經典賽／痛失平良、石井兩大投手 日本隊牛棚安定感大受影響

經典賽剩不到20天就要正式開打，與中華隊預賽同組的2大勁敵韓國及日本在近期都傳出傷情消息。

韓國陣中曾在亞運對中華隊投6局7次三振無失分，且最快球速可達162公里的22歲火球男文東珠，2月初因肩膀發炎不得不退出國家隊，由在12強預賽被中華隊打退場的高永表遞補，文東珠的退出牽動韓國先發投手的佈局，更失去一名對中華隊時的關鍵戰力，除了文東珠外，韓國還有旅美內野手金河成及捕手崔在勳因傷無法參賽。

平良海馬原本也會是日本隊守護神候選人。 西武臉書官方粉專

奪冠呼聲很高的日本則在數日內連傷兩名大將，首先是平良海馬，平良在3日春訓時上場投球，最快球速來到151公里，狀況調整得不錯，6日卻突然缺席練習，原因是左小腿不適，隔天診斷確認是左小腿輕微拉傷，需要2到3週的恢復期。

平良是西武上季的守護神，出賽54場，防禦率僅有1.71，以31次救援成功拿下個人首座救援王，他在23年曾轉換角色，扛過一季的先發輪值，拿下11勝，防禦率也是優異的2.40，這次入選經典賽，同樣被預期是日本隊終結者的候選，雖然只是輕微拉傷，但由於前隊友今井達也轉戰美國，平良在新球季將再度挑戰先發，健康與否攸關球隊戰績，同時也不想影響國家隊戰力，因此在11日宣布退出日本隊，由樂天的藤平尚真遞補。

石井大智在春訓練習賽時傷到左腳阿基里斯腱。美聯社

日本的牛棚是屋漏偏逢連夜雨，去年球季創下連續50場無失分紀錄，防禦率僅有0.17的阪神中繼投手石井大智，在12日的練習賽中緊急退場，經診斷後確定是左腳阿基里斯腱受傷，這是非常嚴重的傷勢，當然無法參加經典賽，石井在國家隊中肯定是勝利方程式一員，退出對日本隊無疑又是一大打擊，對阪神來說更會嚴重影響央聯優勝連霸路，他的缺由西武的隅田知一郎替補。

藤平尚真入選使得日職12球團都有人入選日本隊。樂天金鷲臉書官方粉專

遇到這種狀況，日本隊的投手佈局勢必得做一些調整，藤平在24年才從先發轉中繼，該季出賽47場防禦率僅有1.75，拿下20個中繼點，季後入選12強日本隊，出賽全隊最多的6場，完全無失分，去年球季出賽數創新高，62場出賽拿下23個中繼點及12次救援成功，防禦率是優異的2.11，這次遞補入選不但是個人首次參加經典賽，也讓原本沒有任何球員入選的樂天終於有人出現在經典賽的名單中，只不過藤平與平良的定位並不完全相同，日本隊的守護神勢必要換人擔任，幸好陣中還有巨人的大勢及旅美的松井裕樹能勝任這項工作。

隅田知一郎在12強表現優異。取自西武臉書官方粉專 西武臉書官方粉專

左投的隅田生涯4年則都是西武先發投手輪值一員，24年底入選12強日本隊，出賽4場都是中繼，投出2勝0敗、防禦率2.25，8局16次三振的優異成績，去年投出首度單季10勝，防禦率也是最佳的2.59，跟藤平一樣，這次遞補後的功能會與石井不太相同，一是增加左投的深度，原本日本隊只有4名左投；二是先發底的隅田能夠成為長中繼，或者是第二先發人選，對於教練團來說可以提供更大的投手調度空間。

不過即使遞補進來的藤平及隅田在12強都有優異表現，但在更高層級的經典賽，少了平良及石井這兩名能在關鍵時刻提供極大安心感的MVP級投手，肯定還是會讓日本隊井端弘和監督非常頭痛。