2026洋基春訓賈吉超狂、柯爾回歸 新賽季陣容深度令人期待

﻿

隨著2026年春訓在佛羅里達州與亞利桑納州岸同時拉開序幕，紐約洋基隊的陣容可謂星光熠熠且充滿鬥志。從隊長賈吉(Aaron Judge)的超狂狀態，到王牌投手柯爾(Gerrit Cole)的術後回歸，每一則消息都讓球迷對新一季充滿期待。

「法官還是那個法官！」賈吉第一場熱身賽就炸裂，預演世界棒球經典賽前的恐怖力量。身為洋基隊長，賈吉於2月21日春訓首戰就展現毀滅性長打力，為了披上美國隊制服備戰下個月的WBC，賈吉的狀態調整異常迅速，在對底特律老虎的比賽單場轟兩支兩分砲，個人進帳4分打點。面對記者詢問，賈吉坦承放不下上一季心碎的結局，全隊都有未竟之志，他正努力讓自己達到巔峰，帶領球隊重返榮耀。當然，各界還期待他能否率領「夢幻隊」擊敗列強奪冠，此番陪同出征的不但有兩位賽揚獎名投，還有哈波(Bryce Harper)、小威特(Bobby Witt Jr.)等強打助陣，而在與美國隊會合前，賈吉就是用一場又一場的熱身賽做準備。

柯爾休息一整季後，再次重返投手丘面對打者，以其個人和隊友說法均表滿意，最快可在4月底重返先發。 美聯社

洋基另一焦點是王牌投手柯爾回歸，這或許是洋基陣營最令人振奮的消息。柯爾在接受韌帶移植(俗稱Tommy John)手術後，首度踏上投手丘面對打者(Live BP)。即便已經35歲，柯爾在面對隊友賈吉和「火星人」多明奎茲(Jasson Dominguez)等，可說是火球連發維持在95到96英里時速，這對術後復健階段來說是完美的進度。與媒體會談的環節，賈吉為柯爾掛保證說：「這看起來就像是認識多年的那個45號(柯爾背號)。」

這天柯爾共投約20球，面對的打者包含葛里沙姆(Trent Grisham)、隊長以及多明奎茲。柯爾先是三振葛里沙姆，接著讓法官擊出二壘方向滾地球，與多明奎茲的對決也相當激烈。柯爾個人對這次上投手丘感到滿意，說有感覺手臂的反應自然且強壯：「在那一刻，你不再去想韌帶或是手術的事，而是專注於解決眼前打者。」他坦言面對隊友時有久違的競爭感，「這對心理層面來說是極大鼓舞，能看到球越過打者揮棒軌跡的感覺真好。」回歸日期柯爾抱審慎樂觀態度，強調仍需專注於控球與變化球、逐步增加局數，「目標是在4月底左右，完全恢復體力並重返輪值。」

洋基還有一個熱議話題，是「爵士哥」奇森姆(Jazz Chisholm Jr.)放話挑戰「大谷神蹟」，想要挑戰「50轟50盜」紀錄。來到2026年的今天，所謂頂尖開路先鋒已被大谷翔平 和 亞古納(Ronald Acuña Jr.)重新定義，他們不但有本壘板紀律、有腳程，還具備一棒擊沈投手的能耐。奇森姆從邁阿密馬林魚隊到洋基後，盜壘成功率高達83%(59次嘗試完成49次盜壘(，要拼50盜有機會但50轟就比較像精神喊話。至今，其單季全壘打最高紀錄落在 20到25轟之間，他也許是「30轟30盜」的料，要追逐大谷還有很長的距離。不過，若奇森姆的飛毛腿在一壘蠢蠢欲動，而打擊區站著法官時，投手的壓力可以想像。

吉爾這位火球男表現可圈可點，熱身賽先發2.2局失1分、3次三振且零保送，控球看起來很紮實。 法新社

另一好消息是吉爾（Luis Gil）這位火球男表現可圈可點，熱身賽先發2.2局失1分、3次三振且零保送，控球看起來很紮實，直球與變速球的搭配犀利。特別是保送的控制，這對於去年保送率偏高的他來說是好的開始。此役，他的四縫線維持在94到96英里，二局下連續三振紐約大都會的打者時，展現2024年新人王時期壓制力。另外，幾支潛力股竄紅也值得一提，新人羅德里奎茲(Elmer Rodríguez)與拉格蘭吉(Carlos Lagrange)兩人火球狂發成為焦點。

如此觀之，洋基隊2026年的陣容深度確實驚人，尤其在王牌柯爾康復進度超前的狀況下，投手群壓力減輕不少。法官的火熱狀況與奇森姆掀起的速度挑戰，將使洋基成為今年經典賽後開季最受矚目的隊伍之一。