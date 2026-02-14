「坦克」擺爛爭議「因隊設事」？ 爵士傑克森開刀報銷真相剖析

今日消息，爵士隊剛從灰熊交易來的傑克森（Jaren Jackson Jr.），在甫上場三戰之後，球團就宣布他即將動刀，外界預期本季報銷。而在他加盟爵士後，肉眼可見對戰力的提升，才剛讓猶他軍團陷入猛烈的擺爛（Tank/坦克）批評，現在這個時間點又將傷停整季，時機難免敏感，究竟整體而言是怎麼一回事，讓筆者來為大家說分明。

爵士交易大限勝利

首先，讓我們透過傑克森三場表現，來進一步檢視這筆交易。眾所皆知，單就交易本身而言，這肯定是筆值得期待的補強，爵士並沒有花費太多籌碼：板凳末端的安德森（Kyle Anderson）、傷後回歸不盡理想幾乎沒有上場時間的漢崔克斯（Taylor Hendricks）以及本季還沒上過場仍躺在傷兵名單中的尼恩（Georges Niang），球員方面稍微有點可惜的是今年新秀克雷頓（Walter Clayton Jr.），表現仍有上揚的期待空間，但整體而言爵士可用之兵已人滿為患。

上述四位都不在主力輪替當中，球隊也更需要的是「質」的提升；再看看三枚首輪籤，固然是相對較痛的部分，不過可預期幾乎都是中後段首輪，能用這些籌碼去交換的球隊現階段實質最需要補強的DPOY等級護框悍將，還是個可以穩定繳出「20-10」的全明星球員，著實划算。別忘了，其他兩位灰熊配菜庫查爾（John Konchar）與威廉斯（Vincent Williams Jr.），現在也進入了爵士的輪替名單。

傑克森與馬卡南組成黑白雙煞。 法新社

同時間，爵士制服組也是在擘劃一場「巨人大夢」！待火鍋門神凱斯勒（Walker Kessler）回歸後，與馬卡南（Lauri Markkanen）、貝利（Ace Bailey）與傑克森，共組超巨大陣容，凱斯勒不僅能與傑克森攜手聯盟最佳之一防守禁區組，他的籃板優勢也能補傑克森現階段看來稍弱的項目。

外界唯一對傑克森交易抱持觀望態度的，大概是他的傳球能力。近兩年爵士主帥哈迪（Will Hardy），打造了一個以傳導與無球跑動為基礎的進攻體系，迭有成效，本季助攻高居團隊第二，助攻率更高居聯盟第一，但馬卡南與傑克森，都是聯盟得分榜前50名球員，助攻率倒數的球員，一個馬卡南還可以視為頭號得分手的終結者角色觀之，這樣的球員有兩位，會不會反而造成球流動的遲滯？

但三場過去，傑克森證明了爵士需要他之處，他的確能予以回報，原先的質疑呢？大概已一掃而空。儘管這三場比賽還包括一場坦隊國王，但傑克森僅用場均短短24.1分，就得到22.3分2.7助攻（本季在灰熊場均30.7分鐘19.2分1.9助攻），反映在球場上的是，爵士團隊幫忙拉開的空間與優質傳球，讓他打得舒服許多。

儘管背框持球單打時間就筆者觀點仍顯過長，尚需與球隊原本風格找出平衡，但傑克森無疑與馬卡南已建立了相當好的雙向加成，1+1大於2的關係，彼此都能為對方拉扯防守佈陣，進而讓長人前鋒都得到更有利對位，頻繁出現的錯位更不在話下；三場比賽下來，兩人都能輕鬆進帳20分左右，也顯示出只要球隊能提供有力奧援，傑克森也是願意且傳得出好球。

防守方面更是讓球迷欣喜，雖然凱斯勒還不能上場，但與相對緩慢的諾基奇（Jusuf Nurkic）搭檔，爵士已證明了三塔+貝利，確實能為對手在防守方面，也帶來極大的威脅。

被聯盟認定刻意擺爛，爵士遭受重罰也引發討論。 美聯社

四人連袂上場造成的擁擠空間與防空高度，已然讓三場對手都難以進入油漆區做出有效進攻，傑克森優異的協防範圍，且補了馬卡南與諾基奇先天條件的不足，後場也能更專注於外擴盯人。

雖然同樣面臨三場樣本數不足的問題，傑克森第四節未打的前兩場，前三節爵士分別只讓對手拿下87與82分，第三戰整場更只讓國王拿下93分，要知道原先爵士可是本季場均失分最高125.8分的防守爛隊，他的加盟，著實讓爵士看似已能期待的光明未來，更加璀璨。

坦克爭議與必然性

但也因此，檯面戰力本已很難擺爛的爵士，在傑克森挹注的戰力提升後，處境變得更加艱難，偏偏本季就算不求好運，仍有個需要保底樂透前八，才不致將首輪交易給早已是聯盟公認大魔王的衛冕軍雷霆。

某個角度來說，爵士甚至是背物著全聯盟其他28隊的期望而爛，即便是錦上添花，想必其他球隊都不樂見雷霆還能在選秀大年拿到一個高順位天賦。

同時間，爵士雖然陣容看起來已頗為厚實堅強，仍欠缺關鍵性的一線球星，貝利可以期待，但對一支總也花了幾年重建的球隊來說，大物新人提升容錯率，沒有人在嫌少的，特別是今年！爵士始終現階段仍是個才正要發起重返季後賽挑戰的弱隊，當不乏其他更兇猛的坦隊，哪有在樂透溫良恭儉讓的道理。

