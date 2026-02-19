籤運背、順位差延長坦途 爵士靠「死亡五大」吹奏新世代樂章

如果問現在的NBA總管，操盤時最困難的點是什麼？答案不是選秀、不是交易，也不是來自老闆的壓力，絕對是逐年升級、像迷宮一樣錯綜複雜的薪資上限規定，堪稱總管們眼中的地獄考題，也是做任何操作時的根本考量，一個談判不謹慎造成失誤，就有可能嚴重打擊團隊薪資結構，掐死球隊發展命脈，造成萬劫不復後果。

在這樣的背景下，聯盟建隊風氣近十年也不斷在變化，2010年代各隊將「三巨頭」視為爭冠基本盤，莫不積極追求全明星，舉凡塞爾蒂克皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）組成的GAP連線；熱火詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）LCD三王；以及2015年騎士組成詹姆斯、厄文（Kyrie Irving）、勒夫（Kevin Love）的三人組，都是成功的冠軍典範。

爵士隊「死亡五大」主控喬治，身高193公分，平均23.7分為全隊次高，但助攻平均僅為6.5次。 路透

而進入到2010年代尾聲，呼應聯盟打法潮流變化，角色球員價值提升，組成三巨頭卡死薪資結構，也銳減了陣容深度及平衡，雙星組合變得更常見，例如湖人詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）的LA連線，快艇喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）側翼雙人組也曾震驚聯盟一時，不過隨著薪資制度改革，保障小市場球隊權益，年輕球星留在母隊往往才能讓合約金額最大化，在自由市場挖人除了難度愈來愈高，負擔的成本、風險和過去也非同日而語，球隊如果為了搶人而提前清出薪資空間，就無法藉由鳥權把團隊薪資衝高，能花的錢比人少，即便組成球星連線，陣容深度也不足以成為一支爭冠隊，特別是現代籃球節奏快、傷病風險高，近年不少球星在季後賽戰場受到足以報銷賽季的大傷，多持球者能分擔壓力，充足板凳戰力讓主力上場時間下修，陣容深度之重要性由此可見。

說了這麼多，重點只有一個，那就是「CP值」很重要，薪水低廉、控制期長，還能吃下主力時間的球員是每個總管心中的夢幻逸品，甚至比領頂薪的普通全明星還有價值，想獲得這種球員的管道只有一個：選秀。首輪新秀保障四年的「童工約」，即便是狀元身價也不過是略高於中產，合約期滿後還能匹配其他球隊給的任何合約，最多可以強制留人長達八年，囤積大量首輪籤不斷「刷首抽」，直到刷出便宜的絕對核心，將是未來幾年的季後賽球隊的建立方針，以雷霆為例，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）為一哥，大量首輪樂透籤帶回了威廉斯（Jalen Williams）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）另外兩名全明星，以及如華勒斯（Cason Wallace）的優質綠葉，陣中主力都領划算合約，球隊自然可以有本錢在市場上開溢價約追逐能補足陣容缺口的球員，像是雷霆就以近3000萬年薪挖角綠葉中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）。

爵士隊「死亡五大」傑克森，本季因傷只出賽3場。 法新社

雷霆早先一步取得成功，馬刺、活塞、火箭也正循著相同路線崛起，這幾隊前幾年都是聯盟著名的坦隊，但在陸續選到基石後逐漸起飛，薪資結構也十分健康，不過選秀會上有贏家就有輸家，有球隊神抽順位向前，當然也有隊伍順位向後靠，如巫師、籃網等坦隊目前來看，似乎都還需要一些時間才能結束重建。

其中，爵士是一支特別的球隊，因為他們可能是坦隊中最「上進」的隊伍，一哥馬卡南（Lauri Markkanen）無需多言，聯盟中最頂級的高炮台射手之一，三年級生後衛喬治（Keyonte George）本季大蛻變，場均24分、6助攻高水準表現，已有準明星風範，加上主帥哈迪（Will Hardy）打造體系能力頗受好評，上至教練下至球員已具備基本盤，橫看豎看都不像是支找不到核心、需要年復一年擺爛拚高順位的球隊。

然而，攤開隊史抽籤紀錄，爵士幾乎可以說是全NBA運氣最背的隊伍，超過50年的隊史只累積一次榜眼、兩次探花，抽籤戰績相當慘淡，包括去年以17勝排名爐主，最終卻只抽中保底的第五順位，被前三順位的「神運」隊伍獨行俠、馬刺、76人擠了下去。

