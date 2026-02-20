明星賽詹皇式微 NBA「看板人物」誰會是接班人？

2026年NBA明星賽前，已經有太多跡象和現實真相顯示，馬刺224公分長人溫班亞瑪是NBA現在和未來門面，他已經在網路聲量、聯盟看板、全球關注力、比賽場上展現接下詹姆斯火炬架式。

今年明星賽溫班亞瑪把明星賽當總冠軍賽打，他的專注投入和奮戰求勝精神，迅速感染場上每個隊友，連對手都被逼著要認真打好攻防，不能被溫班亞瑪和他的團隊打趴。

結果我們都看見了，今年明星賽一改過去10幾年被外界垢病批評的鬆散，比賽張力十足，收視率甚至締造近15年NBA明星賽最高紀錄。灰狼明星後衛愛德華直接點評，「是溫班亞瑪的比賽態度和努力投入改變一切，他讓每個球星都要認真打出最好比賽和狀況。」

溫班亞瑪(中)專注比賽態度和認真性格，完全提升明星賽精采度。 美聯社

爛了10幾年的NBA明星賽，沒想到被溫班亞瑪的專注比賽態度和認真性格，完全扭轉過來。

溫班亞瑪專注打好明星賽，積極爭勝態度也受到連續年22年入選明星賽詹姆斯讚賞。

「溫班亞瑪創造明星賽新的局面和競爭，他的專注競爭心態徹底改變明星賽，他讓明星賽成為更有價值資產。」

2026明星賽後，溫班亞瑪那股感染力和競爭性直接升級，他成為NBA最新看板人物和門面，更多球迷開始談論NBA明星賽，甚至期待明年明星賽，明星賽生命力和影響力因為溫班亞瑪的投入，NBA開始感受到更多激勵和受歡迎程度。

溫班亞瑪已經成為NBA現在和未來看板人物，儘管NBA還沒有準備好面對聯盟門面詹姆斯退休後空窗期，但所有人都看見希望和未來。

除了溫班亞瑪(中左)，NBA另一塊看板和門面正在悄然升起，他是灰狼後衛愛德華(中右)。 美聯社

除了溫班亞瑪，NBA另一塊看板和門面正在悄然升起，他是灰狼後衛愛德華。

愛德華是今年明星賽MVP，超凡球技、真實性格，直言不諱率真態度讓愛德華深受球迷喜歡，場內場外影響力和做為聯盟頂級球星，愛德華做為NBA看板入物之一，影響力一點都不輸給溫班亞瑪。

愛德華今年明星賽期間說了幾句傳世經典，他完全夠資格接下詹姆斯火炬，成為NBA最新門面和未來希望。

「不是說唐西奇、約柯奇不好，但他們兩人根本就不想打明星賽」愛德華直言不諱，真實點評球星性格和聯盟現有不良文化，NBA需要這種膽識十足球星和看板人物。

「我真的會打籃球，我必須讓更多球迷知道這件事，儘管他們很少看灰狼比賽，這也是我要做得更好的事」。

「聯盟看板人物就是溫班亞瑪，他才是需要扛下門面的那個人」愛德華極力推崇溫班亞瑪在NBA地位和指標性，愛德華還沒有把自己擺在聯盟門面這個位置上，他不是太謙虛，他只是說出真相和既有形勢。

愛德華是今年明星賽MVP，超凡球技、真實性格，直言不諱率真態度深受球迷喜歡。 路透

「球迷值得看見更精采比賽和表演，他們是聯盟基石，這是我們的工作和職責，我們不能讓他們失望。」愛德華真性情在面對比賽、對手、挑戰、球迷和自我，真實展現他與眾不同氣質和格局。

溫班亞瑪和愛德華，誰能更快取代詹姆斯，接下聯盟門面火炬，成為未來世代NBA看板人物，你怎麼看？