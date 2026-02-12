經典賽／澳、韓一定要拿下 徐若熙、古林睿煬不無可能同場出賽

挾著2024年在12強棒球賽中奪冠的氣勢，中華隊今年經典賽唯一目標就是突破歷年最佳戰績，闖進在美國的8強複賽，預賽對手有號稱史上最強的日本、多位大聯盟球員助陣的韓國、剛結束賽季手感尚熱的澳洲，以及實力明顯進步的捷克，每一場都不好打，中華隊想晉級，除了臨場發揮外，也需要擬定整體作戰策略。

先來看中華隊這次經典賽的賽程，首場比賽是3月5日午場對澳洲，隔天6日晚場對日本，7日晚接午對捷克，8日午場對韓國，連打4場對於中華隊是硬戰，中間晚接午雖有影響但遇上相對較弱的捷克算是大幸。

這次預賽取2隊進複賽，基本上要拿到2勝以上才有晉級的機會，日本是本組的王者，且經典賽國家隊不同於12強，有包括大谷翔平等多位大聯盟球員參加，中華隊勝算較低，反之對捷克勝算就較高，真正的戰場會是對上澳洲及韓國的賽事。

面臨4連戰，投手調度是攸關中華隊能夠晉級與否的最大因素，中華隊這次有多位能擔任先發的投手，4大先發應是徐若熙、古林睿煬、林昱珉及鄭浩均，如何分配先發場次端看教練團決策，但首戰對澳洲是決定中華隊這屆賽事戰績走向的關鍵，只能贏不能輸，一是氣勢不能滅，二是接下來3勝要拿2勝的壓力會更大。

古林睿煬是最終戰對韓國的最佳先發人選。 聯合報系資料照

在談投手調度前，先來了解這屆經典賽的投球數限制，預賽單場最多65球、8強複賽80球，決賽則是95球，投50球以上休4天、30球以上休1天、連兩天登板也需休1天，這樣的規則讓4連戰的中華隊先處於些微劣勢。

首戰派上徐若熙是合理的調度，徐若熙正在軟銀參加春訓，教練團較能正確掌握狀況，如果調整得宜，壓制澳洲打線應沒有太大問題，屆時看打線臨場發揮，如果比賽前半段就已拉開差距，那徐若熙可以在投50球內就提早退場，這樣就能在最後一場對韓國時再度上場，這不是一定要他二度上場，只是讓教練有更多的調度空間。

林昱珉及鄭浩均可擔任第二戰對日本及第三戰對捷克的先發，即使對手有大谷、鈴木誠也及村上宗隆等強打，但鄭林兩人都有強心臟及高度自信，對於這種大場面並不陌生也不會畏懼，至於這兩場的投手調度方面，對日本如果有機會贏，那當然要投入較多的投手戰力，如果機會不大，就要打撤退戰，沙子宸、胡智爲將被賦予上場吃局數的任務，對捷克的第一及第二先發投手同樣都要投長局數，能夠2到3名投手就把這場比賽結束是最理想的狀態，無論如何，這兩場比賽就是都以不要消耗太多投手為原則。

林昱珉可擔任對戰日本或捷克時的先發投手。 聯合報系資料照

最終戰對韓國是重中之重，除非中華隊在前面3場都獲勝，幾乎已確定晉級，這機率有但並不大，否則對韓國就是投手總力戰，由古林睿煬先發，搭配陳柏毓、林維恩、孫易磊等旅外小將，及前3戰沒用到的投手，甚至於首戰的徐若熙如有需要也可以上場。

當然也有把徐若熙及古林全部壓在韓國的策略，只是這樣的風險太大，如前所述，萬一對澳洲落敗，對日本也無法取勝，在對戰韓國前只有1勝，那壓力會十分之大，把徐若熙排在首戰先發並控制其投球數是最佳的安排。