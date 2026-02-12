經典賽／三大爭冠熱門 美國、日本、多明尼加擁夢幻級戰力

在經典賽各隊名單公布後，國外賭盤開出的賠率，美國隊以接近一賠一的奪冠機率，高居20隊之首，日本隊以4賠13排名第二，多明尼加為1賠4排第三，第四名的波多黎各則是1賠15，距離前三名甚多。

一、美國隊：

美國隊史庫柏。 美聯社

這屆美國隊豪華的復仇者聯盟組合，已被比喻成1992年的美國男籃。合計高達65人次入選過大聯盟明星賽，22座銀棒獎，13座金手套和6座塞揚獎。尤其比起以往招募投手不順利的狀況，本屆的投手戰力堪稱史上最強，兩聯盟的塞揚獎得主史庫柏(Tarik Skubal)和史肯斯(Paul Skenes)都欣然參戰，連巨人隊的王牌投手韋伯(Logan Webb)都只能排第三號先發，16位投手中有八人是先發投手底，就算一路打到底，最多也只打七場的情況下，像霍梅斯(Clay Holmes)、柏伊德(Matthew Boyd)等人都得擺在牛棚。

上一屆美國隊雖然野手陣容強勁，但先發投手實力卻明顯落後，在最後的總冠軍賽只能推出凱利(Merrill Kelly)先發，本屆美國隊的投手實力，在20支參賽隊伍中傲視群雄，不管是用雙先發、車輪戰、或是王牌投手一夫當關，美國隊都有能力排出合適的人選。

野手部門也在法官早早宣佈參賽後，讓各家好手都躍躍欲試。法官在2022年締造美聯全壘打紀錄，就是美國隊極力招手的對象，但他當時忙於自由球員合約的談判，婉拒了2023年的國家隊徵招。

美國隊賈吉。 美聯社

本屆經典賽他在2025年四月份就先行報到，成為最早確定穿上美國隊制服的選手。這根定海神針定錨後，其餘的大將們紛紛表達參賽意願，像上屆因為Tommy John手術而缺席的哈波(Bryce Harper)、有入選但只能坐板凳的惠特(Bobby Witt Jr.)都提前表態，卡洛爾Corbin Carroll更是為了爭取美國隊的提名，婉拒中華隊的徵招。

美國隊外野有法官坐鎮，加上卡仔和阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong)，讓玻璃體質的巴克斯頓(Byron Buxton)不用擔負守備受傷的壓力。捕手有史上最強力捕手羅利(Cal Raleigh)和史斯(Will Smith)兩位超級明星，一人蹲一場都可以。內野手也是人才濟濟，這屆的當家游擊當然是連兩年拿銀棒獎兼金手套的惠特，三壘交給剛簽大約，已有經典賽冠軍經歷的布萊格曼(Alex Bregman)，一壘可以用哈波和高史密斯(Paul Goldschmidt)兩人輪替，二壘手如果要最強的防守戰力，可以用釀酒人隊的圖蘭(Brice Turang)這位白金手套得主，如果要火力最大化，則可以把金鶯強打游擊韓德森(Gunnar Henderson)擺在二壘，DH有史瓦柏(Kyle Schwarber)，他在2020年後所打出的全壘打數量，全大聯盟只有法官能贏他。這套明星打線排出來，不輸任何一支球隊。

二、日本隊：

日本隊大谷翔平。 美聯社

在五屆經典賽中拿過三次冠軍的日本隊，無論何種陣容，都不能小看他們的團隊拼勁和凝聚力。這次大谷翔平登高一呼，有九位現役大聯盟選手加入，比上屆多了一倍。雖然投手翔平不會出現，但帶的14位投手都是強手。山本由伸是日本隊無疑的王牌，他在美國第二年適應了大聯盟的賽季節奏，ERA+高達167，比聯盟平均值高了67%，K9值再度破10，而且每九局被安打數是大聯盟最少的5.9支，在國聯賽揚票選高居第三名，季後賽和國際賽經驗都非常豐富。菊池雄星則是首度入選國家隊，加上去年澤村賞得主，來自火腿的伊藤大海、以及他的隊友北山亘基、歐力士後山本時代的王牌宮城大弥，以及打過經典賽和12強，中日王牌投手高橋宏斗，讓他們可以排出六位強力先發。

