原航平離隊，先發戰力出現缺口時，如果莫伊尼洛因為提早備戰經典賽而影響到表現，那對軟銀戰績的衝擊比松本更大。

與先發投手戰力有關的還有代表台灣出賽的徐若熙，徐若熙季前以超大合約加盟軟銀，被期待厚植先發戰力，首季未經過完整春訓就要去打經典賽，調整狀況當然令人擔心，徐若熙在春訓階段已進行過2次實戰投球，11日面對8位打者，被打4支安打；22日則是對11名打者，被打出3支安打，投出2次三振，最快球速來到149公里，直球威力雖明顯提升，但從練習賽到正式賽的身體及投球狀態仍需密切觀察，珍貴的台灣至寶可不能在季前就有任何狀況發生。

張峻瑋雖仍是軟銀育成球員，但有成長潛力。 聯合報系資料照

除了這2名重要的先發戰力之外，軟銀還有3名洋將參加本屆經典賽，內野手唐斯（Jeter Downs）將代表尼加拉瓜出賽，唐斯在24年季前加盟軟銀，前2季總共只出賽57場，打出39支安打，打擊率僅2成32，有5轟及20分打點；另外2人分別是台灣小將張峻瑋及入選墨西哥代表隊的阿曼塔（Alexander Armenta），都是育成身分，3人去年雖然對一軍貢獻度都不大，但畢竟是球隊資產，尤其張峻瑋及阿曼塔都擁有不錯的天分，阿曼塔在23日對日本國家隊的練習賽投2局，面對8名打者只被打出1支安打，另投出3次三振，本季或許有機會升為正式球員，他們在經典賽的狀況也是軟銀關注重點。

軟銀在上屆經典賽過後的23年球季只打出71勝69敗3和的成績，排聯盟第3名，不但未能奪回優勝，反而退步一名；今年季前有9名球員參加經典賽，其中一半為主力球員，加上去年打到球季尾聲才分出勝負的對手火腿，在季前補進自家前王牌投手有原，戰力更強大，軟銀實在要小心提防經典賽後遺症，進而影響到洋聯3連霸的偉業。