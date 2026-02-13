馬刺戰力升級天賦球員太滿裁人 前鋒索漢離隊冷暖在心

NBA官網最新一周戰力排名馬刺超雷霆升上第二，排第一的是東區戰績第一活塞，三周前從開季一直霸榜雷霆，本周掉到第三。

馬刺戰力排名超越雷霆，排聯盟第二，最近10戰8勝2敗，防守效率聯盟第三。馬刺儘管年輕，但224公分長人溫班亞瑪攻防主宰力更加成熟，198公分後衛卡瑟爾打出聯盟明星身手和最佳防守球員競爭力，這兩個年僅22歲NBA未來門面逐漸扛起馬刺重建王朝核心重任。

就在馬刺快速成長成熟，成為西區戰績第二，NBA官網戰力排名第二「爭冠級別」球隊，馬刺2月12日決定裁掉23歲203公分前鋒索漢。

馬刺現在有了溫班亞瑪(中)領軍，做為爭冠的隊伍之一。 美聯社

索漢是2022年第一輪第9順位樂透新人，馬刺生涯前三季都是先發輪換主力，連三季都打出11分+6籃板表現，上季場均11.4分6.5籃板，投籃命中率5成35都是生涯最佳表現。

上季暫代兵符40歲菜鳥教練強森，今年完全執教，索漢跌出主要輪換，出賽28場，每場只打12分鐘，場均4.1分、2.6籃板，三分命中率2成57，投籃能力和三分慘不忍睹。

索漢今年幾乎只能在垃圾時間上場。

一個生涯前三季都打出11分、6籃板23歲年輕前鋒，從先發球員一下子變得沒球打，但馬刺卻打出2014年以來最好一季，一切都不是偶然。

索漢(右)投籃沒有進步，除了二波籃板和快攻吃餅，缺少基礎得分技術，三分球更是慘不忍睹。 美聯社

索漢投籃沒有進步，除了二波籃板和快攻吃餅，缺少基礎得分技術，三分球更是慘不忍睹，可以完全放投，三年多來沒有進步。馬刺陣中天賦多到滿出來，201公分夏帕尼、203公分巴恩斯、196公分強森都擁有一手漂亮外線和防守能力，後場196公分後衛瓦賽爾、菜鳥哈波都能獨當一面，得分、防守、外線非常全能。

不只索漢枯坐板凳上不了場，馬刺2025年第一輪第14順位選進來201公分前鋒飛人布萊恩(Carter Bryant)同樣上不了場。

馬刺只能冰著索漢，迫於無奈無關個人喜好，索漢能提供的戰力元素和能量都能被隊友取代，馬刺不缺索漢天賦、運動能力。索漢三年來技術沒有進化也要承擔更多，現代籃球和當代NBA都是大三分世代，小球打法和「一大四小」布陣趨勢為主要對陣，索漢沒有四小技藝和投籃能力，又沒能扛下主宰禁區攻防統治力，留馬刺註定死路一條。

馬刺此刻決定裁掉索漢，給他自由這是溫暖，在今年球季結束以前給索漢一個重新起步空間，或許有那一支NBA球隊願意給他機會和上場空間。

馬刺教練強森透露，「索漢曾是我們球隊計畫中很重要一部分，我們對他只有滿滿祝福，他渴望進入輪換陣容，獲得比最近更多上場空間。我們希望成全他，確保他在今年球季結束前能得到那樣的機會。」

馬刺文化像家人般溫情，索漢冷暖在心頭。

雷霆儘管戰績42勝13敗聯盟第一(也是西區第一)，但最近10戰5勝5敗，火箭、馬刺、灰狼、暴龍、溜馬都在最近三周內擊敗過衛冕軍雷霆，眼前這支雷霆已經不再是開季24勝1敗那支戰無不勝很難被擊敗鋼鐵球隊。

馬刺38勝16敗7成06勝率已經逼近雷霆，年輕馬刺或許季後賽會遇上更多麻煩與挑戰，但全世界都知道「未來是馬刺的」，馬刺天賦多到必須裁人，滿到樂透新人都上不了場。

溫班亞瑪、卡瑟爾、哈波、瓦賽爾、強森、布萊恩都是「NBA未來」，但現在開始馬刺也要「贏在當下」，28歲後衛福克斯和34歲前鋒巴恩斯是馬刺兩個領軍老將，青春無敵又擁有聯盟最具統治力長人之一溫班亞瑪，馬刺今年季後賽有無限可能。