第5順位選進的貝利擁有出色天賦。 路透社

筆者特別要提及的是，從歷史角度，猶他爵士的籤運之差，格外支撐他們必須想辦法壓低排名的實際行動。聯盟迄今仍有7支球隊未拿過狀元，雖然有三隊比爵士年資更久，但猶他可是長達52年歷史，連榜眼都只有1次，探花2次。

如果說這些可歸因於球團在教皇史隆（Jerry Sloan）帶領下，長期維持競爭力使然，那麼看看爵士終於願意放下身段嘗試重建的這幾年，連續三年順位也都是下滑，好不容易去年甘心徹底擺爛成爐主，居然僅僅抽到第5順位，近年大概整體只有活塞籤運更差，但他們可是徹徹底底地擺了五年爛，縱使有兩次也是爐主抽到第5順位，在此之前早已抽到過狀元康寧漢（Cade Cunningham），如今的活塞當家少主。

爵士因此絕對有充分的動機，讓自己降低排名，畢竟哪怕是現在的倒數第六，都還有近5%的機率掉出前八順位丟籤，人不可以不信邪，球隊亦然。也因此，球隊才會在傑克森加盟的前兩戰，讓他與馬卡南雙雙休兵第四節，引發爭議。

可饒是如此，球隊依舊在一眾小將衝鋒下，贏得第二戰，更在昨日對決本季最坦的國王時，一方面實力差距，一方面也沒那麼刻意保留，終場大捷拿下二連勝！

誠然，就筆者觀點，爵士過度刻意的調度方式，確實也得怪自己有點白目，用這種擺明留人話柄的坦克方式，被一些作家寫手，特別是本身也有其他坦隊關係背景者猛烈抨擊，也是剛好而已。

但問題如果上綱到重罰50萬美元，這是不是有點「因隊設事」了？首先，被檢視的熱火一戰，爵士甚至最終還贏下了球，贏球還得被罰？其次，難道其他球隊用更直接爽快休兵或場上亂打，比較抓不到明確證據，卻大家心知肚明的手法，就比較高明？

待凱斯勒下季回歸，禁區戰力可觀的爵士有望兌現驚人天賦。 路透社

這不啻是在鼓勵球團使用更直接粗暴，更不著痕跡，更不顧場邊觀眾的手段。要論第四節主將休兵，爵士豈是始作俑者，暴龍才剛用過，有被罰嗎？怎麼會大家都這樣搞，就突然猶他爵士變成眾矢之的，彷彿這些都是今年才開始的歪風，且明明都是照著聯盟規矩走，正是在現行CBA制度下，選秀資產變得更加寶貴，才會讓眾隊一股腦子地「不恥下坦」。

傑克森開刀具體真相

儘管筆者仍認同爵士只要照個規矩，從重建角度仍然該坦，只是傑克森開刀報銷這件事，在了解來龍去脈之後，仍需幫忙澄清，這還真的不是個障眼法的幌子，爵士都已經被罰了，應該沒有那個膽子在這個時候還刻意跟聯盟作對，只能說是剛好順水推舟，傑克森的傷症在戰績緊繃情況下，應該是還能打到球季結束再動刀，問題爵士現在就沒有戰績壓力，那讓寶貴資產得到更充分的開刀、休養與復健時間，以更充分的健康狀態迎戰來年球季，又有誰能置喙？

事實上最新消息是，爵士在與灰熊交易時，就已經知道也接受了傑克森左膝帶傷，仍甘冒風險，這或許能解釋為什麼這筆交易的對價，比外界想像地更低廉。

原本傑克森是可以一來就直接開刀宣布報銷的，對猶他的坦克大計來說，更加爽快，但傑克森本人的意願，希望在手術前，能先在主場打一場球，才有了這三場比賽，球團方面則設下25分鐘的上限，才有了前兩戰第四節的不克上場。

或許還是會有球迷認為，這只是球團為了平息輿論想出來的公關說法，那麼我們進一步來看他的傷況：「PVNS」，全名為「「膝關節色素絨毛結節性滑膜炎（Pigmented Villonodular Synovitis）」。

為了捍衛手上樂透籤，爵士主帥哈迪也必須採取策略性調度。 美聯社

儘管確實不是什麼重大傷病，但仍屬於有局部侵襲性的「良性腫瘤」，要說它不怎麼嚴重，但長期來說確實會為膝蓋尤其是軟骨，帶來反覆的影響與威脅，這可是籃球員的大忌，醫囑也是建議越早治療，越能保護關節。

與此同時，你可以稱之為提前小傷大養的策略使然，但這絕對不是為了擺爛而刻意為之，傷病是真的，而手術無論如何本身都有著不可預期的過程中與復健風險，不是確有必要，傑克森斷不必為了配合球團，而讓自己身陷麻煩。

對制服組來說，這就是個帶點機靈的雙贏手段，寶貴交易資產傑克森提早關機充分休養，球隊可以少一點被罵的機會，同時降低坦克的難度。但無論如何，最終能否如願，還是要看夏天是否能有神之一手的抽籤，或者如都市傳說所云，端看總裁席佛（Adam Silver）大哥的一念之間了。

先預祝傑克森來年健康滿血回歸囉！