日本隊監督井端弘和很早就決定將守護神一職交給教士隊左投松井裕樹，球速不快，但是他的指叉球和sweeper都有超過聯盟平均值的揮空率，雖然西武終結者平良海馬因傷退賽，但他們還有大勢、松本裕樹兩位中繼王，以及去年防禦率僅僅0.17，曾經創下連續50場不失分記錄的阪神隊石井大智。日本隊以往在國際賽就是以投手戰力驚人聞名，這次經典賽也不例外。

日本隊山本由伸。 美聯社

野手部門也是好手如雲，近年來兩位和製大砲的代表人物村上宗隆和岡本和真，分別在內野兩個角落，上季兩人雖然都受過傷，但他們的進階數據wRC+都超過210，也都在2026年要前進大聯盟。這兩位前輩硬生生把上季央聯全壘打王兼三壘金手套獎佐藤輝明擠到外野或板凳上。游擊手應該就是在12強表現最出色的小園海斗，他在12強後的例行賽幾乎是開無雙模式，不只拿下央聯打擊王，他的三振率也是聯盟最低，二壘可能由橫濱的牧秀悟和上季打出生涯年，拿下洋聯打擊王及二壘金手套獎的牧原大成競爭。

外野手也不遜色，小熊隊的鈴木誠也上季創下全壘打和打點生涯新高，雖然大部分時間都被擺在DH，但他可以守左右兩個角落，絕對是不動先發，吉田正尚上季在紅襪因為受傷和戰力考量，只上場了55場，但卻意外入選。軟銀頭號戰將近藤健介上季季末受傷，讓他錯失季後賽，但他的攻擊能力是近年來日職打者中的佼佼者，還有上季創生涯新高的森下翔太，以及洋聯連三年盜壘王周東佑京，有重砲，有機關槍，也有快腿。

三、多明尼加：

多明尼加隊桑契斯。 路透

這次在GM克魯茲(Nelson Cruz)和總教練普荷斯(Albert Pujols)的大力游說下，在大聯盟打拼的多明尼加選手紛紛響應，這次30人全部是大聯盟等級，而且不乏明星等級的大咖，雖然剛轉隊的培洛塔(Freddy Peralta)婉拒徵召，但是國聯塞揚獎亞軍桑契斯(Cristopher Sanchez)欣然接受邀請，曾經拿過塞揚的阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)則得用這次比賽證明他去年的5.36自責分率是個意外。雖然先發投手戰力不如美國隊豪華，但救援投手實力堅強，有四五位能當終結者的好手，可能是本屆比賽的最佳牛棚。

多明尼加這次最大的亮點在恐怖的外野陣容，三個預定先發的球員分別是索托(Juan Soto)、羅德里奎茲(Julio Rodriguez)和小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，這三人合計的身價是宇宙等級的12億2400萬美金，而且都還不到28歲，這個外野連美國隊都難望其項背，海盜隊的克魯茲(Oneil Cruz)只能先坐板凳。雖然紅人的天才少年克魯茲(Elly De La Cruz)不參賽，但是游擊手交給培多莫(Geraldo Perdomo)也絕對值得放心，培多莫在去年大爆發，各項數字都創新高，在國聯MVP票選只輸給大谷、史瓦柏和索托，他的崛起讓有冠軍經歷的潘尼亞(Jeremy Pena)可能都得替補。

多明尼加隊小葛雷諾。 路透

培多莫的雙殺搭檔是同樣來自響尾蛇，連兩年拿銀棒獎的馬提(Ketel Marte)，默契完全不用質疑。一三壘更可怕，是馬恰多(Manny Machado)和小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)兩位超級巨星，這兩人都對多明尼加國家隊的投入極深，是球隊中的領袖。原本令人擔心的捕手，則有洋基威爾斯(Austin Wells)的意外參加而補上，多明尼加的打擊能力，是少數能夠從一到九棒都能跟美國隊相抗衡的。