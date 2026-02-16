從嘉年華到戰場：2026全明星賽找回火藥味

如果用一句話形容近幾年的NBA全明星賽，它像一場燈光華麗、煙火滿天，卻少了火藥味的嘉年華。球員合約動輒上億，這是表演賽，受傷風險卻真實存在，當「榮譽」邊際價值下降，風險報酬比自然不划算。不過，今年似乎不太一樣，2026 年於洛杉磯 Intuit Dome 的全明星賽落幕後，被廣泛認為是「全明星賽修復方案」的勝利。

新制為「三隊循環賽制（Round-robin Tournament）」，成功激發球員的競爭心，尤其是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的防守積極，徹底改變過去幾年「不防守、純投籃」的散漫。雖最終決賽因「美國星隊（Team Stars）」大幅領先略顯平淡，但前三場循環賽的緊湊與絕殺戲碼，足以讓各界將此屆賽事評為近年之最。

溫班亞瑪在攻守兩端的投入帶動了明星賽競爭強度。 美聯社

本次賽事由兩支美國隊（星隊、條紋隊），與一支世界隊所組成。每場比賽僅 12 分鐘，快節奏的設定是成功關鍵。第一場美國星對世界隊比數37：35，由美國星隊獲勝，此役巴恩斯（Scottie Barnes）三分彈絕殺帶帶走勝利。第二場由美國條紋打美國星隊，比數42：40由條紋隊拿下，這一場福克斯（De'Aaron Fox）又以壓哨三分球搶走風采。第三場是美國條紋打世界隊，比數48：45 由條紋隊拿下，雷納德（Kawhi Leonard）成英雄在短短12分鐘狂砍31分（三分7中6）。

決賽是美國星和美國條紋隊對打，比數47：21由星隊勝出，「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）奪得此役的MVP。他在三場比賽中，一共累計攻下32分、9個籃板、3次助攻，投籃命中率高達59.1%，他得獎感言點名溫班亞瑪：「是溫班亞馬設定整個競爭基調，促使我們不得不跟上卯起來打。」

這點正戳中要害，以往的全明星賽遭詬病就是防守沒強度，畫面變投籃練習，兩隊比分大爆炸卻毫無張力，一旦有人認真防守時，競爭的火花就此點燃。

雷納德展現驚人得分爆發力。 美聯社

若能加頒最佳防守獎，所有人都會把票投給溫班亞瑪。儘管世界隊無緣決賽，但這位法國長人在僅有的20分鐘上場時間砍33分、8個籃板及3次阻攻，在防守端的威懾力讓入選全明星的其他人萌生榮譽感，開始調整認真競爭模式。

另擔任地主隊的代表雷納德，在第三場生死戰中全力演出，也值得掌聲鼓勵。12 分鐘內以84.6%的投籃命中率拿31分，這種在短時間內的得分爆發力（PER估值爆表）證明，他還是有統治力，但難以費解過往例行賽抱病號為何？。

當球員認真打時，就會看到激烈的對抗，也就是老球迷的青春，彷彿昔日布萊恩（Kobe Bryant）對喬丹（Michael Jordan）的畫面有人交接。

此外，開賽前當代巨星杜蘭特（Kevin Durant）也出面滅火，昭告各界其實今日 NBA 全明星賽並沒那麼糟。不少質疑者主張，年輕球星應該去看1998年全明星賽怎麼打，那被視為當代經典。為此，杜蘭特說他的確去看了回放：「我至少看了70到90年代末，每一場全明星賽的第一節。」他對學長輩打球這種說法嗤之以鼻。「我一直在看那些大家口中說有強度的全明星賽，」杜蘭特邊說邊搖頭，「老實說，我看不太出來（差異）。」

杜蘭特特別花時間觀看歷年的NBA全明星賽，他坦言今日的球星並不比前輩差，顯然賽事難看並非場上人員的錯，很大程度是主辦單位失誤。 美聯社

這寓意著，NBA的季中表演盛事收視持續下滑，並非球星們的錯，而是在主辦方。

《Front Office Sports》的記者葛拉斯皮傑（Ryan Glasspiegel）報導，2025年全明星賽收視率比2024年比，又下降13%僅470萬觀眾，創下2000年以來第二低紀錄。相較之下，2000年有多達1050萬觀眾。只是，過去三屆收視皆低於600萬為真，2023年更僅有460萬。

杜蘭特說：「球迷和媒體總得找點東西抱怨，全明星賽已經不像小時候那樣讓人興奮，所以需要抱怨點什麼，老實講我不覺得嚴重，全明星週末的存在，是為了慶祝籃球。」杜蘭特最後表示：「那些在家裡抱怨比賽強度不夠的人，我們永遠無法讓他們滿意。我們可以討論誰比較拚，美國對世界隊，但那些不重要。我真心覺得，這是一個很棒的全明星週末，把很多人聚在一起，也讓這運動往前推進。」

愛德華成為賈奈特之後，第2位拿到明星賽MVP的灰狼球星。 路透社

假設今日這批球星的實力不變，甚至說比以往更強，那本屆總算有亮出他們實力的對策。媒體普遍認為，短節奏12分鐘賽制加上「循環賽」的晉級壓力，足以讓球星不在場上散步。

《雅虎體育Yahoo Sports》與《NBC》電視台的評論指出，「美國對決世界」的形式符合當今國際球員統治的趨勢，更增加國際球迷的歸屬感。亮點之一是年輕的「美國星隊」屠殺老牌球星的「條紋隊」，象徵聯盟戰力交棒轉移，這內容比單一球員飆分更有趣。

柯瑞(中)掛傷未出賽，讓球迷無緣看到他與詹皇的合體。 美聯社

相較於過去幾年乏味的目標得分制（Elam Ending），2026年的錦標賽制更類似歐洲職籃或世界盃的對抗，這種進口國際賽節奏的做法，成功拯救全明星賽收視率。

當然，每屆賽事總有進步空間，這次提升對抗性但在體力分配上，卻出現了瑕疵。有評論家指出，條紋隊因連續作戰（第三場接決賽），在決賽時明顯力竭，導致最後一場比分懸殊來到47：21，未來如何調整賽程需要考量。

世界隊成員少了安戴托昆波(中)和亞歷山大(左)，連唐西奇和約柯奇也都有傷在身表現有所收斂。 法新社

再來是以年齡分配的作法有待商榷，有專家建議未來對老將吃虧，在高強度短賽制中明顯吃悶虧。不管怎樣，我很高興不必再看到各界排山倒海的批評，以及「兩隊合計拿近 400 分」的荒謬內容，單是這點就值得鼓勵。