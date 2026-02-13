搶奧運棒球參賽權 中華隊明年12強賽重於WBC

世界棒壘總會WBSC日前公布2028年洛杉磯奧運棒球6支球隊(地主美國保障一席)參賽資格取得的各項比賽，中華隊要想在2008年之後，睽違20年再闖進奧運棒球殿堂，就要在2027年世界12強棒球賽，或2028年3月最終6搶1資格賽拿到參賽資格，二者對中華隊都有很大的考驗。

經典賽開打前，2028年洛杉磯奧運方面正式公布6隊參賽資格，扣除地主美國占有一席外，今年經典賽將決定除了美國外，名次最佳兩支美洲隊伍可參賽，與其他各洲均無關；亞洲區及歐洲/大洋洲區各有一席，則是要看明年12強(增為16隊)排名最佳的球隊，最後一席就是6搶1資格賽。

國際棒壘總會公布奧運參賽權取得方式，經典賽只與美洲隊伍相關。 國際棒壘總會

其中最終6搶1資格賽是由2027年亞錦賽最佳名次的2隊參賽，如果無法在2027年世界12強棒球賽拿到奧運資格，2027年亞錦賽的名次相對變得很重要，最有保障是取得前2名。

中華成棒隊上一次在奧運參賽是2008年北京奧運，該年8隊參賽，中華隊預賽只有擊敗荷蘭及加拿大。拿到2勝5敗，最後以第5名作收，更發生史上首次輸給中國的慘案。

之後棒球在2020年東京奧運才有比賽，當時已縮減為6隊，地主日本隊是保障名額，再由2019年世界12強棒球賽由美洲、亞洲/大洋洲名次最好的球隊取得資格；另三個名額則由美洲區、歐洲/非洲區奧運資格賽優勝隊以及奧運最終資格賽優勝隊取得。

2019年世界12強賽中華隊落居第五名，排名落後給日本、韓國，最終無緣東京奧運。 聯合報系資料照

中華隊在2019年世界12強棒球賽闖進最後8強，在複賽輸墨西哥，在張奕先發封鎖以7比0擊敗韓國，可惜在對美國的比賽，吳昇峰壓制美國火力，且在6局結束以2比1領先，卻在7局下吳昇峰被B.Rooker轟出2分砲，最以2比3落敗，未能取得除了除了日本之外，亞洲/大洋洲最佳名次闖進東京奧運。

2020年新冠疫情發生，台灣本要舉辦最終6搶1資格賽，最後決定不舉辦，也不派隊去打最終資格賽，放棄僅剩的爭取奧運比賽的機會。而2020年東京奧運延後1年才舉辦。

之後幾屆奧運都沒有棒球，直到2028年洛杉磯奧運才再納進棒球項目，還是維持6隊參賽，WBSC公布參賽資格的取得，美國地主已先拿到資格，再來是2026年世界棒球經典賽WBC將產生美洲名次最佳的2席。

再來是2027年11月舉行的世界12強棒球賽，產生亞洲1隊、歐洲／大洋洲1隊；最後是2028年3月的6搶1最終資格賽，由亞洲錦標賽最佳2隊、歐洲錦標賽最佳2隊、非洲錦標賽最佳1隊，以及大洋洲錦標賽最佳1隊參賽。

2024年中華隊世界12強賽奪冠，可惜與奧運資格無關。 聯合報系資料照

中華隊想取得2028奧運棒球資格，第一關是世界12強棒球賽，台灣在2024年世界12強棒球賽擊敗日本奪冠，給了大家很大的信心，但明年的12強是攸關奧運資格，日本及韓國鐵定不會掉以輕心，勢必會用最強陣容出賽，中華隊想要拿到「亞洲第一」有很大的難度，且要有2024年的強運才行。

如果未能在明年12強賽拿到奧運資格，最終資格賽就是最後的機會，也是相對有機會的一次，但中華隊要打最終資格賽必須是除了12強已晉級的球隊之外，亞洲錦標賽最佳2隊其中之一，由此看來亞洲錦標賽就很重要，最穩是拿到亞錦賽前2名。

台灣在亞洲棒總掌權，中華棒協自然會爭取亞洲錦標賽在台灣舉行，但要在何時舉辦就很重要，是2027年12強賽之前或之後，若是12強賽之前，中職及旅外球員可能難以參賽，台、日、韓甚至是中國，最想搶佔前2名。

最佳時機是12強賽之後，因台、日、韓其中一隊已拿到資格，亞錦賽就不會派最強陣容出征，剩下兩隊跟中國角逐2個奧運最終資格賽參賽權，中華隊可以用12強班底再出賽，或是用第2批中華隊國手去打，全力搶下亞錦賽前2名。

去年棒球亞錦賽，中華隊以業餘選手出賽，最終以亞軍作收。中華棒協提供

由於看來，2027年11月之後到2028年3月，中華隊將會有一連串的國際賽事要打，考驗著球員的體力，更考驗著台灣是不是可以組成2隊的陣容去打比賽。