抽籤有苦難言，選擇繼續坦並不意外，尤其爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）早早報銷，2026大年首輪還有前八順位保護，再拚一個年輕核心相當合理，不過正當眾人以為爵士在交易大限將持續擔任賣家伺機而動，球隊卻反其道而行選擇買家這條路，以三張首輪為主菜換來了前灰熊隊DPOY傑克森（Jaren Jackson Jr.），從風格奇特但引人入勝的重建球隊，一瞬之間確立時間線，成為NBA陣容最具觀賞性與實驗性的球隊。

爵士隊「死亡五大」中鋒凱斯勒，身高218公分，平均得14.4分、10.8個籃板。 美國聯合通訊社

球隊即將迎向以贏球為目標的階段，送出的首輪雖然代價高昂，但爵士仍保有2027年後所有首輪籤，並沒有帳面上如此「孤注一擲」，首輪籤、操作彈性在手，遠遠未到走投無路的地步，這舉動也透露出球隊對於喬治成長的肯定，否則他們絕不可能為了一名長期受犯規困擾、2.05億美元大約剛要起跑的球員送出三張首輪。

強調無球戰術的哈迪一直都勇於嘗試非傳統的陣形，比方說同時派出三名內線球員，透過密集的傳球、空切和無球掩護發動進攻，尋找防守破口，聯盟中有許多球隊提倡「無位置籃球」，不以位置來定義類型與工作任務，爵士也不例外，特別是他們有著許多風格特殊的前場球員，引進傑克森後更強化了這個現象，即便傑克森因左膝傷勢而高機率本季報銷，但對爵士來說無傷大雅，有機會再引進天賦，加入新賽季由傑克森、凱斯勒、馬卡南、貝利（Ace Bailey）、喬治組成，每個位置都比聯盟平均還高的「死亡五大」陣容。

爵士隊「死亡五大」後衛貝利，身高206公分，平均得11.6分。 路透

長人式微的現代籃球，身材高大的球員速度難以跟上小球陣容的輪轉，時常是場上的三分漏洞，禁區得分也不再是現在教練特別追求的一環，騎士隊的雙塔經過幾年磨合開始生效，也是因為莫布里（Evan Mobley）三分練出來，上季火箭時不時擺出兩人都沒三分的雙塔陣容，則是追求大量的進攻籃板，提升攻筐次數堆積得分。

但爵士死亡五大可不是同一個概念的東西！五人都具備三分能力，反應靈敏、功能多樣，傑克森攻防兩端都能給球隊更多元的選項，能與核心陣容長期契合，技術特點也是爵士所需，防守端是近年球隊缺乏的弱側協防手，進攻面則能高位突破、低位單打，甚至還有一些策應能力，與護筐能力頂級的凱斯勒組成的禁區組合堪稱絕配，打造密不透風的籃下防守；馬卡南無論是否持球都能拉開空間、吸引防守人，是場上的戰術核心之一，三人取其二都能組成搭檔，馬卡南與傑克森的小球陣容甚至有機會是全聯盟外圍破壞力最可怕的組合，傑克森在高位持球，尋找擺脫掩護的馬卡南，此時趁防守人不備一條龍殺入禁區取分，應會是下個賽季常見畫面，雙能衛喬治突投兼具，無論想主導進攻或無球投射都極具威脅，搭配體能勁爆的貝利在弱側尋找空切時機、凱斯勒禁區隨時準備空接，爵士的進攻想像空間可謂是無限量。

爵士能否重振雄風，可能還需要一段時間等待。 法新社

當然，想靠一筆交易變成爭冠隊伍是天方夜譚，甚至西區競爭殘酷，爵士連明年能不能進季後賽都很難說，但爵士方向已經明確，有整個休賽季的時間與海量薪資空間簽下更多經驗豐富的球員，打造一支不僅目標季後賽，而是在季後賽有作為的球隊，囤積新秀的時代將迎來終點，送去灰熊的首輪中有一支是「騎士/灰狼/爵士三隊中順位最佳籤」，所以爵士明年不只是不想坦，還必須要贏在當下，雖然抽籤運勢不佳，無法像活塞、馬刺一樣以狀元籤選進十年一見天才球員，讓重建時間需要拉得更長一點，但爵士依舊會找到重返季後賽的方法──就像他們一直以來的那樣。