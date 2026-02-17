今年灌籃大賽少了震撼性 惋惜「G聯盟麥克朗奇蹟」未再上演

2026年NBA明星周末灌籃大賽幾乎被參賽者之一湖人長人海斯(Jaxson Hayes)搞砸，海斯準備不足，更致命的是各種判斷錯誤，網友戲稱「根本就是來亂的」。

但不能怪海斯，因為參賽者之二魔術後衛理查森(Jase Richardson)很努力準備展現體能天賦，但空中扣技和觀賞性還是很平凡。最終奪冠的熱火前鋒強森(Keshad Johnson)，沒幾個球迷認識他，NBA兩年生涯也打了37場比賽，每場只打7分鐘，負責消化垃圾時間，強森四次灌籃少了震撼性和各種驚嘆，了無新意奪冠過程，還不如他整個灌籃大賽期間載歌起舞，搖頭晃腦渾身都在抖動更吸引人。

強森從出場high到奪冠，身體律動完全停不下來，感覺就像在夜店翩翩起舞渾然忘我，性格可愛忘情投入，讓人印象深刻。

灌籃大賽決賽第二扣三次失手，導致失分無緣摘冠，被視為今年真正灌籃大賽真正冠軍馬刺後衛布萊恩(Carter Bryant)，扣技、天賦、體能、震撼性都很有觀賞性，可惜決賽第二扣難度太高，三次失手後只能用360度轉體灌籃結尾，意外輸掉灌籃大賽王座。

強森四次在今年灌籃大賽少了震撼性和各種驚嘆，奪冠過程了無新意。 法新社

幾乎被搞砸的2026灌籃大賽，令所有人想起過去三年完成史無前例灌籃大賽三連霸的G聯盟超級扣將麥克朗(Mac McClung)。

G聯盟就是NBA發展聯盟，這裡是追逐NBA夢田，臥虎藏龍，體能怪物很多，他們追求人生目標和必須承擔現實壓力，外人難以想像，跟NBA球員光鮮亮麗又多金完全是兩個不同世界。

麥克朗今年灌籃大賽沒有參賽，並不是他不參加挑戰四連霸，麥克朗早就準備好了，但明星賽跟聯盟幾次溝通協商，聯盟擔心麥克朗參賽會引起NBA球星不想參與灌籃大賽競爭，幾經協商衡量掙扎，最終雙方決定不邀請麥克朗。

麥克朗說，「多次協商我們都有默契，但彼此都很遺憾。」

沒有麥克朗參賽，今年NBA灌籃大賽失色不少，2025年灌籃大賽麥克朗四次灌籃全部滿分(每一扣滿分50分)，締造大滿貫完美紀錄。

2024年麥克朗效命於魔術隊，找來該隊前球星歐尼爾當助手灌籃奪冠。 路透

麥克朗是2021年NBA落選秀，過去五年NBA生涯大多數時間都在G聯盟奮戰，他最大夢想和目標就是證明自己是合格NBA球員，拿一分保障合約，不只是一名扣將。

扣籃讓全世界都認識麥克朗，贏得無數掌聲和利益，但麥克朗更渴望的是對自己球技的肯定。

「我覺得扣籃跟我的NBA生涯並沒有太多關連」麥克朗談起NBA灌籃大賽三連霸和全世界都被他的扣技創意難度征服，依舊難掩失落。

麥克朗生涯起起伏伏，從落選秀到發展聯盟，再從發展聯盟到NBA，接著又是發展聯盟和NBA之間無數輪迴，五個球季打過四支發展聯盟球隊，為六支NBA 打過16場比賽，時間都很短暫。

儘管有很多海外打球機會和數百萬美元合約等著他，但麥克朗一一回絕。

「我的目標始終在追尋NBA，我的堅持和努力不曾改變。」

今年27歲麥克朗從未放棄他的NBA夢，「這個決定充滿焦慮、挫折、不甘和失落，但我不想放棄。」

2023年灌籃大賽麥克朗跨越上演飛越雙人疊羅漢，贏得首座冠軍。 路透

2026年灌籃大賽在全世界失望中落幕，卻也讓更多人想念麥克朗的G聯盟灌籃奇蹟。

在灌籃史上，麥克朗已經不需要證明什麼，他堅持初衷克服所有艱難和現實壓力，因為麥克朗始終相信「你們不可能一直拒絕我。」

希望麥克朗早一天拿到NBA保障合約，成為名符其實NBA球員，不再只是那個會飛會扣創意無限又充滿觀賞性的三連霸扣將。