經典賽／中華隊要小心！韓、澳預期將派最強投手戰力對我們

經典賽將在3月5日開打，中華隊集結中職、旅美、旅日好手組軍，絕對是近年來最強國家隊，筆者認為晉級8強的機會很大，再加上南韓有許多好手因傷缺陣或辭退，相對地，中華隊前進邁阿密更添勝算，不過經典賽沒有一隊是弱隊，仍須步步為營謹慎應戰。

外界聚焦南韓傷兵滿營，其實，中華隊最重要的仍是首戰澳洲。我們先來看澳洲賽程，身為上一屆8強隊伍，澳洲賽程安排極具優勢，3月5日中午首戰對中華隊，隔天晚上打捷克，休兵一天後，8日晚上對日本，9日晚上再對南韓。

如果你是澳洲教練團，手上的牌會怎麼打？不用多說，第一戰對中華隊，手上最好的牌全部押上來就對了。

對付中華隊，澳洲投手勢必精銳盡出，圖為上屆先發投手奧洛林(Jack O'Loughlin) 美聯社

這次澳洲帶15名投手出征，其中7名左投，無論上一屆經典賽或12強賽，澳洲都是用投手車輪戰應戰，這屆經典賽預期也是如此，也就是說，澳洲很可能派出最強的6、7名投手對中華隊，隔天其他投手再拿來打捷克，休兵一天後，最後再拿來抓南韓。

我們來看上一屆經典賽澳洲如何運用投手群，首戰對南韓派出9投應戰，沒有任何1投應付第2輪打者，有狀況馬上就換，最終以1分差險勝，隔天休兵，第2戰對中國牌出其他4名不同的投手上陣，第3戰派部分主力投手對上勝算相對較小的日本，預賽最終戰對捷克，澳洲再把首戰的其中5投推出來，預賽戰績3勝1敗順利闖進8強，當時澳洲8強對上古巴推出6投上陣，清一色都在預賽首戰對南韓登板，換句話說，澳洲把最好的投手都拿來打南韓了。

大聯盟史上首位澳洲籍狀元巴札納。 路透

這一屆經典賽澳洲應該也會使用同樣的戰法，把最有把握、戰力最強的6、7名投手拿來對中華隊，先贏下第一場再說，中華隊打者有可能面對同一位投手打不到第2次，十足考驗打者應變能力，隔天澳洲面對實力相對較弱的捷克，派出另一批投手應戰，反正中間還有1天的休息時間，再來對日、韓，特別是9日打南韓，澳洲投手群同樣會精銳盡出，這是打進8強最保險的做法。

澳洲30名國手多半打過2023年經典賽和2024年12強賽，大賽經驗豐富，澳洲棒球聯賽上月才剛落幕，不少球員維持投打手感，許多選手具備美職、韓職資歷，或被韓職球隊相中，更有大聯盟史上首位澳洲籍狀元巴札納（Travis Bazzana），和大聯盟球員米德（Curtis Mead）助陣，整體實力不容小覷，競爭力甚至不比南韓差，又有賽程助攻，中華隊可得小心。

為韓國隊助陣的投手德寧，為現役水手隊球員。 路透

再來看南韓，沒錯，南韓有許多球星因傷無法打，包括金河成、宋成文、文東珠、元兌仁、歐布萊恩（Riley O'Brien）、崔在勳，南韓距離完全體的國家隊還有很大一段差距，但別忘了，中華隊同樣有許多好手不打，包括鄧愷威、黃子鵬、宋家豪、林振瑋、林立，韓職有10隊，人才深度足夠，遞補入隊的劉泳澯、金澤延分別是韓職LG雙子、斗山熊終結者，兩人在12強賽對中華隊都登板各投1局無失分，絕非無名之輩，戰力依舊堅強。

這幾屆經典賽南韓一直都有慢熱的問題，2013年首戰對荷蘭以0：5慘遭荷蘭完封，導致預賽最終戰打派中華隊也無濟於賽，2017年南韓首戰以1：2不敵以色列，次役又以0：5遭荷蘭完封，直到預賽最終戰才狂掃11分打敗中華隊，2023年南韓首戰1分差敗給澳洲，連3屆預賽就被淘汰。

這屆經典賽南韓傷兵成群，對中華隊而言是好事也是壞事，好的地方在於南韓投打戰力都有很大的折損，相對地當然對我們有利，但也壞在這裡，由於投手戰力大打折扣，南韓教練團想法會更務實，也就是首戰穩穩地抓下捷克後，休兵一天，接下來對日本應該會保留大部分投手，被最好的投手戰力拿出來全力押中華隊，最後要打澳洲再說，先拿下中華隊最重要。

金澤延為韓職斗山熊終結者，替補進入國家隊。取自金潭延IG

如果再加上日本派山本由伸對中華隊先發，經典賽中華隊對澳洲、日本、南韓，非常有可能會遭遇對方最強的投手陣容，至少是相對較強的投手戰力，可說是場場硬仗，如果南韓以完全體參賽，他們可能4場都要拚，但形勢大不同，打完前兩戰捷克、日本熱機，對慢熱的南韓來說很重要，熱開後再來力拚中華隊，這是我們難打的地方，而且南韓傷了一大堆主將，若採哀兵姿態出征，壓力反而在中華隊身上。

中華隊戰力相對完整，但要面對WBC隊史首次4連戰，加上5名旅美投手近況不明，能否及時調整到位不無疑問，畢竟歷屆經典賽除了王建民、江少慶，旅美投手表現普遍不佳，有可能左右戰局和中華隊的命運，綜觀歷屆經典賽，沒有別的，投手表現最重要，雖說筆者看好中華隊能順利晉級，仍需小心應戰。